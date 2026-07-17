Ne zavrzite praznih škatel za jajca, preverite, za kaj vse jih lahko uporabite

Večina praznih škatel za jajca konča v smeteh takoj, ko porabimo še zadnje. Toda ta vsakdanji odpadek lahko hitro spremenimo v praktičen pripomoček za dom, vrt ali ustvarjanje. Še posebno uporabne so kartonske škatle, saj so biorazgradljive in jih zlahka predelamo, tudi plastične in stiroporne pa lahko znova uporabimo ter tako zmanjšamo količino odpadkov. Pred uporabo škatle dobro očistimo in posušimo, če je treba. Tako odstranimo morebitne ostanke hrane in zmanjšamo možnost razvoja bakterij. Kartonske škatle lahko uporabimo za vzgojo sadik. V vsak predalček nasujemo zemljo, dodamo seme in počakamo, da rastlina zraste. Ko je dovolj močna, lahko posamezen del škatle skupaj s sadiko posadimo neposredno v zemljo. Karton se bo sčasoma razgradil in le še obogatil zemljo.

Pred uporabo jih dobro očistimo in posušimo.

Prav tako so odlične za urejanje predalov. Vijaki, gumbi, baterije, pribor za šivanje, sponke in drugi drobni predmeti prepogosto ustvarijo nered. V škatli za jajca pa jih bomo lepo ločili in poskrbeli, da bo imela vsaka malenkost svoje mesto. Uporabne so tudi v hladilniku. Če se nam stekleničke z omakami in prelivi stalno prevračajo, jih postavimo v škatlo, ki pa mora biti obrnjena na glavo. Tako bomo laže porabili vsebino do zadnje kapljice in preprečili packarijo po policah.

Poceni pomočnica

Iz kartonskih škatel lahko nastanejo tudi okrasne posodice. Namočimo jih v vodo, raztrgajmo v kašo in zmešajmo z lepilom ali zmesjo iz moke in soli. Maso oblikujmo čez skledo, na primer, ki jo obložimo s folijo za živila, pustimo, da se posuši, nato pa jo previdno odstranimo in pobarvajmo. Dobili bomo unikaten okras za predsobo, dnevno sobo ali jedilnico. Stiroporne škatle so primerne tudi kot slikarska paleta. Predalčki omogočajo ločeno mešanje barv, material pa barve ne vpija, zato je priročen pri ustvarjalnih projektih.

Iz kartonskih škatel lahko nastanejo tudi okrasne posodice.

Plastične lahko spremenimo v mini rastlinjak. Naredimo nekaj odprtin za zračenje in odtekanje vode, posejmo semena, zaprimo pokrov in ustvarili bomo toplo, vlažno okolje za kaljenje. Uporabimo jih lahko tudi kot preprost sistem, pri katerem spodnji del zadržuje vodo, sadike pa vlago črpajo po potrebi. Kartonske škatle lahko postanejo dvignjena podlaga na knjižnih policah. Knjige v zadnji vrsti bodo bolj vidne, polica pa bo delovala bolj urejeno. Z malo domišljije prazna škatla za jajca ne bo več odpadek, ampak poceni pomočnica, ki doma prihrani prostor, denar in nekaj nepotrebnih nakupov.

So priročen organizator raznoraznih drobnarij. FOTO: Ondacaracola Photography/Getty Images

Namenimo jim drugačno uporabnost. FOTO: Capelle.r/Getty Images