Ne sedmo, varanje se najpogosteje začne v tem letu zakona

Spletna stran, namenjena iskanju zunajzakonskih razmerij je, da bi ugotovila, v katerem obdobju zakona se najpogosteje pojavijo prve misli o zunajzakonski zvezi oziroma kdaj ljudje začnejo razmišljati o prevari, ali dejansko skočijo čez plot, je izvedla raziskavo med 2.000 svojimi člani. Rezultati kažejo, da se nezvestoba v številnih primerih pojavi precej prej, kot pravi staro prepričanje o kriznem sedmem letu zakona. Sedem odstotkov vprašanih, ki so priznali, da so bili nezvesti oni ali njihov partner, je prevaro doživelo že v prvem letu zakona.

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Po dveh letih zakon razpade pri petih odstotkih vprašanih, med četrtim in petim letom zakona pa se zgodi 12 odstotkov vseh priznanih afer. V šestem letu zakona je nezvestobo priznalo 11 odstotkov sodelujočih. Analiza odgovorov kaže tudi, da se prevara običajno ne zgodi zaradi enega samega vzroka, ampak zaradi prepleta več dejavnikov. Skoraj polovica tistih, ki so priznali nezvestobo, kot glavni razlog navaja postopno izgubo bližine in čustveno oddaljevanje partnerjev.

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Dodatno je skoraj četrtina vprašanih izpostavila, da je prihod otrok pomenil pomembno prelomnico v odnosu. Povečane obveznosti, utrujenost in vsakodnevni pritiski so po njihovih besedah pogosto privedli do čustvene odtujenosti.Približno 16 odstotkov anketirancev je priznalo, da je njihov zakon postal monoton, zato so zunaj partnerskega odnosa iskali vznemirjenje, novosti in občutek svežine.

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Jessica Leoni, predstavnica spletne strani, je poudarila, da sodoben življenjski ritem dodatno vpliva na stabilnost partnerskih odnosov. »V tem hitrem svetu se pari pred usodnimi prelomnicami znajdejo mnogo prej kot nekoč,« je dejala Leonijeva. Raziskava tako nakazuje, da se zakonski izzivi po izkušnjah sodelujočih ne kopičijo zgolj po dolgih letih skupnega življenja, temveč se pogosto pojavijo že v prvih letih zakona, ko se idealizirana predstava o odnosu začne soočati z resničnostjo vsakdanjega življenja, povzema 24sata.hr.