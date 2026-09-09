Ne bi si mislili: vse to škoduje seksu

Hrana, ki jo uživamo, način življenja, raven stresa in odnos do lastnega telesa močno vplivajo na libido, spolno zmogljivost in splošno zadovoljstvo z intimnim življenjem, opozarja 24sata.hr. Zato poglejte najpogostejše navade, ki lahko negativno vplivajo na spolno željo in kakovost intimnih odnosov, ter kaj lahko storite, da jih spremenite.

Prekomerno uživanje nezdrave hrane

Če pogosto posegate po predelani, mastni in sladki hrani, v telo vnašate predelane ogljikove hidrate, enostavne sladkorje ter nasičene in transmaščobne kisline. Takšna prehrana zmanjšuje prekrvavitev, kar negativno vpliva na spolno zmogljivost. Namesto tega jejte veliko sadja, zelenjave in rastlinskih virov beljakovin, kot so oreščki, fižol in tofu.

Preslana hrana

Redno uživanje slane hrane povečuje tveganje za visok krvni tlak, kar zmanjša libido. Izogibajte se pripravljenim, pakiranim obrokom, ki pogosto vsebujejo velike količine natrija, in pazite, koliko soli dodajate med kuhanjem. Okus izboljšajte z zelišči in aromatičnimi začimbami.

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Prekomerni stres

Dolgotrajna izpostavljenost stresu izčrpava organizem in zmanjšuje željo po seksu. Kadar telo nenehno sprošča stresne hormone, se poruši splošno ravnovesje in poslabša počutje. Poskusite prepoznati vire stresa in poiščite načine, kako jih ublažiti. Sprehod v naravi, joga ali ogled priljubljene komedije so odličen začetek.

Izpuščanje predigre

Znanstvene raziskave potrjujejo: kvalitetna in primerno dolga predigra izboljša spolno izkušnjo. V eni od študij, v kateri je sodelovalo skoraj 8700 oseb, so tako ženske kot moški povedali, da je seks trajal dlje, kadar so pred odnosom vključili več oblik stimulacije, zlasti oralni seks in masturbacijo.

Prezaposlenost in pomanjkanje časa

Ko obveznosti prevzamejo nadzor, spolno življenje pogosto pade na dno prednostnega seznama. Intimnost je pomemben del odnosa, zato je včasih koristno, da si vnaprej določita čas za seks. Morda se sliši neromantično, vendar to prepreči dolgotrajno odlašanje in okrepi bližino.

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Rutina in monotonost v spolnem življenju

Včasih je spolna stagnacija posledica rutine, ki se je sploh ne zavedamo. Poskusite nove položaje, spremenite običajni čas ali kraj seksa ali vključite elemente, kot sta masaža ali spolne igračke. Majhne spremembe osvežijo odnos.

Neizražanje želja in potreb

Če vas nekaj moti, ali imate nove želje, je pomembno, da se o tem pogovorite. Če vas skrbi partnerjev odziv, se, namesto da bi ga kritizirali, osredotočite na lastna čustva. Stavki, ki se začnejo z jaz, so veliko učinkovitejši od tistih, ki se začnejo s ti.

Negativen odnos do lastnega telesa

Način, kako govorite o sebi, ali kako o vas govorijo drugi, močno vpliva na samozavest in libido. Če imate navado omalovaževati svoj videz, poskusite zavestno ustvariti bolj pozitiven odnos do sebe. Skrbite za svoje telo in se obkrožite z ljudmi, ki vas podpirajo.

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Prekomerno uživanje alkohola

Kozarec vina lahko pomaga pri sprostitvi, vendar pretiravanje pogosto vodi v težave s spolno zmogljivostjo, zlasti pri moških. Pijte zmerno, ženske največ eno, moški dve alkoholni pijači na dan.

Pomanjkanje spanca

Premalo spanja neposredno zmanjša libido. Ena od raziskav je pokazala, da imajo ženske, ki spijo dlje, pogostejše in kakovostnejše spolne odnose. Počitek je ključen tako za razpoloženje kot za hormonsko ravnovesje.

Prekomerna telesna teža

Če tehtnica pokaže več kot običajno, bi lahko izguba nekaj kilogramov, zlasti pri moških, izboljšala spolno funkcijo. Raziskave kažejo, da imajo moški z obsegom pasu, večjim od 102 centimetrov, pogosteje težave z erekcijo.

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Kajenje

Kajenje škoduje skoraj vsem vidikom zdravja, tudi spolni želji. Kemikalije iz tobaka poslabšujejo prekrvavitev, kar lahko povzroči spolne težave, zlasti pri moških. Razmislite o opustitvi kajenja in se z zdravnikom pogovorite o možnostih pomoči.