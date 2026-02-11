Naredimo dom še bolj udoben, poskrbimo za domačnost

Notranji oblikovalci pogosto svetujejo, da se osredotočimo na funkcionalno organizacijo prostora, saj pravilna postavitev pohištva omogoči, da vsak del stanovanja kar najbolje izkoristimo, brez nepotrebnih ovir ali nereda. Z razmislekom o tem, kako uporabljamo posamezne kotičke našega doma, lahko že majhne prilagoditve, na primer premik mize, občutno izboljšajo občutek domačnosti. To nam omogoči, da vsak del našega doma deluje funkcionalno, obenem pa se počutimo udobno v vsakem prostoru.

V fazi renovacije za opremo izbirajmo tople in nevtralne tone, kot so bež, pastelne in tople sive odtenke, ki ustvarijo pomirjajoče, vizualno sproščujoče vzdušje. Prostoru dajejo občutek tišine in topline, kar je ključnega pomena za naš vsakodnevni občutek udobja. Če želimo dodati več tekstur, vključimo mehkobo in različne vrste tkanin. Mehke blazine, debelejše preproge ali žametni detajli bodo prostoru dali občutek topline in udobja, hkrati so prijetne na otip. Takšni detajli izboljšajo videz in povečajo našo izkušnjo udobja, ko se usedemo ali uležemo. Pri razsvetljavi pogosto zanemarimo njen vpliv na naše počutje. Notranji oblikovalci svetujejo, da kombiniramo različne vrste svetlobe, splošno, ciljno in ambientalno, ter uporabimo toplejše svetlobne vire, ki ustvarijo prijetno, domače vzdušje.

Rastline in bež odtenki ustvarijo prijetno zračno vzdušje. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Zeleni kotički

Poleg tega lahko vključimo naravne elemente, kot so sobne rastline, ki okrasijo prostor in izboljšajo kakovost zraka. Rastline v prostoru nas povežejo z naravo in ustvarijo sproščujoč ambient, kar zmanjša stres in povečuje našo občutljivost za okolje. V prostoru, ki diha z naravo, lahko ustvarimo tudi majhne zelene kotičke, kjer bomo uživali v miru, na primer ob jutranji kavi. V udobnem domu so pomembni tudi drobni detajli: sveže cvetje, dišeče sveče ali okusno izbrani dekorativni elementi dajejo prostoru osebno toplino.

Samo funkcionalen prostor je tudi udoben. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Eden od načinov za povečanje udobja je, da se osredotočimo na odprte in prostorne razporeditve. Če imamo dovolj prostora, lahko z manj pohištva in bolj odprtim tlorisom ustvarimo občutek širine in lahkotnosti. Preprosta, a učinkovita sprememba, kot je preureditev pohištva, da denimo omogočimo več prostora za gibanje, lahko bistveno izboljša občutek udobja. Hkrati naj bo funkcionalno – izberimo kose, ki imajo shranjevalni prostor, da zmanjšamo nered in naredimo prostor bolj urejen.

Opremimo dom tako, da bo v njem prostor za vse naše aktivnosti in konjičke. FOTO: Pressmaster/Getty Images