RAZMERJE

Ne monogamija, to je pogoj za srečno zvezo

Spoznanja, ki bi lahko spremenila način razmišljanja o odnosih.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Igor Kell/Gettyimages

FOTO: Igor Kell/Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Dea Gree/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Igor Kell/Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 25. 3. 2026 | 19:45
Nova meta-analiza postavlja pod vprašaj prepričanje, da so monogamne zveze samodejno kakovostnejše in bolj izpolnjujoče od nemonogamnih. Raziskava je zajela več kot 24.000 ljudi z različnih delov sveta, tudi iz Avstralije. Rezultati niso pokazali bistvenih razlik ne v kakovosti odnosa ne v zadovoljstvu s spolnim življenjem med ljudmi v monogamnih in tistimi v nemonogamnih zvezah, bistvo je v sporazumno dogovorjenih odnosih. Raziskovalci so primerjali ljudi v monogamnih in nemonogamnih zvezah po različnih vidikih odnosa in spolnega zadovoljstva, vključno z intimnostjo, strastjo, zaupanjem, spolno izpolnjenostjo in splošno srečo v zvezi.

FOTO: Dea Gree/Gettyimages
FOTO: Dea Gree/Gettyimages

Izkazalo se je, da so osebe v nemonogamnih zvezah enako zadovoljne kot tiste v monogamnih. Študija je pokazala tudi, da to velja tako za heteroseksualne kot LGBTQIA+ posameznike, s čimer ruši še en stereotip: da je nemonogamija zgolj življenjski slog queer oseb in ne legitimna izbira partnerskega odnosa. Ta spoznanja bi lahko spremenila način, kako razmišljamo o odnosih. Dolga leta je monogamija (izključna romantična in spolna zveza z eno osebo) veljala za ideal, h kateremu naj bi vsi stremeli. A zdi se, da kakovosten in izpolnjujoč odnos ni nujno odvisen od tega, da imamo samo enega partnerja. Ključ je predvsem v iskrenosti, odprti komunikaciji in medsebojnem dogovoru, ne glede na to, koliko oseb je v odnos vključenih.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

To ne pomeni, da bi morali vsi postati nemonogamni, monogamija za mnoge deluje odlično. Raziskava pa kaže, da zadovoljstvo v odnosu ne izhaja iz izključnosti, temveč iz občutka, da smo cenjeni, sprejeti in usklajeni v vrednotah. Strokovnjaki poudarjajo, da bi morali kot družba upoštevati, da vsi pari in družine ne sledijo tradicionalnim vzorcem, in s tem ni nič narobe. Sprejemanje sporazumne nemonogamije lahko zmanjša stigmo, izboljša dostop do podpore in prispeva k boljši kakovosti življenja ljudi v takšnih zvezah. Ljubezen in odnosi nimajo ene same oblike, ki bi ustrezala vsem. Čeprav popularna kultura še vedno promovira monogamne pravljične zgodbe, je resničnost veliko bolj raznolika. Prepričanje, da monogamija vodi do srečnejših odnosov, se mnogim zdi samoumevno. To idejo utrjujejo naše izkušnje: od otroških pravljic do državnih politik.

FOTO: Igor Kell/Gettyimages
FOTO: Igor Kell/Gettyimages

Na davčnih obrazcih denimo ne obstaja možnost poliamornega statusa. Večina filmov se konča s parom, ki skupaj odide proti sončnemu zahodu. Popularna kultura temu prepričanju ne nasprotuje. Nemonogamne zveze se redko pojavljajo na zaslonih, in kadar se, so pogosto prikazane kot kaotične, čustveno naporne in obsojene na propad. Takšni prikazi ustvarjajo tako imenovani mit o superiornosti monogamije, prepričanje, da so monogamni odnosi bolj ljubeči, stabilni in zadovoljivi od alternativnih oblik odnosov.

Kaj pravzaprav je  sporazumna nemonogamija?

Obstajajo različne vrste sporazumne nemonogamije, njen ključni vidik pa je, da se vsi vključeni strinjajo, da je v redu imeti več romantičnih ali spolnih partnerjev. Jasno zavedanje vseh vpletenih pomeni, da ti odnosi temeljijo na privolitvi, komunikaciji in medsebojnem spoštovanju.

Pojavlja se v različnih oblikah, kot so:

  • Odprta razmerja: kjer imajo pari lahko  spolne odnose z drugimi, vendar ohranjajo močno čustveno vez med seboj.
  • Poliamorija: kjer imajo posamezniki lahko več romantičnih ali čustvenih odnosov hkrati.
  • Monogamna razmerja z občasnimi izjemami: kjer sicer monogamen par dopušča določeno stopnjo spolne aktivnosti z drugimi, običajno ob jasno dogovorjenih mejah.
  • Svinganje: kjer pari v resni zvezi sodelujejo v spolnih aktivnostih z drugimi, pogosto v družabnem okolju ali na zabavi.

Takšni odnosi običajno vključujejo poglobljene pogovore o vrednotah, potrebah in mejah. Posledično ljudje v njih pogosto poročajo o višji ravni zaupanja, komunikacije in zavestne namere v svojih odnosih. V mnogih monogamnih razmerjih je najpogostejši vzrok nezadovoljstva ali razhoda prevara: kadar se predpostavlja ekskluzivnost, pa ta ni spoštovana, je zaupanje lahko resno porušeno. Sporazumna nemonogamna razmerja pa imajo odprtost že vgrajeno v svojo strukturo. Z dogovarjanjem o mejah že od začetka lahko partnerji preprečijo nekatere izdaje, ki najbolj škodujejo monogamnim odnosom.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ljudje v sporazumnih nemonogamnih razmerjih se pogosto soočajo s stigmo, diskriminacijo in sistemskimi ovirami. Manj verjetno je, da bodo svoj status razkrili zdravnikom, terapevtom ali delodajalcem, saj se bojijo obsojanja ali nerazumevanja. Njihovi odnosi so redko pravno priznani, družba pa jih pogosto prikazuje kot nestabilne, pretirano seksualne ali čustveno oddaljene, kar pa nikakor ni pravilo, piše Miss zdrava.

