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Ne zavrzite jih! Škatle lahko postanejo lična polnilna postaja

Pogosto končajo v smeteh ali pozabljene na omarah, a lahko so izjemno uporabne
S sličico na prednji strani poskrbijo za boljšo organizacijo omare. FOTO: Peopleimages/Getty Images

S sličico na prednji strani poskrbijo za boljšo organizacijo omare. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Iz njih lahko izdelamo predalnik za papirje. FOTO: Fabrice Lerouge/Getty Images/onoky

Iz njih lahko izdelamo predalnik za papirje. FOTO: Fabrice Lerouge/Getty Images/onoky

Če imamo čut za oblikovanje, lahko nastanejo prave umetnine. FOTO: Johner Images/Getty Images/johner Rf

Če imamo čut za oblikovanje, lahko nastanejo prave umetnine. FOTO: Johner Images/Getty Images/johner Rf

S sličico na prednji strani poskrbijo za boljšo organizacijo omare. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Iz njih lahko izdelamo predalnik za papirje. FOTO: Fabrice Lerouge/Getty Images/onoky
Če imamo čut za oblikovanje, lahko nastanejo prave umetnine. FOTO: Johner Images/Getty Images/johner Rf
A. J.
 1. 7. 2026 | 16:25
3:50
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Škatle za čevlje so odlične za urejanje globokih predalov, kjer se stvari hitro pomešajo. Z njimi lahko predmete ločimo po kategorijah in tako hitro najdemo tisto, kar potrebujemo. V garderobnih predalih lahko na primer v eni škatli shranjujemo športne nogavice, v drugi vsakodnevne, v tretji pa hlačne nogavice. Tudi v pisalni mizi pridejo zelo prav. Ena škatla lahko služi za polnilnike in kable, druga za pisala, beležke in drobne pisarniške pripomočke. Tako bo v predalu končno red. Za še boljšo organizacijo lahko pokrove razrežemo in jih uporabimo kot notranje predelke. To je še posebej priročno pri manjših predmetih, kot so nakit, ličila ali drobni dodatki.

Če imamo doma otroke ali radi ustvarjamo, so idealne za shranjevanje ustvarjalnega materiala. Vanje lahko zložimo flomastre, barvice, lepila, bleščice in druge pripomočke. Z označevanjem škatel hitro vemo, kaj je v posamezni, kar močno olajša iskanje in pospravljanje. Ko pride ustvarjalni navdih, je vse pripravljeno v trenutku, brez brskanja po predalih. Postanejo lahko tudi dragocene spominske škatle: vanje shranimo fotografije, pisma, razglednice in druge osebne predmete, ki imajo čustveno vrednost. Če želimo, jih lahko oblepimo z darilnim papirjem, blagom ali kontaktnim papirjem in jim tako dodamo bolj estetski videz. Za dodatno zaščito jih lahko shranimo v večjo, vodoodporno škatlo. Odlično se obnesejo za shranjevanje voščilnic, kuvert in papirja. Z enostavnimi oznakami lahko razdelimo vsebino po priložnostih, kot so rojstni dnevi, prazniki ali zahvale. Tako vedno vemo, kaj imamo v zalogi.

Z malce predelave postanejo funkcionalen kos opreme.

Svoje mesto najdejo celo v kuhinji. Uporabimo jih lahko za shranjevanje pokrovov posod za shranjevanje hrane. Pomembno je le, da so pokrovi popolnoma suhi, da preprečimo vlago. Lahko jih uporabimo kot preproste polnilne postaje za elektronske naprave: vanje naredimo odprtine za kable in vanjo skrijemo podaljšek ter polnilnike, s čimer pospravimo nered in ustvarimo urejen polnilni kotiček. Z malo načrtovanja jih lahko spremenimo v prilagodljiv modularni organizacijski sistem, ki raste skupaj z našimi potrebami. Ključno je, da jih začnemo gledati kot gradnike, ki jih lahko sestavljamo po želji.

Najprej izberemo škatle podobnih dimenzij. To je pomembno, da se lepo prilegajo v predal, omaro ali na polico. Nato določimo namen – sistem ni primeren za vse vrste predmetov, temveč predvsem za manjše do srednje velike stvari, ki jih želimo ločiti po kategorijah. Težji ali večji predmeti niso primerni, saj škatle niso namenjene večjim obremenitvam. Razporedimo jih drugo ob drugo v predal ali na polico. Lahko jih pustimo takšne, kakršne so, še bolje pa je, da jih estetsko poenotimo in oblepimo z enakim papirjem, blagom ali kontaktnim papirjem. Tako ustvarimo vizualno čist in urejen sistem, ki deluje skoraj kot kupljen organizator. Za dodatno funkcionalnost jih označimo z napisi ali ikonami, da takoj vidimo, kaj je v kateri. Če želimo še več fleksibilnosti, jih lahko pustimo delno odprte ali dodamo izreze za lažji dostop. Tak modularni sistem ima še eno veliko prednost – kadar koli ga lahko spremenimo. Dodamo novo škatlo, odstranimo eno ali zamenjamo vsebino, in to brez dodatnih stroškov in ponovnega urejanja celotnega predala.

Iz njih lahko izdelamo predalnik za papirje. FOTO: Fabrice Lerouge/Getty Images/onoky
Iz njih lahko izdelamo predalnik za papirje. FOTO: Fabrice Lerouge/Getty Images/onoky

Če imamo čut za oblikovanje, lahko nastanejo prave umetnine. FOTO: Johner Images/Getty Images/johner Rf
Če imamo čut za oblikovanje, lahko nastanejo prave umetnine. FOTO: Johner Images/Getty Images/johner Rf

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