Narcise polepšajo prostor, s temi triki bodo zdržale dlje

Živo rumene narcise ne polepšajo le gredic, rezane, v vazi, ozaljšajo tudi prostor, a v vodi hitro ovenijo. K sreči lahko s pravimi triki njihovo obstojnost v notranjih prostorih občutno podaljšamo. Za začetek kupimo oz. na vrtu odrežemo tiste, katerih cvetovi so še v popkih, tako se bodo odprle šele po nekaj dneh. Še boljša rešitev je, da kupimo posajene v lončku, te bodo najdlje zdržale; ko odcvetijo, lahko čebulnice posadimo na vrt.

Dolivamo vodo

Različne vrste narcis imajo različne barve in velikosti cvetov. Nekatere so primernejše za rezano cvetje, druge nekoliko manj, a pri vseh je treba odrezati stebla, preden jih postavite v vodo: to naredimo z ostrim nožem ali škarjami, in sicer pod kotom 45 stopinj. Vode v vazi naj bo malo, v nasprotnem, torej v preveliki količini vode, bodo rastline z mehkimi stebli hitreje propadle.

Dejstvo pa je, da bodo manjšo količino vode hitreje porabile, zato je ne smemo pozabiti dolivati. Idealno bi bilo, da vodo zamenjamo ali dolijemo na vsaka dva ali tri dni. Narcise so zelo žejne, vselej sveža voda bo torej pripomogla k njihovi dolgoživosti, a pazimo, da vode nikoli ne bo preveč.

V vazi le narcise

Šopka narcis nikar ne postavimo v vazo skupaj z drugimi pomladnimi cvetlicami. Narcise iz stebel izločajo strupeno sluz, zaradi katere postane voda motna in negativno vpliva na drugo cvetje, pravzaprav bo to hitro propadlo. Če bi kljub temu želeli šopek kombiniranega cvetja, narcise kupimo dan prej in jih postavimo za 24 ur v vodo v svojo vazo. V tem času bodo izločile strupen izcedek, potem pa jih bomo lahko skombinirali še z drugim cvetjem v isti vazi. A nikar jim potem ne režimo stebel.

Podobno kot drugo rezano cvetje se bodo tudi narcise v vazi dlje obdržale v hladnejših prostorih, zato šopka nikar ne postavimo v bližino radiatorja ali peči, niti ne na sonce. Prav tako ne marajo družbe zrelega sadja. To namreč oddaja plin etilen, ki lahko povzroči, da rezano cvetje hitreje propade. Šopek narcis torej ne spada v bližino najljubše sklede s sadjem, pa naj je tak aranžma še tako lepo videti.

