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Ne verjemite pravljicam o seksu: tako dolgo v povprečju traja spolni odnos

Zgodbe o maratonskem tantričnem seksu in predigri so večinoma zgolj pravljice.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 2. 11. 2026 | 19:44
4:50
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Včasih se zdi, da je spolnega odnosa konec, še preden se je zares začel, spet drugič pa traja in traja. Njegovo trajanje je odvisno od številnih dejavnikov, zato izjem ne smemo jemati kot pravilo, trdi dr. Brendan Zietsch z Univerze v Queenslandu. Z ekipo je izvedel obsežno raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 500 parov z vsega sveta. Želeli so ugotoviti, koliko časa v povprečju traja spolni odnos, pri tem pa so upoštevali tudi dejavnike, kot sta uporaba kondoma in obrezanost moškega. V nekaterih primerih je penetracija trajala le 33 sekund, v drugih pa so pari zdržali več kot 40 minut.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pravljice o seksu

Zgodbe o tantričnem seksu in večurni predigri so v večini primerov zgolj pretiravanje. Raziskava je pokazala, da le osem odstotkov parov predigri nameni več kot 20 minut. Pri 22 odstotkih parov pa spolni odnos traja več kot 20 minut. Približno 33 odstotkov parov predigri nameni od pet do devet minut, medtem ko spolni odnos v povprečju traja od deset do 14 minut. Kratka uvodna faza in predigra, krajša od petih minut, sta običajni pri 23 odstotkih parov. Pri osmih odstotkih tudi sam spolni odnos traja manj kot pet minut.

Po podatkih ankete ameriškega Nacionalnega centra za raziskovanje družbe imajo poročeni pari v povprečju spolne odnose 66-krat na leto. Vendar kratek seks ni nujno razlog za zaskrbljenost. Pomembna je tudi pogostost spolnih odnosov: pari, ki so skupaj že vrsto let in imajo spolne odnose enkrat na teden, lahko tako ohranjajo telesno in čustveno bližino, kar prispeva k njihovemu zadovoljstvu.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pet minut za predigro

»Težko je določiti natančno trajanje spolnega odnosa, ki bi veljalo za vse pare. Če upoštevamo vse rezultate, lahko ocenimo, da sama penetracija v povprečju traja približno pet minut,« je za revijo Glamour sklenil dr. Zietsch. V nasprotju s splošnim prepričanjem raziskovalci niso ugotovili, da bi uporaba kondoma bistveno vplivala na to, koliko časa moški zdrži med spolnim odnosom. Prav tako ni dokazov, da bi spolni odnosi z obrezanimi moškimi trajali dlje.

Te domneve izhajajo iz predpostavk o občutljivosti živčnih končičev na penisu. Predvidevali so, da bi lahko ti dejavniki podaljšali spolni odnos, vendar raziskave tega niso potrdile. Ugotovili pa so, da lahko alkohol podaljša trajanje spolnega odnosa. Po drugi strani pogosto otežuje doseganje orgazma, zato ni najboljša rešitev.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zakaj spolni odnos sploh traja tako dolgo?

Ko so evolucijski znanstveniki primerjali spolno vedenje ljudi in živali, so se med drugim osredotočili na vprašanje, zakaj spolni odnos pri ljudeh traja dlje. Zakaj penis ne prodre v nožnico le enkrat, nato pa pride do ejakulacije? Užitek in prijetni občutki sami po sebi niso znanstvena razlaga, saj evolucija ne temelji na načelu užitka. Čeprav denimo radi jemo, ne jemo vsakih pet minut samo zato, da bi uživali v hrani. Nekatere starejše raziskave so pokazale, da ponavljajoči se gibi penisa v nožnici pomagajo odstraniti predhodne tekočine, kar bi lahko povečalo možnosti za oploditev z moško spermo. Vendar za to še vedno ni jasnih dokazov.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kako zadeve podaljšati?

Za dober seks ni treba, da traja vso noč. Kot zaželeno trajanje penetracije članek navaja od sedem do 13 minut. Čeprav se lahko sedem minut nekaterim ženskam zdi premalo, je lahko merjenje in številčno vrednotenje katerega koli vidika spolnosti zavajajoče. Za kakovost spolnega odnosa ni pomembno le trajanje, temveč tudi kakovost erekcije. Pri njenem izboljšanju pomaga redna telesna dejavnost, ki spodbuja krvni obtok po telesu in s tem tudi pretok krvi v penis.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pomembna je uravnotežena prehrana. Na jedilnik vključite sveže sadje in zelenjavo ter ribe, poskrbite še za zadosten vnos vitamina B12. Pogosto masiranje penisa, mod in okoliškega predela naj bi pripomoglo k boljši in močnejši erekciji, vendar masaža sama po sebi ni zanesljivo dokazana metoda za njeno izboljšanje.

Za zadovoljiv spolni odnos je pomembna še pogostost spolnih odnosov, ki je odvisna od želja, potreb in zmožnosti obeh partnerjev. Nekateri pari imajo spolne odnose dva- do trikrat na teden, drugi pogosteje ali redkeje. Univerzalnega pravila ni, pomembno je, da pogostost ustreza obema partnerjema.

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