Ne samo eno obdobje: najsrečnejše leto zveze

Ali obstaja obdobje, ko večina parov občuti posebno raven izpopolnjenosti in zadovoljstva. Odgovor na to vprašanje se glasi: da in še, takšni obdobji sta celo dve. Strokovnjaki za odnose na podlagi rezultatov raziskav namreč pravijo, da je eno najsrečnejših tretje leto zakona. Po začetni fazi prilagajanja imajo pari takrat že vzpostavljeno rutino, vendar še vedno ohranjajo strast in navdušenje. Do te faze se partnerja spoznata v vsakodnevnih situacijah, se naučita reševati nesoglasja in razvijeta občutek ekipnega delovanja, kar prinaša večjo čustveno varnost in zadovoljstvo. Drugo izrazito srečno obdobje nastopi po 20. obletnici zakona, ki jo mnogi imenujejo kar drugi medeni mesec.

FOTO: Gettyimages

Tedaj partnerja v zvezi za seboj pogosto puščata najbolj intenzivne življenjske obveznosti: vzgojo otrok, kariero in finančne izzive ter imata ponovno več časa drug za drugega. Otroci so odrasli, pritiski so manjši, odnos pa temelji na globokem zaupanju, prijateljstvu in skupni zgodovini. Občutka dosežkov in stabilnosti še posebej oplemenitita to obdobje. Partnerja se ne trudita več dokazovati, temveč uživata v tem, kar sta skupaj ustvarila. Ljubezen takrat pridobi mirnejšo, a močnejšo obliko, skupni trenutki postanejo bolj zavestni in kakovostni. Čeprav univerzalne formule za srečen zakon ni, se tretje leto in obdobje po 20. obletnici pogosto izpostavljata kot obdobji, ko se odnos naravno vrne v ravnotežje, ga označujeta bližina in veselje, kar dokazuje, da prava sreča v zakonu prihaja skozi čas, potrpežljivost in skupno rast, piše zadovoljna.hr.