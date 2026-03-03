Največji razvojni mejnik v zgodovini Term Snovik

Terme Snovik, najvišje ležeče terme v Sloveniji, letos zaznamujejo 24 let delovanja. Z razkritjem nove celostne grafične podobe ter predstavitvijo največjega razvojno-investicijskega projekta doslej, NaturHotela Snovik 4* superior, simbolično odpirajo novo poglavje razvoja. Od postavitve prvega pilotnega bazena 25. avgusta 1994 do odprtja zaprtega bazenskega kompleksa 25. januarja 2002 so se Terme Snovik postopoma razvile v prepoznavno trajnostno destinacijo dobrega počutja. Njihov razvoj temelji na izjemno kakovostni zdravilni termalni vodi, Kneippovi filozofiji zdravega življenja ter tesni povezanosti z naravo in lokalnim okoljem.

Investicija je skladna s strategijo turizma v Sloveniji.

»Ko smo pred desetletji začeli, ni bilo samoumevno, da bodo terme v tej dolini zaživele. Terme Snovik niso nastale čez noč. Bili so ljudje, ki so verjeli, in prav tako je bila tu zdravilna termalna voda, naše najdragocenejše naravno bogastvo, ki je tej zgodbi dalo temelj in smisel. Danes sem ponosen, da Terme Snovik stojijo kot dokaz, da se z odgovornostjo, sodelovanjem in spoštovanjem prostora ter naravnih danosti lahko ustvari trajna zgodba,« poudarja Ivan Hribar, prokurist, idejni vodja in dolgoletni direktor Term Snovik. V vseh teh letih so Terme Snovik rasle skupaj z okoljem, v dialogu z lokalno skupnostjo in jasnim zavedanjem odgovornosti do naravnih virov, ljudi in prihodnjih generacij.

Od 2007. uporabljajo stoodstotne obnovljive vire energije.

Terme imajo novo celostno grafično podobo, ki ne pomeni odmika od identitete, temveč njeno nadgradnjo in poenotenje za novo razvojno obdobje. Prenova ni zgolj estetska, temveč strateška odločitev, povezana z največjim investicijskim ciklom v zgodovini term. Nova podoba temelji na naravnih barvah, na odtenkih zelene, sivo-modre in zemeljskih tonov ter mehkih, neagresivnih linijah. Navdih črpa iz lokalnega okolja, zlasti jesenovih listov, in ohranja osrednje mesto Kneippove filozofije, ki ostaja temelj ponudbe. Ob tem so Terme Snovik razkrile novi slogan, ki so ga ustvarili z zaposlenimi: Kjer voda zdravi in narava objame.

Zeleno, zdravo, aktivno

Največji razvojni mejnik v zgodovini Term Snovik predstavlja NaturHotel Snovik 4* superior, ki bo prve goste sprejel že maja 2026. Ponujal bo 72 sob, vse s terasami in razgledom na okoliško naravo, neposreden dostop do termalnih bazenov in velnesa, hotelski velnes z novim bazenom in savnami, novo gastronomsko ponudbo ter kongresni center za do 350 udeležencev. Investicija je skladna s strateško strategijo turizma v Sloveniji in Strategijo turizma Kamnik, saj zeleno, zdravo in aktivno ponudbo v termah nadgrajujejo s hotelskim tipom štirizvezdične nastanitve superior ter dograditvijo in razširitvijo velnesa. Celotna investicija je razdeljena v štiri sklope: prvi je NaturHotel Snovik, drugi Kongresni center Snovik in Velnes center, tretji nova komunikacijska pot z opornimi zidovi in nadstrešnico ter četrti garažna hiša za dodatne parkirne površine. V Termah Snovik že od leta 2007 uporabljajo stoodstotne obnovljive vire energije, so nosilci okoljskih certifikatov ter aktivni partner lokalne skupnosti. Z novo celostno grafično podobo, jasno zastavljenim razvojnim fokusom in skorajšnjim odprtjem NaturHotela Snovik vstopajo v novo obdobje.

Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović

Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik