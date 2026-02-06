Najlepšo kreacijo je ustvarila osnovnošolka Arabela

Na letošnjem natečaju Nariši obleko je sodelovalo 189 mladih ustvarjalcev iz 42 osnovnih šol. Naslov je osvojila Arabela Zrinski iz Osnovne šole Senovo, drugo mesto je pripadlo Mili Žentil iz Osnovne šole Frana Kranjca v Celju, tretje pa je zasedla Urška Kos iz Osnovne šole Lava v Celju. Zaključek natečaja je potekal na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko Celje, ki deluje v okviru Šolskega centra Celje. Ob tej priložnosti so pripravili krajšo prireditev, obogateno z glasbenimi in plesnimi nastopi, osrednji del dogajanja pa je predstavljala modna revija. Na njej so bili predstavljeni modeli, ki so jih po izbranih skicah sešili dijaki programa Ustvarjalec modnih oblačil. Za celostno podobo nastopajočih so poskrbeli dijaki in dijakinje frizerskega programa, ki so oblikovali pričeske in ličenje. Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti mladih oblikovalcev, strokovna komisija je izbrala deset najboljših del. Zmagovalki Arabeli Zrinski bodo dijaki idejo uresničili tudi v praksi in obleko po njeni skici sešili.

Arabela Zrinski je narisala najlepšo kreacijo. FOTO: FOTO ARHIV ŠCC