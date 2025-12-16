Ne gre le za seks: presenetljiva resnica o moški spolnosti

Kanadska študija, ki je temeljila na poglobljenih in strukturiranih pogovorih s tridesetimi heteroseksualnimi moškimi, starimi med 30 in 65 let, prinaša pomembno spoznanje: po tridesetem letu se moška spolna želja začne umirjati in vse bolj povezovati s čustveno bližino, odnosom in občutkom povezanosti s partnerico. Moški v raziskavi so bili v dolgih zvezah in so v varnem okolju spregovorili o tem, kaj njihovo željo krepi ter kaj jo ugaša. Rezultati so razbili številne urbane mite.

Seks ni le telesen impulz, temveč odnos

Ena najmočnejših ugotovitev raziskave je bila, da je občutek zaželenosti ključen za moški libido. Skoraj tri četrtine sodelujočih je poudarilo, da želijo čutiti, da si jih partnerica želi: ne le sprejema, temveč aktivno poželi. Zanje zapeljevanje ni enosmerna ulica, temveč dialog. Odkrito so povedali, da jih najbolj vznemiri, ko pobuda pride z njene strani, ko je spontana, igriva in nepričakovana. Majhen dotik, pogled, neposredna beseda ali konkretno povabilo imajo moč, ki presega rutino vnaprej dogovorjene intimnosti. A še pomembnejši od vsega je z njihovega vidika čustveni stik. Več kot polovica moških je poudarila, da brez občutka povezanosti, bližine in razumevanja spolna želja preprosto ne zaživi. Pogovor, skupni smeh, občutek, da sta na isti strani, so tisti tihi temelji, na katerih se gradi telesna bližina. Seks torej ni akt sam zase, temveč naravno nadaljevanje čustvene komunikacije.

Ko se želja umakne

Raziskava je razkrila še, kaj najbolj slabo vpliva na njihovo spolno slo. Na prvem mestu je pristala bolezen: telesna izčrpanost in občutek nemoči libido skoraj povsem izključita. Takoj za tem sledi zavračanje, še posebej takrat, ko se to ponavlja in traja dolgo. Občutek, da niso zaželeni, moške ne le oddalji od spolnosti, temveč tudi od partnerke. Tretji pomemben dejavnik so napeti odnosi. Jasno so izrazili, da spolne želje ne morejo ločiti od čustvenega vzdušja. Jeza, nerazrešeni spori in občutek nepovezanosti delujejo kot tiha zavora, saj slabo vpliva na njihov občutek varnosti.

FOTO: Gettyimages

Zrelost prinaša drugačen pogled na spolnost

Morda najbolj dragoceno spoznanje raziskave pa je, da se z leti moška seksualnost ne izgublja, temveč preoblikuje. Postaja manj impulzivna in bolj vezana na odnos. V manjši meri je usmerjena v količino in bolj v kakovost. Manj v dokazovanje in bolj v povezanost. Zanimivo je, da se prav v dolgoročnih zvezah pogosto zgodi obrat, ki ruši stereotipe: v tretjini do polovici primerov je moški tisti, ki si želi manj seksa. Ne zato, ker bi mu bilo manj mar, temveč zato, ker si želi več globine, več bližine in več čustvene varnosti.

FOTO: Gettyimages

Še za konec

Mit o moškem, ki ga vodi zgolj nagon, se ob natančnejšem pogledu počasi razblinja. Za njim se razkrije podoba moškega, ki si želi biti viden, zaželen, slišan in čustveno povezan. Človeka, ki v seksu ne išče le telesne potešitve, temveč potrditev odnosa. Morda je čas, da moško seksualnost prenehamo gledati skozi poenostavljene predstave in jo začnemo razumeti kot to, kar v resnici je: živ, občutljiv in globoko človeški del odnosa, piše miss zdrava.