  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRITIČNA LETA

Ne sedmo, varanje se najpogosteje začne v tem letu zakona

Raziskava razkriva, da se nezvestoba najpogosteje ne zgodi zaradi enega samega razloga, temveč zaradi kombinacije čustvenega in življenjskega nezadovoljstva.
FOTO: Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Vesalainen/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Vesalainen/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages
M. Fl.
 10. 6. 2026 | 06:00
 10. 6. 2026 | 06:44
2:21
A+A-

Spletna stran, namenjena iskanju zunajzakonskih razmerij je, da bi ugotovila, v katerem obdobju zakona se najpogosteje pojavijo prve misli o zunajzakonski zvezi oziroma kdaj ljudje začnejo razmišljati o prevari, ali dejansko skočijo čez plot, je izvedla raziskavo med 2.000 svojimi člani. Rezultati kažejo, da se nezvestoba v številnih primerih pojavi precej prej, kot pravi staro prepričanje o kriznem sedmem letu zakona. Sedem odstotkov vprašanih, ki so priznali, da so bili nezvesti oni ali njihov partner, je prevaro doživelo že v prvem letu zakona.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages
FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

Po dveh letih zakon razpade pri petih odstotkih vprašanih, med četrtim in petim letom zakona pa se zgodi 12 odstotkov vseh priznanih afer. V šestem letu zakona je nezvestobo priznalo 11 odstotkov sodelujočih. Analiza odgovorov kaže tudi, da se prevara običajno ne zgodi zaradi enega samega vzroka, ampak zaradi prepleta več dejavnikov. Skoraj polovica tistih, ki so priznali nezvestobo, kot glavni razlog navaja postopno izgubo bližine in čustveno oddaljevanje partnerjev.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Dodatno je skoraj četrtina vprašanih izpostavila, da je prihod otrok pomenil pomembno prelomnico v odnosu. Povečane obveznosti, utrujenost in vsakodnevni pritiski so po njihovih besedah pogosto privedli do čustvene odtujenosti.Približno 16 odstotkov anketirancev je priznalo, da je njihov zakon postal monoton, zato so zunaj partnerskega odnosa iskali vznemirjenje, novosti in občutek svežine.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages

Jessica Leoni, predstavnica spletne strani, je poudarila, da sodoben življenjski ritem dodatno vpliva na stabilnost partnerskih odnosov. »V tem hitrem svetu se pari pred usodnimi prelomnicami znajdejo mnogo prej kot nekoč,« je dejala Leonijeva. Raziskava tako nakazuje, da se zakonski izzivi po izkušnjah sodelujočih ne kopičijo zgolj po dolgih letih skupnega življenja, temveč se pogosto pojavijo že v prvih letih zakona, ko se idealizirana predstava o odnosu začne soočati z resničnostjo vsakdanjega življenja, povzema 24sata.hr.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Čustvena nezvestoba je izdaja: čeprav ni bilo spolnega odnosa, gre lahko še vedno za varanje

Navdušenje, spogledovanje ali osebne misli partner deli z drugo osebo.
21. 5. 2026 | 06:15
Lifestyle  |  Stil
LJUBEZEN IN ODNOSI

Mednarodna raziskava pokazala: nezvestoba ima več obrazov

Mnogi z varanjem iščejo nekaj, kar pogrešajo v zvezi. Zunajpartnerski odnos kot dodatek ali začasni pobeg.
12. 3. 2026 | 21:03
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Eni bi seks, drugi bližino. Razkrivamo, zakaj varajo moški, zakaj ženske

Moški pogosto varajo zaradi priložnosti, spolne želje ali potrebe po novosti. Ženske najbolj prizadene čustvena navezanost partnerja na drugo osebo.
12. 3. 2026 | 08:20

Več iz teme

varanjeafereodnosiločitev
ZADNJE NOVICE
07:20
Lifestyle  |  Izlet
PREDDVOR

Od bašljanskih »štoflcev« do Repkov: festival, ki povezuje generacije in tradicijo

Obiskovalce čakajo bomboni, pravljice, folklora, domače dobrote in številne aktivnosti.
10. 6. 2026 | 07:20
07:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
VOZNIK JE NAPIHAL

Nove podrobnosti o nesreči, v kateri je ponesrečencu pomagal 12-letni deček

Pijani voznik zaradi neprilagojene hitrosti treščil v drevo. Deček je poškodovancu oskrbel krvavečo rano.
10. 6. 2026 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD V ČRNUČAH

Z več udarci v glavo ga je spravil na rob smrti: takšna kazen čaka Erika Beganovića za hud napad

Beganović je moškega posebno hudo poškodoval. Dva tedna je bil oškodovanec celo v smrtni nevarnosti.
Aleksander Brudar10. 6. 2026 | 07:00
06:50
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE STOPAL

Bolečine v peti, otiščanci, glivice: kdaj so krivi čevlji

Vraščeni nohti, boleča peta ali deformirani prsti niso le estetska nadloga.
10. 6. 2026 | 06:50
06:40
Novice  |  Slovenija
RAZVIJALI VEČ LET

Slovenci razvili krompir, ki se sam brani pred škodljivci

Obstaja krompir, ki je imun proti hroščem, brani se sam. Čeprav so ga razvili v Sloveniji, ga bodo uporabljali drugje.
Drago Perko10. 6. 2026 | 06:40
06:10
Premium
Novice  |  Slovenija
IZLOČIL BI NOVINARKO

Brutalni ropar in posiljevalec Mahmutović bi utišal medije: »Moj kodeks mi ne dovoli ...«

Mehmed Mahmutović še v zaporu živi vse prej kot zgledno. Zaradi hudih kaznivih dejanj je obsojen na skoraj 27 let ječe.
Aleksander Brudar10. 6. 2026 | 06:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SPREMEMBA

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Največja podjetniška prednost ni več denar

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Šport  |  Športni trači
INTERVJU

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:51
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TVEGANJE

Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
29. 4. 2026 | 09:12
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Lovite signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽIVLJENJE

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki