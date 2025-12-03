Navade, ki tudi pri najbolj strastnih ubijajo željo po seksu

Dober seks ne temelji le na libidu, želji in čustveni povezanosti, temveč tudi na vsakodnevnih navadah, ki jih pogosto spregledamo. Tu je nekaj takšnih, ki hitro ubijejo strast.

FOTO: Gettyimages

Nezdrava in preslana hrana

Če pogosto posegate po predelani, mastni in sladki hrani, v telo vnašate enostavne ogljikove hidrate, sladkorje ter nasičene in transmaščobe. Takšna prehrana slabo vpliva na krvni pretok in s tem na spolno moč. Raje jejte več sadja, zelenjave in rastlinskih virov beljakovin, kot so oreščki in stročnice. Tudi redno uživanje preslane hrane slabo vpliva na spolnost, saj povečuje tveganje za visok krvni tlak, kar lahko zmanjša libido. Izogibajte se pripravljenim, pakiranim jedem, ki pogosto vsebujejo velike količine natrija, in pazite, koliko soli dodajate pri kuhanju. Okus raje izboljšajte z začimbami in dišavnicami.

Stres in prezaposlenost

Dolgotrajen stres izčrpava telo in zmanjšuje željo po spolnosti. Kadar se nenehno sproščajo hormoni stresa, se poruši notranje ravnovesje, kar slabo vpliva na počutje. Poskusite prepoznati vire stresa in najti načine za sproščanje: sprehod v naravi, joga ali dobra komedija so lahko odličen začetek. Ko obveznosti prevzamejo nadzor, spolnost pogosto pade na dno seznama prioritet. Intimnost pa je pomemben del odnosa, zato je včasih koristno, da si čas za seks preprosto napišete na urnik. Morda se sliši neromantično, a to lahko prepreči dolgotrajno spolno abstinenco in okrepi povezanost.

FOTO: Tatyanagl/Gettyimages

Preskakovanje predigre in rutina

Raziskave potrjujejo, da predigra izboljša spolno izkušnjo. V eni od študij s skoraj 8700 udeleženci so tako ženske kot moški povedali, da je seks trajal dlje, če so si pred odnosom vzeli čas za druge oblike stimulacije: predvsem za oralni seks in masturbacijo. Seksualna suša je pogosto posledica rutine, ki je sploh ne opazimo. Poskusite nove poze, zamenjajte običajen čas ali kraj za vroče igrice ali dodajte elemente, kot so masaža in spolne igračke. Majhne spremembe lahko močno osvežijo odnos in ga izboljšajo.

Neizražene želje in potrebe ter negativen odnos do lastnega telesa

Če vas kaj moti ali si želite nečesa novega, je pomembno, da o tem spregovorite. Če vas skrbi partnerjev odziv, se osredotočite na svoje občutke namesto na kritiko. Stavki, ki se začnejo z »Jaz …«, so veliko učinkovitejši kot tisti z »Ti …«. Način, kako govorite o sebi ali kako drugi govorijo o vas, močno vpliva na samozavest in libido. Če pogosto omalovažujete svoj videz, poskusite razviti bolj prijazne miselne vzorce. Negujte svoje telo in se obkrožite z ljudmi, ki vas podpirajo. Posledično bo boljši tudi seks.

Pretirano uživanje alkohola in kajenje

Kozarec vina lahko sprosti, vendar pretiravanje z alkoholom povzroča težave s spolno zmogljivostjo, zlasti pri moških. Pijte zmerno, največ eno pijačo na dan za ženske in dve za moške. Kajenje škodi skoraj vsem vidikom zdravja, tudi spolni želji. Kemikalije v tobačnem dimu slabo vplivajo na krvni pretok in povzročajo spolne težave, zlasti pri moških. Razmislite o opustitvi kajenja in se po potrebi posvetujte z zdravnikom.

FOTO: Iuliia Pilipeichenko/Gettyimages

Pomanjkanje spanja in višek kilogramov

Premalo spanja neposredno slabi libido. Ena od raziskav je pokazala, da so ženske, ki spijo dovolj, deležne boljšega seksa od onih, ki spijo manj kot šest ur na noč. Kakovosten počitek je pomemben za razpoloženje, za hormonsko ravnovesje in za vitko telo. Če opažate, da se nabirajo kilogrami, ukrepajte. Izguba odvečne teže predvsem pri moških izboljša spolno funkcijo. Raziskave kažejo, da imajo moški z obsegom pasu nad 102 centimetra pogosteje erektilne težave v primerjavi s tistimi, ki imajo manjšega, opozarja 24sata.hr.