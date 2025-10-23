Nezahtevna lončnica, ki čisti zrak

Rastlina, ki pritegne pozornost in ne zahteva veliko nege, se imenuje poprovka (Peperomia). Gre za obsežen rod rastlin, ki prihajajo v obliki sulkuent, pokončnih ali visečih rastlin, ter celo plezalk.

Zanimivo je, da ta rod zajema kar 1349 vrst: od enoletnic do razkošnih primerkov, kot je Peperomia argyreia, ki ji zaradi vzorca na listih pravijo tudi lubeničasta poprovka

Ena izmed manj znanih, a zelo koristnih vrst je Peperomia tetraphylla, znana tudi pod imenom poprovka upanja. Gre za redko rastlino, ki v Evropi ne uspeva v naravi, njeni igrivo razporejeni, mesnati listi pa rastejo vzdolž celotnega stebla.

FOTO: Damian Lugowski/Gettyimages

Je majhna, nežna rastlina z okroglimi, svetlo zelenimi listi, ki simbolizira upanje, mir in nov začetek, zato se pogosto podarja kot darilo ob selitvah, okrevanju ali novih začetkih.

Za vzdrževanje ni zahtevna, zaliti jo je treba šele, ko se zemlja izsuši, uspeva na svetlem mestu, je idealna izbira za začetnike ali tiste, ki menijo, da z rožami ne znajo, njena posebnost pa je, da čisti zrak. Odlična je za vse, ki živijo v okolju s slabšo kakovostjo zraka.

Če imate težave s spanjem, jo lahko postavite tudi v spalnico, saj absorbira škodljive snovi, podobno pa naj bi delovala tudi na pljuča, piše zadovoljna.hr.