  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAJ DOMA

Naredimo dom še bolj udoben, poskrbimo za domačnost

Osredotočimo se na funkcionalno organizacijo prostora, s svetili in tkaninami pa poskrbimo za domačnost.
Mehke tkanine poskrbijo za udobje bolj kot kateri koli drugi dodatek. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Mehke tkanine poskrbijo za udobje bolj kot kateri koli drugi dodatek. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images

Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images

Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images

Mehke tkanine poskrbijo za udobje bolj kot kateri koli drugi dodatek. FOTO: Mariia Vitkovska/Getty Images
Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images
Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images
A. J.
 11. 2. 2026 | 16:44
2:55
A+A-

Notranji oblikovalci pogosto svetujejo, da se osredotočimo na funkcionalno organizacijo prostora, saj pravilna postavitev pohištva omogoči, da vsak del stanovanja kar najbolje izkoristimo, brez nepotrebnih ovir ali nereda. Z razmislekom o tem, kako uporabljamo posamezne kotičke našega doma, lahko že majhne prilagoditve, na primer premik mize, občutno izboljšajo občutek domačnosti. To nam omogoči, da vsak del našega doma deluje funkcionalno, obenem pa se počutimo udobno v vsakem prostoru.

V fazi renovacije za opremo izbirajmo tople in nevtralne tone, kot so bež, pastelne in tople sive odtenke, ki ustvarijo pomirjajoče, vizualno sproščujoče vzdušje. Prostoru dajejo občutek tišine in topline, kar je ključnega pomena za naš vsakodnevni občutek udobja. Če želimo dodati več tekstur, vključimo mehkobo in različne vrste tkanin. Mehke blazine, debelejše preproge ali žametni detajli bodo prostoru dali občutek topline in udobja, hkrati so prijetne na otip. Takšni detajli izboljšajo videz in povečajo našo izkušnjo udobja, ko se usedemo ali uležemo. Pri razsvetljavi pogosto zanemarimo njen vpliv na naše počutje. Notranji oblikovalci svetujejo, da kombiniramo različne vrste svetlobe, splošno, ciljno in ambientalno, ter uporabimo toplejše svetlobne vire, ki ustvarijo prijetno, domače vzdušje.

Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Bež, pastelni in topli sivi odtenki ustvarijo pomirjajoče, vizualno sproščujoče vzdušje.

Zeleni kotički

Poleg tega lahko vključimo naravne elemente, kot so sobne rastline, ki okrasijo prostor in izboljšajo kakovost zraka. Rastline v prostoru nas povežejo z naravo in ustvarijo sproščujoč ambient, kar zmanjša stres in povečuje našo občutljivost za okolje. V prostoru, ki diha z naravo, lahko ustvarimo tudi majhne zelene kotičke, kjer bomo uživali v miru, na primer ob jutranji kavi. V udobnem domu so pomembni tudi drobni detajli: sveže cvetje, dišeče sveče ali okusno izbrani dekorativni elementi dajejo prostoru osebno toplino.

Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images
Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Eden od načinov za povečanje udobja je, da se osredotočimo na odprte in prostorne razporeditve. Če imamo dovolj prostora, lahko z manj pohištva in bolj odprtim tlorisom ustvarimo občutek širine in lahkotnosti. Preprosta, a učinkovita sprememba, kot je preureditev pohištva, da denimo omogočimo več prostora za gibanje, lahko bistveno izboljša občutek udobja. Hkrati naj bo funkcionalno – izberimo kose, ki imajo shranjevalni prostor, da zmanjšamo nered in naredimo prostor bolj urejen.

Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images
Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images

Vključimo naravne elemente.

Več iz teme

interierambientipohištvoprenovadeloindomurejanje domanotranja opremaoblikovanje
ZADNJE NOVICE
18:22
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Slaba novica iz Rogaške Slatine: toliko delavcev bodo odpustili v Steklarni Rogaška

Gre za težko, a nujno odločitev, ki naj bi zagotovila stabilnost poslovanja in omogočila nadaljnji razvoj podjetja, pravijo v mednarodni skupini Fiskars Group.
11. 2. 2026 | 18:22
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: opustimo tisto, kar nam ne služi več

Bodite pozorni na morebitne nesporazume v komunikaciji.
11. 2. 2026 | 18:00
17:59
Šport  |  Športni trači
BURNI ODZIVI

»Lindsey Vonn so dobesedno žrtvovali, kar vrgli so jo po tisti planini navzdol«

»Gledati to je bilo grozno, strašno,« je dejal Wennemars. »Posnetki so me šokirali in moram priznati, da sem tudi besen. Besen sem na organizatorje, besen sem na ameriško reprezentanco. Menim, da je popolnoma neodgovorno, da so ji dovolili spust s tiste gore.«
11. 2. 2026 | 17:59
17:54
Bulvar  |  Šokkast
GLASBENA INDUSTRIJA

Blaž Švab razkril sumljivo ozadje: To so poslovneži z vprašljivimi nameni (VIDEO)

Kdo so strici iz ozadja?
11. 2. 2026 | 17:54
17:18
Novice  |  Svet
VIRALNO

Zaročil dekle, ona rekla »da«, nato je sledil šokanten preobrat! Tega ni pričakoval nihče (VIDEO)

Začetek je bil kot v romantičnem filmu, a sledilo je ...
11. 2. 2026 | 17:18
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Nina Sterle: Svoje mnenje in resnico mešamo, ker iščemo potrditev okolice (Suzy)

»Naša resnica ni mentalni konstrukt, ampak dušni šepet, stik s seboj, vibracija osvobajanja,« pojasni in opiše, kako ljudi vrača na svoje 'primarne dušne nastavitve'.
11. 2. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ni uspešno

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za lačne oči, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki