Ne pozabite na ročaje, tesnila in filtre: to so skriti vir bakterij v kuhinji

Kljub temu da kuhinjo, vsaj štedilnik in delovno površino, navadno očistimo po vsakem kuhanju ali peki, na nekatere predele pogosto pozabimo. A vsake toliko časa se velja spomniti tudi na tiste kuhinjske kotičke, s katerimi se sicer pogosto srečujemo, le redko pa poskrbimo za njihovo higieno. To so denimo ročaji omaric in predalov. Čeprav se jih dotikamo večkrat na dan, pogosto celo z umazanimi rokami, na katerih so ostanki živil, jih le redko čistimo. Na ročajih se tako nabirajo maščoba, prah in bakterije, pa tudi druga umazanija. Zato je priporočljivo, da jih vsaj enkrat na teden temeljito obrišemo s krpo in toplo milnico ali blagim razkužilom. Tesnilo hladilnika je idealno skrivališče za drobtine, plesen, bakterije in vlago. Če ga ne čistimo redno, lahko začne oddajati neprijeten vonj in lahko vpliva celo na tesnjenje vrat. Vsaj enkrat na mesec se tako velja spomniti na tesnilo in ga dodobra očistiti z milnico in staro zobno ščetko.

Koš za smeti občasno razkužimo z raztopino kisa ali sode bikarbone.

Filtre peremo enkrat na mesec

V napi nad štedilnikom se nabirata vlaga in maščoba, ki počasi pronicata tudi v filtre. Če teh redno ne čistimo, se bo učinkovitost delovanja zmanjšala, povečala pa se bosta možnost neprijetnih vonjav in celo tveganje za požar. Kovinske filtre je priporočljivo prati enkrat na mesec. To lahko storimo tudi v pomivalnem stroju, seveda pa se o tem velja prej prepričati v navodilih proizvajalca. Čeprav se pogosto srečujemo z njimi, še pogosteje ostanejo spregledana. Stikala za luči in druge električne naprave ter vtičnice spadajo med tiste površine v kuhinji, ki se jih dotaknemo največkrat. Očistimo jih z rahlo navlaženo krpo in blagim čistilom, pri tem pa seveda pazimo na varnost, da vlage ne bo preveč.

Vsaj enkrat na mesec tesnilo na vratih hladilnika očistimo z

milnico.

Naj bo kuhinja vselej čista! FOTO: Getty Images

Iz koša smrdi

Na dnu in ob straneh koša za smeti se nabirajo tekočine in bakterije, ki povzročajo neprijeten vonj. Koš moramo zato vsaj enkrat na mesec oprati z vročo vodo in detergentom ter ga dobro posušiti. Občasno ga lahko razkužimo še z raztopino kisa ali sode bikarbone. Samo menjava vrečk namreč ni dovolj. Čeprav nenehno pomiva posodo, to ne pomeni, da je pomivalni stroj čist sam po sebi. V filtru, na tesnilih in šobah se nabirajo ostanki hrane in vodni kamen. Enkrat na mesec je priporočljivo odstraniti in oprati filter ter zagnati stroj pri praznem ciklu z namenskim čistilom ali skodelico kisa.