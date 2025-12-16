  • Delo d.o.o.
SPOLNO ŽIVLJENJE MOŠKIH

Ne gre le za seks: presenetljiva resnica o moški spolnosti

Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da moški razmišljajo predvsem, ali celo izključno, o seksu, sodobne raziskave pa razkrivajo drugačno sliko.
M. Fl.
 16. 12. 2025 | 18:00
3:48
A+A-

Kanadska študija, ki je temeljila na poglobljenih in strukturiranih pogovorih s tridesetimi heteroseksualnimi moškimi, starimi med 30 in 65 let, prinaša pomembno spoznanje: po tridesetem letu se moška spolna želja začne umirjati in vse bolj povezovati s čustveno bližino, odnosom in občutkom povezanosti s partnerico. Moški v raziskavi so bili v dolgih zvezah in so v varnem okolju spregovorili o tem, kaj njihovo željo krepi ter kaj jo ugaša. Rezultati so razbili številne urbane mite.

Seks ni le telesen impulz, temveč odnos

Ena najmočnejših ugotovitev raziskave je bila, da je občutek zaželenosti ključen za moški libido. Skoraj tri četrtine sodelujočih je poudarilo, da želijo čutiti, da si jih partnerica želi: ne le sprejema, temveč aktivno poželi. Zanje zapeljevanje ni enosmerna ulica, temveč dialog. Odkrito so povedali, da jih najbolj vznemiri, ko pobuda pride z njene strani, ko je spontana, igriva in nepričakovana. Majhen dotik, pogled, neposredna beseda ali konkretno povabilo imajo moč, ki presega rutino vnaprej dogovorjene intimnosti. A še pomembnejši od vsega je z njihovega vidika čustveni stik. Več kot polovica moških je poudarila, da brez občutka povezanosti, bližine in razumevanja spolna želja preprosto ne zaživi. Pogovor, skupni smeh, občutek, da sta na isti strani, so tisti tihi temelji, na katerih se gradi telesna bližina. Seks torej ni akt sam zase, temveč naravno nadaljevanje čustvene komunikacije.

Ko se želja umakne

Raziskava je razkrila še, kaj najbolj slabo vpliva na njihovo spolno slo. Na prvem mestu je pristala bolezen: telesna izčrpanost in občutek nemoči libido skoraj povsem izključita. Takoj za tem sledi zavračanje, še posebej takrat, ko se to ponavlja in traja dolgo. Občutek, da niso zaželeni, moške ne le oddalji od spolnosti, temveč tudi od partnerke. Tretji pomemben dejavnik so napeti odnosi. Jasno so izrazili, da spolne želje ne morejo ločiti od čustvenega vzdušja. Jeza, nerazrešeni spori in občutek nepovezanosti delujejo kot tiha zavora, saj slabo vpliva na njihov občutek varnosti.

Zrelost prinaša drugačen pogled na spolnost

Morda najbolj dragoceno spoznanje raziskave pa je, da se z leti moška seksualnost ne izgublja, temveč preoblikuje. Postaja manj impulzivna in bolj vezana na odnos. V manjši meri je usmerjena v količino in bolj v kakovost. Manj v dokazovanje in bolj v povezanost. Zanimivo je, da se prav v dolgoročnih zvezah pogosto zgodi obrat, ki ruši stereotipe: v tretjini do polovici primerov je moški tisti, ki si želi manj seksa. Ne zato, ker bi mu bilo manj mar, temveč zato, ker si želi več globine, več bližine in več čustvene varnosti.

Še za konec

Mit o moškem, ki ga vodi zgolj nagon, se ob natančnejšem pogledu počasi razblinja. Za njim se razkrije podoba moškega, ki si želi biti viden, zaželen, slišan in čustveno povezan. Človeka, ki v seksu ne išče le telesne potešitve, temveč potrditev odnosa. Morda je čas, da moško seksualnost prenehamo gledati skozi poenostavljene predstave in jo začnemo razumeti kot to, kar v resnici je: živ, občutljiv in globoko človeški del odnosa, piše miss zdrava.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
NAJ OMAMA NE BO REŠITEV

Z marihuano do boljše spolne izkušnje?

Strokovnjaki opozarjajo na škodljive učinke in pasti.
11. 12. 2025 | 10:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPOLNOST

Stres, kilogrami in neprespane noči: tihi ubijalci spolne želje pri obeh spolih

Pri obeh spolih ima zdravje večji vpliv na spolno poželenje kot starost.
Miroslav Cvjetičanin28. 11. 2025 | 15:10

moškispolnostodnosipartnerski odnosiraziskava
18:55
Bulvar  |  Domači trači
NA GRADU MOKRICE

V drugo gre rado: znani slovenski podjetnik dahnil usodni »da«

O poroki Franca Jagra smo pri Slovenskih novicah ekskluzivno pisali že oktobra.
16. 12. 2025 | 18:55
18:28
Novice  |  Svet
DRUŽBENA OMREŽJA

Meta zaprla račune zagovornikom pravice do splava in kvir skupinam

Aktivisti opozarjajo na sistematično cenzuro ter omejevanje dosega vsebin.
16. 12. 2025 | 18:28
18:10
Lifestyle  |  Praznično
ZANIMIVE NAVADE

Pred božičem izrezujejo figure iz redkvic

Mnogi narodi imajo pred tem krščanskim praznikom svojevrstne tradicije. V Mehiki je to denimo Noche de Rábanos, ki poteka 23. decembra.
16. 12. 2025 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Stil
SPOLNO ŽIVLJENJE MOŠKIH

Ne gre le za seks: presenetljiva resnica o moški spolnosti

Dolga desetletja je veljalo prepričanje, da moški razmišljajo predvsem, ali celo izključno, o seksu, sodobne raziskave pa razkrivajo drugačno sliko.
16. 12. 2025 | 18:00
18:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: dan izkoristite za preobrazbo in rast

Vplivi Lune in planetov na jutrišnji dan.
16. 12. 2025 | 18:00
17:58
Bulvar  |  Domači trači
EKSPERIMENT

Kaj se je s pari v oddaji Poroka na prvi pogled dogajalo po odločitvah? Znova so se zbrali

Več tednov po zaključku eksperimenta so se zbrali na skupni večerji in videli bomo, v kakšnih odnosih so ostali.
16. 12. 2025 | 17:58

