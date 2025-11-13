  • Delo d.o.o.
ODNOSI

Najnevarnejše čustvo in načini, kako ga premagati

Začne se z vzdihom ali zavijanjem z očmi.
M. Fl.
 13. 11. 2025 | 18:00
Zamera je tih morilec razmerja. Nevidno vstopi v zvezo, se širi in raste, dokler ne eksplodira v oblaku jeze ali počasi zaduši odnos, kar pogosto vodi v ločitev. Z drugimi besedami, zamero je treba, preden povzroči vrsto težav v odnosu, priznati in raziskati.

»Zamere nastanejo, ko primanjkuje komunikacije in ukrepov glede stvari, ki motijo enega ali oba partnerja,« pojasnjuje Chasity Chandler, svetovalka za duševno zdravje in terapevtka za pare. »Ne pojavi se čez noč; pogosto se kopiči več let, ko pari rastejo in primarna osredotočenost na odnos uplahne ali premakne na kariero in otroke.«

Chandlerjeva pravi, da je eden prvih znakov zamere, trenutek, ko ugotovite, da vam ni več tako prijetno biti s partnerjem kot prej, in da raje iščete druge dejavnosti, kot da bi šli domov ter se soočili z njim ali z odgovornostmi doma.

Enako velja za intimnost: že sama misel na telesni stik sproži negativen odziv. Na koncu svetovalka dodaja, da čeprav partnerja še vedno ljubite, ga morda ne marate več, kar je pomembno opozorilo, da se je v odnos naselila zamera.

Če sta z vašim partnerjem zapadla v močvirje zamer in grenkobe, se morda sprašujete, ali obstaja način, da se izvlečeta. Obstaja. Strokovnjaki odsvetujejo obup in nizajo načine, kako ustaviti zamero, preden se razširi.

Pogovorita se

Prvi nasvet za zdrav odnos je: pogovorite se o zameri, ki jo čutite. Odprti in iskreni pogovori so ključni za dobro delujočo zvezo. S partnerjem se pogovarjajte o svojih željah, potrebah in o tem, kaj lahko vsak od vaju stori, da bo zveza uravnotežena in pravična.

Če tega ni, nastane prepad, v katerem lahko zamera uspeva. »Ne prepirajta se in ne govorita drug proti drugemu,« pravi Chandlerjeva. »Raje si vzemita čas za razmislek in poiščita boljši način, kako izraziti svoja stališča.«

Raziskave kažejo, da neposredna komunikacija, ki jasno opozarja na težave, ki jih je treba rešiti, bolj uspešno odpravlja vire konfliktov kot posredni pristopi. Partnerja tako prepoznata resnost težav in lahko dosežeta pomembne spremembe. Jasna in odprta komunikacija je temelj učinkovite rešitve konfliktov v odnosih.

Naučite se razlikovati med jezo in zamero

Jeza je čustvo, ki ga občutimo v trenutku in nas opozarja, da nekaj manjka ali je to treba rešiti. Če je pravilno usmerjena, lahko postane pot do reševanja težav v odnosu.

Zamera e drugačna. »Zamera nastane, ko jeza in z njo povezana čustva ostanejo neizrečeni,« pojasnjuje zakonska svetovalka Melissa Coats. »Sčasoma postaneta stalno prisotni in zamera uspeva v takšnih pogojih.«

Učenje, kako se osvoboditi jeze, je lahko ključ do manjše razdražljivosti in zamer.

Bodita prilagodljiva

Eden najpogostejših razlogov za nastanek zamere je občutek, da je vse osredotočeno na gospodinjstvo in starševstvo, brez prostora za osebni čas. »Avtonomija je zelo pomemben del odnosa in pomaga ustvariti ravnovesje,« pravi Chandlerjeva.

»Vsak partner naj ima čas za svoje hobije, prijatelje ..., nato pa naj bo določen tudi čas za oba kot par.«

Coatsova dodaja, da delitev obveznosti, kjer jih vsak opravi polovico pogosto ni realna, zato je bolje iskati ravnovesje.

»To sprejmite kot del procesa in vedite, da se bo večina stvari sčasoma uravnotežila,« dodaja. »Ne bojte se prositi partnerja za pomoč, ko ste preobremenjeni, in dovolite, da to stori tudi on.«

Raziskave potrjujejo, da je avtonomija osnovna psihološka potreba v odnosih, celo v toplih in povezanih zvezah so najbolj zadovoljni tisti pari, kjer oba partnerja doživljata občutek svobode in medsebojne podpore.

Ohranjajta avtonomijo

V zakonu ali partnerstvu, kjer ljudje pogosto mislijo, da bi partner moral že vedeti, kako se počutijo ali kaj si želijo, vodi v zamero.

Da bi to preprečili, se naučite prepoznati svoje potrebe ter jih jasno skomunicirati s partnerjem. Prav tako naj on izraža svoje. »Že lastne potrebe je pogosto težko razumeti in izpolniti, kaj šele potrebe nekoga z drugačno osebnostjo in čustvenim svetom, občutek, da nekdo ni upoštevan, pa je hrana za zamero,« za Your tango poudarja Coatsova.

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PO LOČITVI NE HITITE

Ste se ločili? Ti nasveti vam lahko koristijo

Razmislite, kaj si zares želite, in vzpostavite stik sami s seboj. Zdrave meje niso zid, ampak kompas, ki vodi v boljše odnose.
30. 10. 2025 | 08:34
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Kaj morate vedeti, če se dobivate z nekom, ki je že "skoraj ločen"

Spoznavanje novega potencialnega partnerja je že tako ali tako zapleteno, če je ta v ločitvenem postopku, je stvar še toliko hujša.
29. 10. 2025 | 20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODNOSI

Zakaj se pari ločujejo? Strokovnjaki razkrivajo štiri tihe uničevalce ljubezni

Včasih se odnos splača reševati, včasih pa je obsojen na propad. Nezvestoba je veliko pogostejša, kot si želimo priznati, tudi nasilje.
23. 10. 2025 | 06:40

