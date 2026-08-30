Ne pozabimo na streho, je eden najbolj izpostavljenih delov objekta

Ob letošnjih neurjih smo pogosto spremljali posledice močnega vetra, toče in nalivov, med njimi je bila tudi množica poškodovanih ali odkritih streh. Ker je streha eden najbolj izpostavljenih delov objekta, pri načrtovanju ali obnovi večstanovanjskih stavb ni pomembna zgolj izbira kritine, marveč tudi kakovost celotnega strešnega sistema. Slovenska gradbena zakonodaja med vplivi, ki jih morajo prenašati objekti, navaja naslednjo peterico: veter, sneg, vodo, temperaturne vplive, zmrzovanje. Streha mora biti prilagojena lokaciji, zasnovi objekta in pričakovanim obremenitvam.

Ni pomembna zgolj izbira kritine, marveč tudi kakovost celotnega strešnega sistema. FOTO: Bojan Žnidaršič

Streha mora biti prilagojena lokaciji, zasnovi objekta in pričakovanim obremenitvam.

Pri nalivih je, na primer, ključno hitro odvajanje vode. Intenzivni kratkotrajni nalivi lahko hitro preobremenijo odtočni sistem, zato morajo biti strešni odtoki, žlebovi in drugi elementi pravilno dimenzionirani in izvedeni.

Pri vetru je bistvena odlika pritrditev kritine. Močni sunki vetra namreč še posebno obremenjujejo robove, vogale in slemena. Poleg vrste kritine so pomembni način pritrjevanja ter oblika, višina in lega objekta, saj se obremenitve med lokacijami razlikujejo.

Neurje, ki je divjalo pri Komendi, je odkrilo marsikatero streho. FOTO: Dejan Javornik

Potem pa je tu toča, ki lahko poškoduje več kot samo kritino. Poleg zunanjega sloja lahko poškoduje strešna okna, obrobe, odtočne elemente in drugo opremo. Vsi deli sistema morajo biti usklajeni in pravilno vgrajeni.

Bodimo pripravljeni

Nazadnje je razsajala huda vročina. In tudi ta pomeni precejšnjo obremenitev. Visoke temperature ter ponavljajoče se segrevanje in ohlajanje vplivajo na materiale, spoje in druge dele strehe, zato so pomembni kakovostna toplotna izolacija, prezračevanje in pravilno zasnovan strešni ovoj, še zlasti pri stanovanjih v najvišjih etažah.

Na območju večjih temperaturnih odklonov so bistveni kakovostna toplotna izolacija, prezračevanje in pravilno zasnovan strešni ovoj.

Čeprav so bile zadnje zime milejše, nas snežne obremenitve ne smejo presenetiti. Te se seveda močno razlikujejo glede na nadmorsko višino ter na lokacijo: streha na Primorskem je izpostavljena povsem drugačnim razmeram kot na Gorenjskem ali v višje ležečih krajih.

Streha na Primorskem je izpostavljena povsem drugačnim razmeram kot na Gorenjskem. FOTO: Bojan Žnidaršič

»Odpornost proti vremenskim vplivom se začne že pri načrtovanju objekta, kjer je treba upoštevati njegovo lokacijo, konstrukcijo in pričakovane obremenitve. Dolgoročno zanesljivost nato določajo kakovostna hidroizolacija in toplotna izolacija, ustrezno odvodnjavanje, pravilna pritrditev posameznih elementov ter predvsem kakovost izvedbe vseh detajlov,« poudarja Nejc Hrnčič, direktor podjetja Brilosa, ki kot investitor razvija stanovanjske in poslovne projekte po Sloveniji.