Spolna terapevtka Becky Crisply-Fox je za britanski Metro pojasnila, da erogene cone niso omejene le na nekaj dobro znanih delov telesa, kot so vrat, ušesa ali notranja stran stegen. Občutljivost na dotik je zelo individualna, predel okoli popka pa je za nekatere še posebej vznemirljiv. Ena od možnih razlag, zakaj je temu tako, se skriva v živčnih poteh, po katerih telo prenaša dražljaje. Terapevtka navaja, da je za popkom ostanek strukture, imenovane urachus (sečni mešiček v zarodnem obdobju oziroma sečni vod), ki je bila med razvojem ploda povezana z mehurjem.

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Po njeni razlagi so živčne poti iz tega predela povezane z občutki, ki prihajajo iz spodnjega dela trebuha in medenice. Vendar je treba poudariti, da natančen mehanizem, zaradi katerega lahko dotik popka pri nekaterih posameznikih povzroči spolni užitek, še ni dovolj raziskan. Zanimivo je, da lahko isti dotik povzroči povsem nasprotne odzive. Medtem ko nekateri opisujejo prijetno mravljinčenje in občutek, ki se širi proti spodnjemu delu trebuha, drugi občutijo neprijetno zategovanje, žgečkanje ali celo potrebo po uriniranju.

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Terapevtka v vsakem primeru svetuje, da partnerja, če si oba želita raziskati tovrstne dotike, začneta z nežno masažo trebuha in predela okoli popka. Pomembno je spremljati lastne občutke in partnerjeve odzive, saj je lahko nekaj, kar eni osebi prija, za drugo izjemno neprijetno. Navsezadnje ne obstaja univerzalna erogena cona, ki bi delovala pri vseh enako. Prav zato so poznavanje lastnega telesa, odprta komunikacija in medsebojno zaupanje pomembnejši od katerega koli trenda.