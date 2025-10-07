  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NI PREVARA

Najpogostejši razlogi za razpade zvez je ...

Prevara je res lahko usodna za odnos, a ni edino, kar na njem pusti nepopravljivo škodo.
FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages

FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Jeffrey Hamilton/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 7. 10. 2025 | 19:40
 7. 10. 2025 | 20:09
3:39
A+A-

Nekoč je veljalo prepričanje, da je sedmo leto zakona najbolj kritično, novejši podatki kažejo, da se največ parov razide po približno petnajstih letih skupnega življenja, piše 24sata.hr.

In kaj najpogosteje botruje temu? Ne, na prvem mestu ni prevara.

Komunikacija (oziroma pomanjkanje te)

Najpogostejši razlog za razpad zakona ali zveze je slaba ali pomanjkljiva komunikacija med partnerjema.

Pogovor ni le izmenjava informacij, temveč način povezovanja, reševanja težav in grajenja odnosa. Veliko zakonov razpade, ker partnerja ne govorita o težavah, ampak jih pometeta pod preprogo.

Sčasoma se te le še kopičijo, postajajo večje in težje rešljive.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Poroka iz napačnih razlogov

Če se zakon sklene, ker se tako spodobi, ker vanj silita družina ali družba, ali ker naj bi rešil odnos, največkrat sledi razočaranje.

Veliko ločenih oseb priznava, da so težave, ki so privedle do razveze, obstajale že od samega začetka zakona.

Izguba lastne identitete

Zdrav zakon temelji na dveh posameznikih, ki znata biti skupaj, a tudi vsak zase. Kadar nekdo postane povsem odvisen od partnerja in ne zna ali ne zmore več odločati, kaj bi počel, kaj jedel ali gledal izgubi identiteto, kar na dolgi rok pomeni pretirano odvisnost in občutek ujetosti v zvezi.

Vsak, čeprav je v zvezi, bi moral imeti prostor za lastne interese in dejavnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Starševstvo

Rojstvo otrok pogosto spremeni dinamiko v zakonu oziroma zvezi. Številni pari pozabijo na partnerski odnos in se osredotočijo zgolj na otroke.

Ko ti odrastejo in postanejo bolj samostojni, imajo nekateri zakonci pogosto občutek, da so si tujci, brez skupnih točk, brez pogovora in brez bližine.

Pomembno je, da partnerja tudi v vlogi staršev ne pozabita drug na drugega.

Nepotrebni prepiri

Vsak odnos ima svoje vzpone in padce, a pomembno je znati izbirati bitke. Prepiri zaradi vsake malenkosti ustvarjajo stalno prisotno napetost.

Z leti je pomembno razviti načine reševanja sporov, da se oba počutita slišana in spoštovana. Včasih je koristno vključiti tudi strokovno pomoč, da se partnerja naučita, kako premagovati močna čustva in jezo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Nerealna pričakovanja

Veliko parov misli, da se bo po poroki marsikaj spremenilo. A ljudje se, samo zato, ker nosijo poročni prstan, ne spremenijo čez noč.

Težave, kot so razlika v navadah, denarju, razporeditvi gospodinjskih opravil ali prostem času, pogosto niso nove, temveč so obstajale že prej, vendar se o njih ni odkrito govorilo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pomanjkanje intimnosti

Z leti se v vsakem odnosu pojavijo spremembe. Morda se želje glede bližine ne ujemajo več, eden od partnerjev si želi več nežnosti ali romantike, drugi pa tega ne opazi ali ne izraža. Intimnost je nekaj, na čemer je treba delati.

Če eden izmed partnerjev začne čutiti, da ni ljubljen, spoštovan ali zaželen, se lahko hitreje odloči za ločitev ali razhod.

Zakonski odnos zahteva trud, prilagajanje in stalno vlaganje v komunikacijo, spoštovanje ter skupne vrednote.

Kadar teh temeljev ni, sama ljubezen pogosto ni dovolj za dolgoročno zvezo.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Zakaj nikoli nikogar ne smete prositi za ljubezen

Ljubezen bi morala biti čustvo, ki si ga partnerja delita, in izražena tako, da nobeden od njiju ne bi dvomil o njej. Če se vam dogaja, da morate prositi za pozornost in toplino, si raje priznajte, da takšno razmerje zagotovo ni zdravo in v njem nikoli ne boste srečni.
28. 9. 2025 | 06:45
Lifestyle  |  Stil
NI LAHKO

Pet faz razhoda: kako jih prepoznati in jih najlažje prebroditi

Konec romantičnega razmerja je ena najbolj čustveno zahtevnih izkušenj v življenju.
28. 8. 2025 | 18:00

Več iz teme

odnosiločitevzakonpartnerstvo
ZADNJE NOVICE
21:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
HIŠNA PREISKAVA

Novogoriški policisti v akcijo! Poglejte, kaj so našli pri 31 in 53-letniku doma (FOTO)

Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo.
7. 10. 2025 | 21:18
21:01
Novice  |  Slovenija
VSE ZA SMEH

Kek po pokojnini spet razburja Slovence: »Je eden težil, da je ravno namontiral žleb ...«

Snemalec skritih kamer se je malo pošalil.
7. 10. 2025 | 21:01
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDNIŠKI DVOBOJI

Znani v sporih: kdo bo koga? (Suzy)

Vselej, kadar se prepoznavna imena zapletejo v nesoglasja s svojimi kolegi iz javnega življenja, se začne pranje umazanega perila v medijskih vojnah.
7. 10. 2025 | 21:00
20:51
Bulvar  |  Domači trači
ZAŠEL JE V TEŽAVE

Šok v Poroki na prvi pogled: tako je Viki reagirala na Sandijevo priznanje

Psihoterapevt Zlatko Bojanović je bil jasen: prevara je velik prekršek tega eksperimenta.
7. 10. 2025 | 20:51
20:06
Šport  |  Športni trači
POTEGAVŠČINA

»Odločitev vseh odločitev« je bila le nateg Dončićevega kolega

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je postregel z marketinško potegavščino.
7. 10. 2025 | 20:06
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZILI SO JI

Grozljivka pri sosedih: so najstniki posiljevali učiteljico?!

V Avstriji odmeva primer mladoletnih državljanov Iraka, Afganistana in Romunije, ki naj bi terorizirali žensko.
7. 10. 2025 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Nova formulacija Ceresit Thermo Universal MULTI PRO – lepilo za fasado, ki postavlja nove standarde

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Večina pozabi na to, preden gre na jesenske počitnice v tujino – vi ne smete!

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Nova formulacija Ceresit Thermo Universal MULTI PRO – lepilo za fasado, ki postavlja nove standarde

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Noro: za te preglede morate čakati več kot 500 dni!

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Krompirjeve počitnice v Termah Ptuj

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki