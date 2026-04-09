Naravna zaščita za vrt: preprost trik za obrambo pred polži

Zaradi milih zim in vlažnih pomladi je polžev vsako leto več in mnogi v zaščiti pred njimi uporabljajo različne načine in posegajo tudi po kemičnih sredstvih, ki sicer škodujejo škodljivcem, a tudi koristnim organizmom na vrtu in naravi nasploh. Dobra novica je, da obstaja zelo preprost in naraven trik za zaščito rastlin. Strokovnjaki že nekaj časa poudarjajo, da se pred njimi lahko učinkovito ubranimo z ustvarjanjem pregrade, ki je ne marajo prečkati. Ena najučinkovitejših in dolgotrajnih rešitev je baker. Bakreni trak, nameščen okoli loncev, dvignjenih gred ali neposredno okoli rastlin, ustvari nekakšen ščit. Polži se stiku s to površino izogibajo in preprosto izberejo drugo smer. Gre za mehansko zaščito: brez škropljenja, brez granul in brez nevarnosti za hišne ljubljenčke ali otroke.

Elektrolitska reakcija

Ko se polž dotakne bakrene površine, njegova sluz reagira s kovino in pride do blage elektrolitske reakcije. Ta povzroči droben električni dražljaj, ki je zanj neprijeten. Namestitev je zelo preprosta: trak, ki je na voljo v vrtnih centrih ali specializiranih trgovinah, nalepite ali pritrdite okoli robov loncev, posod za sajenje ali ob gredicah. Pomembno je, da baker tvori neprekinjen obroč. Če ostane odprtina, jo bodo polži hitro našli. Ko je enkrat nameščen, je zelo obstojen; občasno ga je treba le očistiti zemlje in alg. Tak pristop lahko kombinirate tudi z drugimi naravnimi metodami, kot so grobe zastirke, ali jutranje namesto večernega zalivanja, da je zemlja ponoči bolj suha in manj privlačna za polže.

Namesto boja proti naravi ji tako s pametnimi ovirami le nakažemo, da so za polže primernejša druga mesta kot vrt. Korist je dvojna: zaščita rastlin in ohranjeno ravnovesje brez pesticidov in agresivnih kemikalij. Za vse, ki želijo naraven vrt, je bakrena ovira odličen prvi korak.