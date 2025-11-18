  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAJ DOMA

Največja napaka pri uporabi hladilnika, zaradi katere se nabira led in raste poraba elektrike

Nujni so pravilno vzdrževanje, redno čiščenje, sušenje in pravilno pakiranje hrane; tako bomo preprečili tudi neprijetne vonjave in visoko porabo energije.
Vsaj dvakrat na leto bi ga bilo treba temeljito očistiti. FOTO: Kateryna Kukota/Getty Images

Vsaj dvakrat na leto bi ga bilo treba temeljito očistiti. FOTO: Kateryna Kukota/Getty Images

Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images

Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images

Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images

Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images

Vsaj dvakrat na leto bi ga bilo treba temeljito očistiti. FOTO: Kateryna Kukota/Getty Images
Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images
Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images
L. K.
 18. 11. 2025 | 20:35
A+A-

Ena večjih težav je nastajanje ledu v hladilniku. Znebiti se ga nikakor ni mačji kašelj. Najprej moramo vso hrano preložiti iz hladilnika, napravo ugasniti, potem pa na vse mogoče načine tajati led, ki se je nabral zaradi nepravilnega vzdrževanja. S pravilnim delovanjem lahko preprečimo nastanek ledu, neprijetnih vonjav pa tudi previsoko porabo energije, vse to pa podaljšuje življenjsko dobo naprave.

Led nastane, ker ob odpiranju vrat v napravo vstopi vlažen zrak. Strokovnjaki zato poudarjajo: hrana mora biti skrbno zapakirana, vrečke dobro zaprte, temperatura pa stabilna. Sodobni modeli imajo funkcijo samodejnega odmrzovanja, kljub temu pa lahko led ob nepravilni uporabi še vedno nastane. Ko se ga nabere preveč, naprava porablja več elektrike, prostor za shranjevanje se začne zmanjševati, hkrati pa se lahko pojavijo neprijetne vonjave.

Premalo prostora za kroženje zraka je eden najpogostejših razlogov za nastajanje ledu.

Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images
Takšen prizor je tudi stvar malomarnosti posameznika. FOTO: Golfcuk/Getty Images

Prostor za kroženje zraka

Prvi korak je vedno odmrzovanje. Napravo izključimo iz elektrike, izpraznimo in v notranjost postavimo posodo z zelo vročo vodo. Ta pospeši taljenje ledu, zato pogosto zadostuje že 15 minut, da se ledene plasti zmehčajo. Ko led odstranimo, sledi čiščenje. Ni priporočljivo uporabljati močnih kemikalij, najbolje se obnese mešanica vode in belega kisa, ki učinkovito odstrani bakterije in neprijeten vonj. Če ta ostane, pomaga limonin sok, ki osveži notranjost. Očistimo tudi police, predale in posodice. Vse dodobra osušimo.

Eden od praktičnih trikov za upočasnitev nastajanja novega ledu je nanos tankega sloja jedilnega olja na stene hladilnika. Olje ustvari rahel zaščitni film, na katerega se led težje oprime.

Naprava naj ne bo prazna, a tudi ne prepolna, oboje namreč vpliva na ustvarjanje vlage.

Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images
Vrat ne puščamo odprtih, ne odpiramo jih prepogosto in po nepotrebnem. FOTO: Andrey Popov/Getty Images

Če se kljub čiščenju še vedno nabira, je težava lahko v tesnilu vrat. Poškodovana ali umazana guma slabo tesni, toplota pronica v notranjost, vlaga kondenzira in led se hitreje kopiči. Prav tako je pomembno, da naprave ne odpiramo prepogosto ter da ni prenatrpana: premalo prostora za kroženje zraka je eden najpogostejših razlogov za nastajanje ledu. Vse to sicer velja tudi za zamrzovalnike.

Da bi preprečili kopičenje ledu, moramo zagotoviti optimalne razmere: ne postavljajmo toplih jedi v hladilnik, naprave ne postavimo ob radiator ali štedilnik, odmaknimo jo od stene, omogočimo ji, da ima zadaj dovolj zraka. Naprava naj ne bo prazna, a tudi ne prepolna, saj oboje vpliva na ustvarjanje vlage. Redno preverjajmo stanje vrat in temperaturo. Strokovnjaki priporočajo čiščenje vsaj dvakrat na leto.

S kombinacijo pravilnega pakiranja živil, rednega čiščenja, primernega položaja naprave lahko preprečimo najpogostejše težave. Tako bo naprava delovala tišje, varčneje in brez nadležnih ledenih presenečenj.

Več iz teme

hladilnikdomraj domainterierkuhinjakuhanjeledčiščenjeekologijabela tehnikataljenje ledunasveti za čiščenje
ZADNJE NOVICE
21:08
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Gašper nad Tanjo zaradi klime, Peter: »Padel je na celi črti«

V ljubezenskem eksperimentu je vedno bolj napeto tudi med Anjo in Denisom.
18. 11. 2025 | 21:08
21:00
Bulvar  |  Suzy
SPET SKUPAJ

Buco in Liza Marijina spet skupaj pred kamero (Suzy)

Za njuno ponovno snidenje pred kamerami je pred dnevi poskrbel režiser Martin Draksler.
18. 11. 2025 | 21:00
20:45
Live
Šport  |  Odmevi
TEKMA

Švedska: Slovenija 0:0, Slovenci nevarnejši (polčas)

Izbranci Matjaža Keka nimajo več možnosti za preboj na mundial, si pa želijo popraviti slab vtis dosedanjega dela kvalifikacij, v katerem so še brez zmage.
18. 11. 2025 | 20:45
20:35
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Največja napaka pri uporabi hladilnika, zaradi katere se nabira led in raste poraba elektrike

Nujni so pravilno vzdrževanje, redno čiščenje, sušenje in pravilno pakiranje hrane; tako bomo preprečili tudi neprijetne vonjave in visoko porabo energije.
18. 11. 2025 | 20:35
20:30
Novice  |  Slovenija
OBILNO DEŽEVJE

Katastrofa v Goriških Brdih: škoda višja od letnega proračuna občine, vseeno ekipa CZ sporoča Sloveniji (FOTO)

Danes sta si škodo v Brdih ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.
18. 11. 2025 | 20:30
20:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Naomi Watts o menopavzi: z enim samim korakom sem postala mati in starka

Slavna igralka je napisala iskreno, zabavno in poučno knjigo Oh, ta menopavza.
Danaja Lorenčič18. 11. 2025 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

To je sodelovanje, ki ga ni pričakoval nihče

Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ADVENTNI SEJMI

Slovenci množično v Zagreb

Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Kako vplivajo na to, kaj boste jedli za kosilo

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki