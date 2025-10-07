Najpogostejši razlogi za razpade zvez je ...

Nekoč je veljalo prepričanje, da je sedmo leto zakona najbolj kritično, novejši podatki kažejo, da se največ parov razide po približno petnajstih letih skupnega življenja, piše 24sata.hr.

In kaj najpogosteje botruje temu? Ne, na prvem mestu ni prevara.

Komunikacija (oziroma pomanjkanje te)

Najpogostejši razlog za razpad zakona ali zveze je slaba ali pomanjkljiva komunikacija med partnerjema.

Pogovor ni le izmenjava informacij, temveč način povezovanja, reševanja težav in grajenja odnosa. Veliko zakonov razpade, ker partnerja ne govorita o težavah, ampak jih pometeta pod preprogo.

Sčasoma se te le še kopičijo, postajajo večje in težje rešljive.

FOTO: Gettyimages

Poroka iz napačnih razlogov

Če se zakon sklene, ker se tako spodobi, ker vanj silita družina ali družba, ali ker naj bi rešil odnos, največkrat sledi razočaranje.

Veliko ločenih oseb priznava, da so težave, ki so privedle do razveze, obstajale že od samega začetka zakona.

Izguba lastne identitete

Zdrav zakon temelji na dveh posameznikih, ki znata biti skupaj, a tudi vsak zase. Kadar nekdo postane povsem odvisen od partnerja in ne zna ali ne zmore več odločati, kaj bi počel, kaj jedel ali gledal izgubi identiteto, kar na dolgi rok pomeni pretirano odvisnost in občutek ujetosti v zvezi.

Vsak, čeprav je v zvezi, bi moral imeti prostor za lastne interese in dejavnosti.

FOTO: Gettyimages

Starševstvo

Rojstvo otrok pogosto spremeni dinamiko v zakonu oziroma zvezi. Številni pari pozabijo na partnerski odnos in se osredotočijo zgolj na otroke.

Ko ti odrastejo in postanejo bolj samostojni, imajo nekateri zakonci pogosto občutek, da so si tujci, brez skupnih točk, brez pogovora in brez bližine.

Pomembno je, da partnerja tudi v vlogi staršev ne pozabita drug na drugega.

Nepotrebni prepiri

Vsak odnos ima svoje vzpone in padce, a pomembno je znati izbirati bitke. Prepiri zaradi vsake malenkosti ustvarjajo stalno prisotno napetost.

Z leti je pomembno razviti načine reševanja sporov, da se oba počutita slišana in spoštovana. Včasih je koristno vključiti tudi strokovno pomoč, da se partnerja naučita, kako premagovati močna čustva in jezo.

FOTO: Gettyimages

Nerealna pričakovanja

Veliko parov misli, da se bo po poroki marsikaj spremenilo. A ljudje se, samo zato, ker nosijo poročni prstan, ne spremenijo čez noč.

Težave, kot so razlika v navadah, denarju, razporeditvi gospodinjskih opravil ali prostem času, pogosto niso nove, temveč so obstajale že prej, vendar se o njih ni odkrito govorilo.

FOTO: Gettyimages

Pomanjkanje intimnosti

Z leti se v vsakem odnosu pojavijo spremembe. Morda se želje glede bližine ne ujemajo več, eden od partnerjev si želi več nežnosti ali romantike, drugi pa tega ne opazi ali ne izraža. Intimnost je nekaj, na čemer je treba delati.

Če eden izmed partnerjev začne čutiti, da ni ljubljen, spoštovan ali zaželen, se lahko hitreje odloči za ločitev ali razhod.

Zakonski odnos zahteva trud, prilagajanje in stalno vlaganje v komunikacijo, spoštovanje ter skupne vrednote.

Kadar teh temeljev ni, sama ljubezen pogosto ni dovolj za dolgoročno zvezo.