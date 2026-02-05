Ne boste verjeli, koliko v povprečju traja spolni odnos

Trajanje spolnega odnosa je ena največjih seksualnih obsedenosti sodobne kulture, ki jo spodbujajo nerealna pričakovanja iz pornografije, filmov in z družbenih omrežij, medtem ko znanost ponuja precej bolj prizemljeno in pomirjujočo sliko. Raziskave, ki so merile čas od penetracije do ejakulacije, kažejo, da povprečen spolni odnos brez predigre traja od 5 do 7 minut, povprečno pa 5,4 minute.

Ta meritev, znana kot intravaginalna ejakulacijska latenca, temelji na več mednarodnih študijah, v katerih so pari čas dejansko merili, ne le ocenjevali subjektivno. Ko pa se v spolni odnos vključi predigro, se skupni čas intimnosti opazno podaljša. Raziskave kažejo, da predigra v povprečju traja od 10 do 15 minut, kar pomeni, da celoten spolni odnos traja 20 minut ali več. Seksologi poudarjajo, da trajanje ni merilo kakovosti, saj so za zadovoljstvo ključni občutek povezanosti, odzivnost partnerja in sproščenost, ne pa primerjava z idealiziranimi normami.