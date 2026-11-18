Seveda ni bilo v preteklosti vse boljše. Mobilni telefoni in družbena omrežja so nam omogočili, da ostajamo povezani z ljudmi, ki živijo daleč stran, natrpani urniki pa pogosto otežujejo spontana srečanja. Kljub temu bi nas nekatere preproste navade iz preteklosti lahko spomnile, kako pomembno je, da si vzamemo čas za ljudi, ki nam veliko pomenijo.

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Raziskava psihologa Jeffreyja Halla z Univerze v Kansasu, objavljena v reviji Journal of Social and Personal Relationships, je pokazala povezavo med časom, ki ga preživimo skupaj, in razvojem prijateljstev. Posebej pomemben je bil čas, namenjen skupnim dejavnostim in druženju. Morda je zato čas, da ponovno uvedemo vsaj katere od naslednjih petih navad.

Kava in skupni obroki brez mobilnih telefonov

»Spet ste na teh telefonih!« To je stavek, ki ga je marsikdo vsaj enkrat slišal med skupno kavo. In morda je v tem opozorilu nekaj resnice. Nekoč so bila druženja priložnost za pogovor, pripovedovanje dogodivščin in preprosto uživanje v družbi, brez nenehnega preverjanja sporočil in obvestil.

Danes imamo mobilne telefone pogosto vedno pri roki, tudi kadar smo obkroženi z ljudmi, ki nam veliko pomenijo. Raziskave nakazujejo, da lahko uporaba telefona med pogovorom negativno vpliva na občutek medsebojne povezanosti. Zato bi lahko bila ena najpreprostejših navad, ki jih velja obuditi, prav ta: med kavo, kosilom ali večerjo odložimo telefon in pozornost namenimo ljudem, ki sedijo nasproti nas.

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Druženje brez posebnega razloga

Nekoč za druženje nismo potrebovali veliko. Kava, nekaj piškotov na mizi in prijatelji, ki so se odločili popoldne preživeti skupaj, so bili povsem dovolj dober razlog za srečanje. Danes se druženja največkrat spremenijo v dogodke, ki jih je treba načrtovati vnaprej. Razmišljamo, kaj bomo pripravili, ali je stanovanje dovolj urejeno in ali imamo čas za vse, kar smo si zamislili.

Morda smo pozabili, da prijatelji ne prihajajo zaradi popolno pripravljene mize, temveč zaradi nas. Vsako druženje ne potrebuje večhodne večerje ali posebnega povoda. Včasih je dovolj, da nekoga povabimo na običajno kavo, tudi če stanovanje ni popolnoma pospravljeno.

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Spontani obiski

Se spomnite časov, ko je prijatelj ali sosed preprosto pozvonil na vratih in vprašal, ali imate čas za kavo? Takšni obiski so bili za mnoge nekoč nekaj povsem običajnega. Danes tudi kratka druženja neredko načrtujemo več dni ali tednov vnaprej. Usklajujemo urnike, si pošiljamo sporočila in poskušamo najti termin, ki ustreza vsem.

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Seveda nenapovedani obiski niso prijetni za vsakogar, zato je pomembno spoštovati tuji čas in zasebnost. Toda spontanost ne pomeni nujno, da se pojavimo brez vprašanja. Včasih zadostuje preprosto sporočilo: »Sem v bližini, imaš pol ure časa za kavo?« Morda bo odgovor ne, morda pa bo prav takšno srečanje najlepši del dneva.

Telefonski klici namesto neskončnega dopisovanja

Kolikokrat ste si z nekom izmenjali na desetine sporočil, ne da bi se zares pogovorili? Sporočila so praktična, zlasti kadar smo zaposleni, vendar jim pogosto manjkajo ton glasu, smeh in spontanost pravega pogovora. Včasih lahko petminutni telefonski klic prinese več občutka bližine kot celodnevno dopisovanje.

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To še posebej velja za prijatelje ali družinske člane, ki jih redko vidimo. Ni nam treba prenehati pošiljati sporočil, vendar bi lahko včasih namesto še enega čustvenega simbola osebo, ki jo pogrešamo, preprosto poklicali.

Dogovori, ki ne zahtevajo desetih dodatnih sporočil

Nekoč je bil dogovor pogosto preprost: »Se vidimo v soboto ob petih.« In to je bilo dovolj. Danes dogovarjanje včasih vključuje celo vrsto sporočil, dodatnih potrditev in vprašanj, ali načrt še vedno velja. Hitra komunikacija je, kadar se okoliščine spremenijo, koristna, vendar se včasih zdi, da je dogovor postal šele začetek dolgotrajnega usklajevanja.

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Morda bi znova uvedli nekaj preprostosti. Ko se nekaj dogovorimo, se poskusimo dogovora tudi držati. Če se načrti spremenijo, pa to sporočimo pravočasno. Takšne majhne navade kažejo, da spoštujemo čas drugih in da nam skupni trenutki nekaj pomenijo.