Naključni dotiki pomenijo veliko več

Privlačnost se ne izrazi vedno neposredno in brez zadržkov, veliko pogosteje jo razkrije telo, ki se na bližino simpatične osebe odzove hitreje, zmoremo premisliti ali se zbrati. Saj veste, telo ve prej kot glava.

Pogled

Ko nam je nekdo všeč, ga pogledamo pogosteje in pogled zadržimo dlje. Očesni stik se ponavlja, čeprav ga morda prekinemo iz zadrege ali vljudnosti. Pogled se skoraj vedno vrne nazaj k osebi, pri čemer se zenice lahko rahlo razširijo, kar je povsem nezaveden telesni odziv.

Nasmeh

Nasmeh v prisotnosti simpatije ni narejen ali vljuden, temveč spontan, ne moremo ga nadzorovati, spremljajo ga tudi oči, obraz deluje bolj odprt in topel. Pogosto se pojavi tih smeh ali zadržan nasmešek, zaradi katerega zažarimo.

Popravljanje

Igranje z lasmi, popravljanje oblačil, nakita ali ure je zelo pogost znak, da nam je nekdo všeč. To je nekoliko izrazitejše pri ženskah. Ne gre za zavestno poziranje, temveč za nezaveden poskus, da bi se pokazali v najboljši luči. Takšne geste se pogosto ponavljajo tudi pri pogovoru, ne samo spogledovanju.

Drža

Telo se skoraj vedno obrača proti osebi, ki nam je všeč. Ramena so spuščena, drža bolj odprta, razdalja pa se postopoma zmanjšuje. Tudi stopala pogosto razkrijejo zanimanje, saj kažejo v smer simpatije.

Dotiki

Kratki, na videz naključni dotiki roke, rame ali hrbta pogosto pomenijo več, kot se zdi. Gre za preverjanje bližine in odziva druge osebe. Če se dotiki ponavljajo in nihče ne stopi korak nazaj, je precej jasno, da je privlačnost obojestranska.

Dihanje

Privlačnost sproži telesno vznemirjenje, ki se kaže v hitrejšem dihanju ali rahli napetosti v telesu. Glas lahko postane mehkejši, tišji ali nekoliko višji, včasih sogovornik govori hitreje, drugič se pogosteje ustavlja in išče besede, lahko pa se to dogaja tudi nam.

Nerodnost

Privlačnost se pogosto pokaže kot rahla nerodnost. Igranje s prsti, prestopanje z noge na nogo, tišina ali zmeden smeh so znaki, da osebi ni vseeno. Prav ta nepopolnost je pogosto najbolj iskrena.