Največja napaka pri uporabi hladilnika, zaradi katere se nabira led in raste poraba elektrike

Ena večjih težav je nastajanje ledu v hladilniku. Znebiti se ga nikakor ni mačji kašelj. Najprej moramo vso hrano preložiti iz hladilnika, napravo ugasniti, potem pa na vse mogoče načine tajati led, ki se je nabral zaradi nepravilnega vzdrževanja. S pravilnim delovanjem lahko preprečimo nastanek ledu, neprijetnih vonjav pa tudi previsoko porabo energije, vse to pa podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Led nastane, ker ob odpiranju vrat v napravo vstopi vlažen zrak. Strokovnjaki zato poudarjajo: hrana mora biti skrbno zapakirana, vrečke dobro zaprte, temperatura pa stabilna. Sodobni modeli imajo funkcijo samodejnega odmrzovanja, kljub temu pa lahko led ob nepravilni uporabi še vedno nastane. Ko se ga nabere preveč, naprava porablja več elektrike, prostor za shranjevanje se začne zmanjševati, hkrati pa se lahko pojavijo neprijetne vonjave.

Premalo prostora za kroženje zraka je eden najpogostejših razlogov za nastajanje ledu.

Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images

Prostor za kroženje zraka

Prvi korak je vedno odmrzovanje. Napravo izključimo iz elektrike, izpraznimo in v notranjost postavimo posodo z zelo vročo vodo. Ta pospeši taljenje ledu, zato pogosto zadostuje že 15 minut, da se ledene plasti zmehčajo. Ko led odstranimo, sledi čiščenje. Ni priporočljivo uporabljati močnih kemikalij, najbolje se obnese mešanica vode in belega kisa, ki učinkovito odstrani bakterije in neprijeten vonj. Če ta ostane, pomaga limonin sok, ki osveži notranjost. Očistimo tudi police, predale in posodice. Vse dodobra osušimo.

Eden od praktičnih trikov za upočasnitev nastajanja novega ledu je nanos tankega sloja jedilnega olja na stene hladilnika. Olje ustvari rahel zaščitni film, na katerega se led težje oprime.

Naprava naj ne bo prazna, a tudi ne prepolna, oboje namreč vpliva na ustvarjanje vlage.

Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images

Če se kljub čiščenju še vedno nabira, je težava lahko v tesnilu vrat. Poškodovana ali umazana guma slabo tesni, toplota pronica v notranjost, vlaga kondenzira in led se hitreje kopiči. Prav tako je pomembno, da naprave ne odpiramo prepogosto ter da ni prenatrpana: premalo prostora za kroženje zraka je eden najpogostejših razlogov za nastajanje ledu. Vse to sicer velja tudi za zamrzovalnike.

Da bi preprečili kopičenje ledu, moramo zagotoviti optimalne razmere: ne postavljajmo toplih jedi v hladilnik, naprave ne postavimo ob radiator ali štedilnik, odmaknimo jo od stene, omogočimo ji, da ima zadaj dovolj zraka. Naprava naj ne bo prazna, a tudi ne prepolna, saj oboje vpliva na ustvarjanje vlage. Redno preverjajmo stanje vrat in temperaturo. Strokovnjaki priporočajo čiščenje vsaj dvakrat na leto.

S kombinacijo pravilnega pakiranja živil, rednega čiščenja, primernega položaja naprave lahko preprečimo najpogostejše težave. Tako bo naprava delovala tišje, varčneje in brez nadležnih ledenih presenečenj.