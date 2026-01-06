  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TUDI LJUBKI SO

Ne boste verjeli, kaj te živali počno s hrano svojih mladičev

Prisegajo na zdravo prehrano in so odlični starši.
Na kopnem so manj okretni kakor v vodi. FOTO: Nicholas_dale/Getty Images

Na kopnem so manj okretni kakor v vodi. FOTO: Nicholas_dale/Getty Images

Za mladiče ne skrbijo le starši. FOTO: Jerzy Strzelecki/Getty Images

Za mladiče ne skrbijo le starši. FOTO: Jerzy Strzelecki/Getty Images

Zaradi izginjanja življenjskega okolja so ogroženi. FOTO: Flammulated/Getty Images

Zaradi izginjanja življenjskega okolja so ogroženi. FOTO: Flammulated/Getty Images

Na kopnem so manj okretni kakor v vodi. FOTO: Nicholas_dale/Getty Images
Za mladiče ne skrbijo le starši. FOTO: Jerzy Strzelecki/Getty Images
Zaradi izginjanja življenjskega okolja so ogroženi. FOTO: Flammulated/Getty Images
A. J.
 6. 1. 2026 | 10:07
2:18
A+A-

Adelijski pingvini (Pygoscelis adeliae) so ena najbolj znanih vrst pingvinov na Antarktiki. So srednje veliki, zrastejo do okoli 70 cm in tehtajo od 3 do 6 kg. Njihovo telo je prilagojeno za plavanje, saj imajo kratka, a močna krila, ki delujejo kot plavutke. So odlični plavalci, v vodi so pravi akrobati – lahko dosežejo hitrost do 20 km/h, kar jim pomaga ubežati plenilcem in hitro ujeti plen. Sposobni so premagovati velike razdalje in potovati tudi do 70 km stran od svojih gnezdilnih območij. Na kopnem pa so precej nerodni, kar je značilno za vse pingvine. Znani so po skrbni starševski vlogi. Sezona parjenja običajno poteka novembra, ko se pingvini zbirajo v ogromnih kolonijah, ki štejejo tudi do 100.000 posameznikov. Samice običajno odložijo eno jajce, ki ga nato valijo tudi samci. Samec ali samica, ki tisti hip ne vali, medtem išče hrano.

Jajca valijo tako samčki kot samičke.

Mladiče varujejo posebne varovalne skupine – nekakšni pingvinji vrtci, kjer se starši v vlogi varušk izmenjujejo. Mladiče varujejo in jih hranijo z ribami, kozicami in majhnimi morskimi organizmi – značilno hrano pingvinov. Pogosto skupaj v velikih skupinah lovijo plen. Vse, kar jedo, dobijo iz morja. Nimajo zob, na jeziku in nebu imajo zobem podobne bodice, ki jim pomagajo pri prehranjevanju. Imajo svojo različico zdravega prehranjevanja: naučili so se, da je bolje jesti rakce, ki so manj slani, saj ob majhnih količinah sladke vode v okolju ne smejo biti nenehno žejni. Da bi mladiči zaužili manj soli, pingvini hrano najprej pogoltnejo, v želodcu odstranijo kalijeve in natrijeve ione in jo nato izbljuvajo mladičem. Adelijski pingvini se spopadajo s številnimi izzivi. Zaradi topljenja ledu se zmanjšuje njihov življenjski prostor. Še vedno so tarče plenilcev, predvsem morskih zveri, kot so kiti, morske ptice in tjulnji.

Za mladiče ne skrbijo le starši. FOTO: Jerzy Strzelecki/Getty Images
Za mladiče ne skrbijo le starši. FOTO: Jerzy Strzelecki/Getty Images

Zaradi izginjanja življenjskega okolja so ogroženi. FOTO: Flammulated/Getty Images
Zaradi izginjanja življenjskega okolja so ogroženi. FOTO: Flammulated/Getty Images

Več iz teme

adelijski pingviniživalipingviniAntarktika
ZADNJE NOVICE
11:13
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Predsednica Pirc Musar razpisala datum za državnozborske volitve

Mesec pred volilno nedeljo bo stekla tudi uradna kampanja.
6. 1. 2026 | 11:13
11:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POD VPLIVOM

Slovenec in partnerica razdejala hotel v Zagrebu. Prišla sta na novoletno praznovanje

Rok K. je s partnerico povzročil kaos v zagrebškem hotelu.
6. 1. 2026 | 11:03
11:02
Bulvar  |  Domači trači
POGUMNO

Drzne novoletne zaobljube Denisa Avdića in sodelavcev

Razkrili so cilje, ki so si jih zadali v letu 2026.
6. 1. 2026 | 11:02
11:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O KAVICI

Harvard razkriva: to je najbolj zdrav način pitja kave - večina ga že uporablja

Dobra novica za ljubitelje kave: vaša jutranja skodelica je lahko bistveno bolj zdrava, kot ste mislili.
Miroslav Cvjetičanin6. 1. 2026 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
SREČNI KONEC

Novoletni čudež v Lendavi: po dveh letih se je mucek vrnil domov

Lastnika so na Veterinarski postaji Lendava lahko izsledili zaradi mikročipa.
Oste Bakal6. 1. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Tiger Woods (Suzy)

V Cypressu v Kaliforniji rojeni golfist je bil za ta šport izjemno nadarjen otrok, pri dveh letih je prvič udaril golf žogico, pri treh je nastopil na televiziji, kjer je pokazal osnovne udarce.
6. 1. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki