  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRVI GOSTI ŽE MAJA

Največji razvojni mejnik v zgodovini Term Snovik

Destinacija dobrega počutja ob 24-letnici delovanja z novo podobo in načrti.
V NaturHotelu Snovik bo 72 sob s terasami in razgledom na okoliško naravo. Foto: arhiv Term Snovik

V NaturHotelu Snovik bo 72 sob s terasami in razgledom na okoliško naravo. Foto: arhiv Term Snovik

Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović

Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović

Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik

Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik

Terme Snovik bodo pokazale drugačno podobo. Foto: arhiv Term Snovik

Terme Snovik bodo pokazale drugačno podobo. Foto: arhiv Term Snovik

V NaturHotelu Snovik bo 72 sob s terasami in razgledom na okoliško naravo. Foto: arhiv Term Snovik
Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović
Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik
Terme Snovik bodo pokazale drugačno podobo. Foto: arhiv Term Snovik
Primož Hieng
 3. 3. 2026 | 13:44
3:42
A+A-

Terme Snovik, najvišje ležeče terme v Sloveniji, letos zaznamujejo 24 let delovanja. Z razkritjem nove celostne grafične podobe ter predstavitvijo največjega razvojno-investicijskega projekta doslej, NaturHotela Snovik 4* superior, simbolično odpirajo novo poglavje razvoja. Od postavitve prvega pilotnega bazena 25. avgusta 1994 do odprtja zaprtega bazenskega kompleksa 25. januarja 2002 so se Terme Snovik postopoma razvile v prepoznavno trajnostno destinacijo dobrega počutja. Njihov razvoj temelji na izjemno kakovostni zdravilni termalni vodi, Kneippovi filozofiji zdravega življenja ter tesni povezanosti z naravo in lokalnim okoljem.

Investicija je skladna s strategijo turizma v Sloveniji.

»Ko smo pred desetletji začeli, ni bilo samoumevno, da bodo terme v tej dolini zaživele. Terme Snovik niso nastale čez noč. Bili so ljudje, ki so verjeli, in prav tako je bila tu zdravilna termalna voda, naše najdragocenejše naravno bogastvo, ki je tej zgodbi dalo temelj in smisel. Danes sem ponosen, da Terme Snovik stojijo kot dokaz, da se z odgovornostjo, sodelovanjem in spoštovanjem prostora ter naravnih danosti lahko ustvari trajna zgodba,« poudarja Ivan Hribar, prokurist, idejni vodja in dolgoletni direktor Term Snovik. V vseh teh letih so Terme Snovik rasle skupaj z okoljem, v dialogu z lokalno skupnostjo in jasnim zavedanjem odgovornosti do naravnih virov, ljudi in prihodnjih generacij.

Od 2007. uporabljajo stoodstotne obnovljive vire energije.

Terme imajo novo celostno grafično podobo, ki ne pomeni odmika od identitete, temveč njeno nadgradnjo in poenotenje za novo razvojno obdobje. Prenova ni zgolj estetska, temveč strateška odločitev, povezana z največjim investicijskim ciklom v zgodovini term. Nova podoba temelji na naravnih barvah, na odtenkih zelene, sivo-modre in zemeljskih tonov ter mehkih, neagresivnih linijah. Navdih črpa iz lokalnega okolja, zlasti jesenovih listov, in ohranja osrednje mesto Kneippove filozofije, ki ostaja temelj ponudbe. Ob tem so Terme Snovik razkrile novi slogan, ki so ga ustvarili z zaposlenimi: Kjer voda zdravi in narava objame.

Zeleno, zdravo, aktivno

Največji razvojni mejnik v zgodovini Term Snovik predstavlja NaturHotel Snovik 4* superior, ki bo prve goste sprejel že maja 2026. Ponujal bo 72 sob, vse s terasami in razgledom na okoliško naravo, neposreden dostop do termalnih bazenov in velnesa, hotelski velnes z novim bazenom in savnami, novo gastronomsko ponudbo ter kongresni center za do 350 udeležencev. Investicija je skladna s strateško strategijo turizma v Sloveniji in Strategijo turizma Kamnik, saj zeleno, zdravo in aktivno ponudbo v termah nadgrajujejo s hotelskim tipom štirizvezdične nastanitve superior ter dograditvijo in razširitvijo velnesa. Celotna investicija je razdeljena v štiri sklope: prvi je NaturHotel Snovik, drugi Kongresni center Snovik in Velnes center, tretji nova komunikacijska pot z opornimi zidovi in nadstrešnico ter četrti garažna hiša za dodatne parkirne površine. V Termah Snovik že od leta 2007 uporabljajo stoodstotne obnovljive vire energije, so nosilci okoljskih certifikatov ter aktivni partner lokalne skupnosti. Z novo celostno grafično podobo, jasno zastavljenim razvojnim fokusom in skorajšnjim odprtjem NaturHotela Snovik vstopajo v novo obdobje.

Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović
Zima ni ustavila gradnje. Foto: Miro Hrkalović

Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik
Temeljni kamen so konec novembra 2024 položili (z leve): Ivan Hribar, Matej Slapar, Matjaž Han in Katarina Adam. Foto: Občina Kamnik

Terme Snovik bodo pokazale drugačno podobo. Foto: arhiv Term Snovik
Terme Snovik bodo pokazale drugačno podobo. Foto: arhiv Term Snovik

Več iz teme

Terme Snovikturizeminvesticijetrajnostna desitnacija
ZADNJE NOVICE
14:45
Novice  |  Slovenija
NAFTNI DERIVATI

Gorivo dražje že v torek? Vlada mirí: Zalog imamo za 103 dni, pripravljeni smo na ukrepanje

Dobava naftnih derivatov v Slovenijo trenutno poteka brez motenj, zagotovljena je za naslednjih 14 dni.
3. 3. 2026 | 14:45
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIJA

Rezanci za dolgo življenje, ribe za obilje

V New Yorku so proslavili kitajsko novo leto.
3. 3. 2026 | 14:35
14:25
Bulvar  |  Tuji trači
NEOZDRAVLJIV RAK

Zvezdnik kultnega filma razkril hudo diagnozo, a pravi: »Ne iščem pomilovanja«

Pojasnil je, da o tem ne želi govoriti javno, a je informacijo delil, ker bodo morali nekateri njegovi poklicni načrti počakati.
3. 3. 2026 | 14:25
14:15
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Američani zahtevajo vpoklic Barrona Trumpa v vojsko, a reši ga lahko tole zdravstveno opravičilo

Barron je visok kar 206 centimetrov, kar bi ga lahko uvrstilo med previsoke za določene vojaške naloge.
3. 3. 2026 | 14:15
14:13
Novice  |  Svet
NA SICILIJI

Ne, to ni bančni rop, ampak reševalna akcija

V vasici tik nad robom prepada so na varno spravili tudi redke in dragocene knjige.
3. 3. 2026 | 14:13
14:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Zamaskirani vlomilci vdrli v hišo: domačina presenetili med spanjem!

Policisti zadevo intenzivno preiskujejo.
3. 3. 2026 | 14:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki