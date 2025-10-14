  • Delo d.o.o.
ZANIMIVOSTI

Moški je krajši od ženskega: neverjetna dejstva o intimnem življenju

Čeprav se o njem pogosto govori, glede intimnega življenja ostaja še veliko neznank.
M. Fl.
 14. 10. 2025 | 19:40
2:16
A+A-

Koliko v resnici vemo o seksu, eni izmed najbolj naravnih, vendar tudi najbolj s predsodki prežetih tem v družbi? Portal 24sata je zbral dejstva o intimnem življenju, ki vas bodo najbrž presenetila.

Orgazem zdravi glavobol

Med orgazmom se sprošča endorfin, naravni hormon proti bolečinam, ki lahko olajša, ali popolnoma odpravi glavobol.

Bitje srca se pospeši, kot bi tekli

Med seksom se lahko utrip srca pospeši na 140 udarcev na minuto, kar je enako kot pri lahkem kardio treningu.

Moški je krajši od ženskega

Povprečen moški orgazem traja šest sekund, medtem ko ženski od 13 do 51 sekund.

Spanec po seksu ni lenoba

Po orgazmu možgani sproščajo prolaktin, hormon, ki povzroča zaspanost in občutek sproščenosti.

Seks izboljša imunski sistem

Študije kažejo, da je pri osebah, ki imajo redne spolne odnose, višja raven protiteles in manj pogosto zbolevajo.

Med seksom porabljena energija

V povprečnem intimnem aktu, ki traja 25 minut, telo porabi nekje 100 do 150 kalorij, kar je približno enako kot pri lahkem teku.

Ženske imajo več erogenih con, kot si mislite

Poleg očitnih erogenih con sem spadajo tudi vrat, notranja stran stegen, spodnji del hrbta in ušesa.

Sperma vsebuje antidepresive?

Raziskave nakazujejo, da lahko stik s semensko tekočino zaradi prisotnosti serotonina in oksitocina izboljša razpoloženje.

Dolgotrajen zakon, boljši seks

Pari, ki so skupaj dlje, pogosto uživajo v bolj zadovoljivem in kvalitetnem spolnem življenju: zaradi boljše komunikacije in medsebojnega zaupanja.

Obstaja več vrst ženskega orgazma

Vaginalni, klitoralni, kombinirani, pa tudi orgazem brez dotika (mentalni ali fantazijski): še en dokaz, da je žensko telo izjemno kompleksno.

