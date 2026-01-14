Ne zavrzimo starih nogavic, poglejte, kaj vse lahko počnemo z njimi

Odslužene nogavice se v večini domov hitro naberejo – včasih, ker v njih vse prehitro nastanejo luknje, ki jih ni več mogoče pokrpati, najpogosteje pa zato, ker se ena kdo ve kje izgubi. Nogavice brez para ne zavrzimo, saj jo lahko uporabimo na različne načine. Najbolj praktična je za brisanje prahu. To še zlasti velja za puhaste nogavice, kakršne dobivamo za božične in novoletne praznike, saj sintetična vlakna privlačijo in zadržujejo prah. Bombažne nogavice v ta namen niso tako uporabne. Nogavico lahko uporabimo tako, da jo nataknemo na roko in se lotimo brisanja prahu z občutljivih ali težko dostopnih kosov – vaz, rolojev in podobnega. Deluje tudi za čiščenje živalskih dlak z oblazinjenega pohištva. Če jo nataknemo na mop, bomo dobili odlično orodje za suho čiščenje tal. Če nogavice rahlo navlažimo z mešanico vode in kisa, bomo dobili ekološko alternativo mokrim krpicam za čiščenje.

V staro nogavico lahko oblečemo zložljiv dežnik.

Lepo ohranjene nogavice lahko uporabimo kot oblačilo za različne predmete. Vanje denimo oblečemo skodelice brez ročajev ali kovinske termovke, ki postanejo prevroče za prijemanje, ko nalijemo vanje tekočino, in se tako zavarujemo pred opeklinami. Nogavicam odrežemo del s stopalom in zašijemo. Na zgornjem koncu odrežemo rob. To je lahko tudi odlična obleka za zložljive dežnike. Raztegljive stare nogavice so odlična vrečka za shranjevanje čevljev. Ker shranimo vsakega posebej, je pakiranje lažje. Čevlje lahko v nogavice spravimo tudi doma, zlasti če jih hranimo v omarah.

Brez prask na parketu

V teh hladnih dneh pride prav grelnik za roke. Stara nogavica, v katero natresemo riž in jo zašijemo (ali pa učvrstimo z elastiko), je uporabna kot naravna naprava za gretje. Pred uporabo segrejemo v mikrovalovni pečici. Segrevajmo po korakih, od 30 sekund do ene minute na srednji moči. Napolnjene z rižem so lahko tudi igračka. Če premikamo pohištvo, se lahko parket ali druge površine opraskajo. Stare nogavice nataknemo na noge stolov ali miz in preprečimo poškodbe tal in pohištva. Zelo enostavno in zelo učinkovito!

Za kable Za zaščito elektronskih naprav (telefonov, prenosnikov, tabličnih računalnikov) pred praskami lahko uporabimo stare nogavice. Še posebno pridejo prav za tisto elektroniko, ki je trenutno nimamo v uporabi. Stara nogavica je primerna tudi za shranjevanje vseh možnih kablov.

V staro nogavico kanemo nekaj kapljic najljubšega eteričnega olja, nato pa jo položimo na radiator ali v omaro. Vonj se počasi širi in osveži zrak brez kemikalij. Zima ali zgodnja pomlad sta kritični obdobji za rastline, ki jih na prostem ogrožajo nizke temperature. Ovijmo nogavice okoli stebel ali majhnih dreves, da jih zaščitimo pred zmrzaljo in vetrom. Nogavica bo ustvarila naravno plast zaščite, ki bo preprečila prehitro izsuševanje ali poškodbe. Najlonska nogavica lahko postane uporabna mreža za shranjevanje žogic ali drugih športnih rekvizitov. Preprosto jo napolnimo z žogicami ali podobnimi predmeti, nato pa zavežimo odprtino.

Izdelamo lahko obleke za skodelice in termovke, da nas ne bo opeklo. FOTO: Anyaivanova/Getty Images