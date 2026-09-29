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Ne pihamo po vrtnih gredicah

Puhalniki za listje so praktični, a če jih uporabljamo napačno, lahko škodujejo naravi in ljudem; strokovnjaki opozarjajo na pet napak, ki se jim je dobro izogniti.
Bencinski so uporabni za večje površine. FOTO: Getty Images

Bencinski so uporabni za večje površine. FOTO: Getty Images

Primeren je za trate in druge trdnejše površine, ne pa za občutljive cvetlične in vrtne grede. FOTO: Lucentius/Getty Images

Primeren je za trate in druge trdnejše površine, ne pa za občutljive cvetlične in vrtne grede. FOTO: Lucentius/Getty Images

Močan zrak skupaj z listjem odpihne rodovitno zgornjo plast zemlje in zastirko, zato na vrtu raje uporabimo grablje. FOTO: Don Wu/Getty Images

Močan zrak skupaj z listjem odpihne rodovitno zgornjo plast zemlje in zastirko, zato na vrtu raje uporabimo grablje. FOTO: Don Wu/Getty Images

Bencinski so uporabni za večje površine. FOTO: Getty Images
Primeren je za trate in druge trdnejše površine, ne pa za občutljive cvetlične in vrtne grede. FOTO: Lucentius/Getty Images
Močan zrak skupaj z listjem odpihne rodovitno zgornjo plast zemlje in zastirko, zato na vrtu raje uporabimo grablje. FOTO: Don Wu/Getty Images
L. K.
 29. 9. 2026 | 15:10
3:06
A+A-

Puhalniki za listje so nadvse praktični, vendar že dolgo sprožajo tudi določene pomisleke. Z odstranjevanjem odpadlega listja namreč lahko porušimo življenjski prostor številnih žuželk, ki v njem prezimujejo, med njimi vrst, ki so pomembne za metulje, čebele in druge opraševalce. To sicer ne pomeni, da moramo izbirati med urejenim vrtom in naravo. Pomaga lahko sajenje raznovrstnih avtohtonih rastlin ter omejevanje uporabe pesticidov.

Strokovnjaki opozarjajo na pet načinov uporabe puhalnika, ki se jim je vseeno bolje izogniti. Da ne čistimo streh in žlebov, je prvi. Uporaba puhalnika na strehi ali lestvi je lahko izjemno nevarna, še posebno na mokri ali spolzki površini. Močan zračni tok lahko poruši ravnotežje in poveča nevarnost padca. Poleg tega lahko poškoduje strešno kritino. Za žlebove je veliko varneje uporabiti poseben podaljšek, ki omogoča čiščenje s tal.

Nekateri sodobni puhalniki ustvarijo zračni tok s hitrostjo skoraj 320 km/h.

Primeren je za trate in druge trdnejše površine, ne pa za občutljive cvetlične in vrtne grede. FOTO: Lucentius/Getty Images
Primeren je za trate in druge trdnejše površine, ne pa za občutljive cvetlične in vrtne grede. FOTO: Lucentius/Getty Images

Boljša izbira so grablje

Ne pihajmo in ne puhajmo po vrtnih gredicah. Puhalnik je primeren za trate in druge trdnejše površine, ne pa tudi za občutljive cvetlične in vrtne grede. Močan zrak lahko skupaj z listjem odpihne tudi rodovitno zgornjo plast zemlje in zastirko, ki zadržuje vlago ter ščiti korenine. Poleg tega lahko zmoti mikroorganizme v tleh. Tam so veliko boljša izbira grablje.

Puhalnik najbolje deluje, če je listje suho.

Niti gradbenega prahu ne čistimo s puhalnikom. Po prenovi se zdi morda priročno prah odpihniti, vendar je to lahko tudi precej nevarno. Prah iz betona, mavčnih plošč in drugih gradbenih materialov lahko vsebuje zelo drobne delce, škodljive za dihala. Puhalnik jih dvigne v zrak in razprši po okolici, zato jih lahko vdihnemo, vdihavajo pa jih tudi drugi ljudje v bližini.

Pazimo na gramoz in kamenje. Nekateri sodobni puhalniki ustvarijo zračni tok s hitrostjo skoraj 320 kilometrov na uro. Ta lahko dvigne drobno kamenje, ki se že v naslednjem trenutku lahko spremeni v nevarne izstrelke. Poškoduje lahko avtomobile, okna, ljudi ali živali. Pred uporabo zato preglejmo površino, otroci in hišni ljubljenčki pa naj bodo dovolj oddaljeni.

Pa še to: ne odstranjujmo mokrega listja. Puhalnik najbolje deluje, če je listje suho. Mokro je težje, lepi se na tla in zahteva več časa ter moči naprave. Pri modelih s funkcijo sesanja lahko vlaga in mokri ostanki zamašijo notranje dele, zmanjšajo učinkovitost in celo poškodujejo motor. Najbolje je počakati, da se listje po dežju posuši.

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