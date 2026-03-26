Ne dlani in stopala, na velikost penisa vpliva to

Znanost ponuja precej bolj umirjene odgovore na to vprašanje, kot smo jih vajeni. Največji vpliv na velikost moškega spolnega organa imajo geni. Tako kot višina, oblika telesa ali barva oči je tudi razvoj genitalij v veliki meri zapisan v dednem materialu. Na razvoj vplivajo geni, ki jih posameznik podeduje od obeh staršev, zato ni nujno, da je penis po velikosti podoben očetovemu. Pogosto sta dolžina in velikost penisa povezana s splošno telesno zgradbo in genetskimi značilnostmi družine.

Prehrana v otroštvu

Razvoj telesa je tesno povezan s splošnim zdravjem. Prehrana, kronične bolezni in hormonske motnje v otroštvu lahko vplivajo na telesno rast, vključno z razvojem spolnih organov. Raziskave kažejo, da imajo lahko slaba prehrana, dolgotrajen stres ali določene bolezni vpliv na razvoj penisa v puberteti.

Hormoni med razvojem

Pomembno vlogo igrajo tudi hormoni med odraščanjem, predvsem testosteron. Ta vpliva na razvoj spolnih organov že v času nosečnosti, ko se oblikujejo osnovne strukture, drugo ključno obdobje je puberteta, ko hormonski val sproži rast in razvoj genitalij. Če je hormonsko ravnovesje v teh obdobjih drugačno, lahko to vpliva tudi na končno velikost.

Razlike med državami

Nekatere raziskave kažejo majhne razlike v povprečni velikosti med različnimi populacijami, kar znanstveniki večinoma povezujejo z genetiko in telesno zgradbo, vendar pa poudarjajo, da so razlike med posamezniki znotraj iste države ali regije lahko veliko večje kot razlike med državami.

Miti o velikosti

Pogosto se pojavljajo tudi miti, da na velikost vplivajo velikost stopal, rok ali telesna višina. Znanstvene raziskave takšnih povezav večinoma ne potrjujejo, velikost penisa je torej predvsem rezultat biološkega razvoja, ki ga oblikuje več dejavnikov hkrati.