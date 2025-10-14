Moški je krajši od ženskega: neverjetna dejstva o intimnem življenju

Koliko v resnici vemo o seksu, eni izmed najbolj naravnih, vendar tudi najbolj s predsodki prežetih tem v družbi? Portal 24sata je zbral dejstva o intimnem življenju, ki vas bodo najbrž presenetila.
Med orgazmom se sprošča endorfin, naravni hormon proti bolečinam, ki lahko olajša, ali popolnoma odpravi glavobol.
Med seksom se lahko utrip srca pospeši na 140 udarcev na minuto, kar je enako kot pri lahkem kardio treningu.
Povprečen moški orgazem traja šest sekund, medtem ko ženski od 13 do 51 sekund.
Po orgazmu možgani sproščajo prolaktin, hormon, ki povzroča zaspanost in občutek sproščenosti.
Študije kažejo, da je pri osebah, ki imajo redne spolne odnose, višja raven protiteles in manj pogosto zbolevajo.
V povprečnem intimnem aktu, ki traja 25 minut, telo porabi nekje 100 do 150 kalorij, kar je približno enako kot pri lahkem teku.
Poleg očitnih erogenih con sem spadajo tudi vrat, notranja stran stegen, spodnji del hrbta in ušesa.
Raziskave nakazujejo, da lahko stik s semensko tekočino zaradi prisotnosti serotonina in oksitocina izboljša razpoloženje.
Pari, ki so skupaj dlje, pogosto uživajo v bolj zadovoljivem in kvalitetnem spolnem življenju: zaradi boljše komunikacije in medsebojnega zaupanja.
Vaginalni, klitoralni, kombinirani, pa tudi orgazem brez dotika (mentalni ali fantazijski): še en dokaz, da je žensko telo izjemno kompleksno.