Najboljša zaščita pred negativneži: ker se jim včasih ni mogoče izogniti

Včasih nas življenjske okoliščine prisilijo, da se, bodisi na delovnem mestu, v krogu znancev ali med vsakodnevnimi opravki znajdemo v družbi negativnih posameznikov. Čeprav se njihova težka energija širi po prostoru, lahko izberemo, kako se bomo nanjo odzvali. Ali bomo dovolili, da nam tuji nemir pokvari dan, ali se bomo negativnosti zoperstavili? Sensa.hr ima štiri dragocene načine, kako v tem primeru ohraniti pozitivno stanje duha.

Ostanite osredotočeni nase in vizualizirajte zaščito

Ne glede na dejanja drugih ste edini gospodar svojih občutkov in odzivov vi sami. Ko se znajdete v zahtevnem položaju, se vprašajte, kako se želite odzvati in kako lahko ohranite pozitivno energijo. Čeprav ne morete spremeniti obnašanja drugih, imate popoln nadzor nad svojo pozornostjo. Zavestno se odločite, da ne boste del negativne zgodbe, in si v mislih predstavljajte toplo belo svetlobo, ki vas obdaja kot zaščitni ščit, skozi katerega negativna energija ne more prodreti.

FOTO: Antonioguillem/Gettyimages

Prikličite občutek ljubezni

Kadar začutite, da vas preplavlja tuja negativnost, zavestno usmerite misli k stvarem, ki v vas vzbujajo mir in veselje. Pomislite na nasmeh otroka, toplino hišnega ljubljenčka, ljubljeno osebo ali prijeten vonj čaja. S takšnimi podobami spremenite svojo notranjo energijo in se vrnete v stanje ravnovesja. Na ta način zunanji vplivi izgubijo svojo moč nad vami.

Na negativnost odgovorite z obratnim odzivom

Ena najmočnejših strategij pri srečevanju s težavnimi ljudmi je zavestno delovanje iz nasprotnega pola. Če je nekdo pesimističen, vi ostanite optimistični. Če nekdo dvigne glas, vi odgovarjajte mirno in nežno. Na kritiko odgovorite s prijaznostjo, na napetost pa z umirjenostjo. Že preprost nasmeh osebi, ki je negativno nastrojena, lahko spremeni energijo celotne situacije.

FOTO: Gettyimages

Odzivov drugih ne jemljite osebno

Ko skuša nekdo na vas prenesti slabo voljo, poskusite aktivirati sočutje. Morda ta oseba preživlja težko obdobje, se sooča s stresom ali nosi nevidno breme. Njen odziv je odraz njenega notranjega stanja, ne vaše vrednosti. Ne dovolite, da bi tuja bolečina vstopila v vaš notranji svet. Prepoznajte jo kot njihovo izkušnjo, mirno jo spustite mimo in z dvignjeno glavo nadaljujte svojo pot.