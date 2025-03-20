Namesto modre tabletke vzemite olje

Z motnjami erekcije se spopada več kot polovica moških med 40. in 70. letom življenja. Številni se zatekajo k razvpiti modri tabletki, a grški znanstveniki so ugotovili, da je boljše zdravilo oljčno olje v kombinaciji z mediteranskim tipom prehrane.

Devet žlic oljčnega olja na teden zmanjša motnje erekcije za 40 odstotkov, prav tako uživanje rib, veliko zelenjave in nekaj sadja trikrat na teden, dvakrat na teden pa so na vrsti stročnice. Rezultat je več testosterona in manj maščobe v telesu, kar vpliva na boljši krvni obtok in s tem tudi na erekcijo.