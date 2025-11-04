  • Delo d.o.o.
TEST

Nakup za več let: ta telefon je iz generacije v generacijo boljši (FOTO)

Honor 400 pro ponuja odlično razmerje med vrhunskimi zmogljivostmi in ne prehudo ceno: nadgradili so tako rekoč vse in poskrbeli še za celo vrsto uporabnih funkcij UI.
Staš Ivanc
 4. 11. 2025 | 08:06
4:03
A+A-

Honor je ne tako davno predstavil nova telefona (višjega) srednjega razreda iz serije honor 400 z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostmi.

Na test smo dobili močnejši model honor 400 pro, ki dejansko ima vse, kar imajo »veliki«, a za manj kot jurja, natančneje 800 evrov v prosti prodaji za model z 12 GB rama in 512 GB shrambe; ob vezavi za še precej manj.

Honor 400 pro se ponaša z elegantnim dizajnom, ki vključuje zadnjo stran iz svilnato matiranega stekla, kar mu daje precej premijski občutek v roki. Telefon je odslej tudi veliko bolj odporen proti vodi in prahu po standardih IP68 in IP69; prejšnji model je bil odporen le proti pljuskom vode, ta pa nam dejansko lahko pade v vodo in preživi.

Nadgrajene kamere

Na hrbtni strani se bohoti trapezasta kamerska sekcija, v kateri se skrivajo glavna širokokotna kamera z 200 milijoni slikovnih točk in optično stabilizacijo slike (OIS), ki zajema ostre in kontrastne fotografije ob različni svetlobi. Družbo ji dela telefoto kamera s 50 megapiksli in s 3-kratno povečavo slike in OIS, ki omogoča ostre posnetke tudi pri 6-kratni ali celo 10-kratni povečavi, pri čemer kameri pomaga tudi umetna pamet.

Tukaj je še ultraširokokotna kamera z 12 MP, ki se lahko pohvali s samodejnim ostrenjem, čeprav se pri njej najprej opazi padec v podrobnostih in kontrastu. Spredaj je selfie kamera s 50 megapiksli in globinskim senzorjem (za boljše prepoznavanje obraza), ki dela kakovostne avtoportrete z lepo zamegljenimi ozadji.

Igranje z UI

Poskrbeli so tudi za zanimive funkcije umetne inteligence, kot sta AI super zoom, ki pomaga pri zumiranju, in AI image to video, ki lahko fotografijo spremeni v petsekundni video; čeprav rezultati niso vedno popolni, se da s to funkcijo »oživiti« statične posnetke, kar zna biti precej zabavno.

Zumiranje s honorjem 400 pro: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 0,6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Na voljo so še druga UI orodja, kot brisanje, izrezovanje, popravek obraza, izboljšava prikaza, olepšava in razširitev slike, ki omogočajo odstranjevanje neželenih elementov s fotografij, izboljšanje kakovosti slik in povečanje ločljivosti starejših fotografij. Videosnemanje je možno do ultravisoke ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo, kar je tudi impresivno v tem cenovnem razredu.

Zumiranje s honorjem 400 pro: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 1x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 2x povečava FOTO: Staš Ivanc

Honor obljublja šest velikih nadgradenj operacijskega sistema.

Odličen in svetel zaslon

Posnetke si ogledujemo na odličnem 6,7-palčnem zaslonu iz organskih diod z ločljivostjo 2800 x 1280 točk in 120-herčnim osveževanjem slike, kar zagotavlja gladko in tekoče premikanje slike.

Zumiranje s honorjem 400 pro: 3x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 3x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 6x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 6x povečava FOTO: Staš Ivanc

Zaslon je fantastičen za gledanje videev in igranje iger, saj ponuja žive barve in jasne detajle, poleg tega je lahko izjemno svetel, saj doseže največjo svetilnost 5000 nitov, kar omogoča odlično vidljivost tudi pri močni sončni svetlobi. Pod zaslonom je še bralnik prstnih odtisov.

200 MP ima nova glavna kamera.

Nakup za več let

Honor 400 pro so opremili z močnim procesorjem snapdragon 8 gen 3, ki nam bo dobro služil še več let, pri čemer Honor obljublja tudi šest velikih nadgradenj operacijskega sistema magic os (ki temelji na androidu) z rednimi varnostnimi popravki vred.

Zumiranje s honorjem 400 pro: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 10x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 20x povečava FOTO: Staš Ivanc

Baterija ima zelo spodobnih 5300 mAh, kar omogoča brezskrbno celodnevno uporabo, če bomo ves čas nažigali igrice, ki so eden največjih odjemalcev energije, pa telefon pozna tudi 100-vatno superhitro polnjenje, pri čemer se baterija v 15 minutah napolni za 44 odstotkov, v tričetrt ure pa do konca. Škoda le, da v škatli ni napajalnika.

Zumiranje s honorjem 400 pro: 50x povečava FOTO: Staš Ivanc
Zumiranje s honorjem 400 pro: 50x povečava FOTO: Staš Ivanc

Honor 400 pro je odličen telefon, ki že zdaj ni predrag, še bolj zanimiv pa bo, ko bodo še spustili cene (bliža se praznični čas). 

Honor 400 pro
