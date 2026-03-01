  • Delo d.o.o.
DOBRO JE VEDETI

Nevarnost iz kopalnice: nekateri predmeti skrivajo več bakterij, kot si lahko predstavljamo

Nujno je redno čiščenje igrač, gobic, krtač in ščetk.
Gobice za telo hitro postanejo gojišče bakterij. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Otroške igrače bi morali vsaj enkrat na teden namočiti v mešanici tople vode in kisa. FOTO: Wirestock/Getty Images

Zobno ščetko menjamo na tri mesece. FOTO: Seb_ra/Getty Images

L. K.
 1. 3. 2026 | 16:15
3:01
Kopalnica je prostor, kjer se začne in konča vsak naš dan. In prav tam na nas preži nevarnost: vlaga, temperaturna nihanja in stalna uporaba ustvarjajo popolne razmere za razvoj plesni in bakterij. Medtem ko redno čistimo umivalnik, stranišče in prho, ostajajo številni drobni predmeti spregledani. Strokovnjaki opozarjajo, da so lahko prav ti predmeti veliko gojišče mikroorganizmov, ter poudarjajo, da je pri čiščenju ključna doslednost. Priporočajo reden urnik čiščenja. Šele ta bo, pravijo, preprečil dolgoročne poškodbe, zmanjšal kopičenje bakterij ter površine dlje ohranjal kot nove. Pogosto je prav redno ter sprotno vzdrževanje učinkovitejše od občasnega temeljitega drgnjenja.

Še posebno izpostavljajo predmet, na katerega številni starši sploh ne pomislijo – otroške kopalne igrače. Te so nenehno izpostavljene topli vodi, v svoji notranjosti pa zadržujejo vlago. V njih so torej idealne razmere za razvoj plesni. Čeprav jih otroci uporabljajo v milnici, to še ne pomeni, da se bodo med kopanjem tudi očistile. Strokovnjaki priporočajo, da igrače vsaj enkrat na teden za kako uro namočimo v mešanici tople vode in kisa, in sicer v razmerju ena proti ena. Po potrebi lahko uporabimo še blago raztopino belila. Ključno je, da jih zatem temeljito speremo in popolnoma posušimo na zraku, po možnosti v prezračenem prostoru oziroma ob vključenem ventilatorju. Plesen in bakterije iz takšnih igrač namreč lahko pri otrocih povzročijo težave z dihali, okužbe ali draženje kože. Ena od rešitev bi lahko bila tudi zaprtje luknjic na igračah z vročim lepilom, da voda ne bi prodirala v notranjost.

Redno in sprotno vzdrževanje je učinkovitejše od občasnega temeljitega drgnjenja.

Pravočasna zamenjava

Tudi gobice za telo, ki zadržujejo odmrle kožne celice ter ostajajo še dolgo po umivanju vlažne, lahko hitro postanejo gojišče bakterij. Po vsaki uporabi bi jih bilo treba dodobra sprati ter posušiti. Še bolje bi bilo, da bi tiste iz naravnih materialov zamenjali na tri do štiri tedne, sintetične lahko zdržijo do dva meseca. Pod drobnogled vzemimo še krtače za lase ter zobne ščetke. Na krtačah se nabirajo maščoba, prah in ostanki izdelkov za oblikovanje las.

Tedensko pranje v topli milnici bo odstranilo večino nečistoč. Zobne ščetke po vsaki uporabi sperimo z vročo vodo, hranimo jih pokončno in jih zamenjajmo na tri mesece. Kopalnica je lahko resda bleščeča na pogled, toda prava higiena se skriva v podrobnostih.

Plesen in bakterije lahko pri otrocih povzročijo težave z dihali, okužbe ali draženje kože.

