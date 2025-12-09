Neželene kemikalije v slušalkah: teh raje ne kupujte

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na prisotnost neželenih kemikalij v slušalkah: na testu, opravljenem s partnerskimi organizacijami, so jih odkrili pri skoraj polovici od 81 modelov testiranih slušalk; petina jih je vsebovala takšne količine bisfenolov, da odsvetujejo njihov nakup. Zaviralce gorenja so zaznali v majhnih koncentracijah, se je pa pet ali več različnih vrst tovrstnih snovi pojavilo v 72 odstotkih vzorcev – najverjetneje kot ostanek reciklirane plastike. Največjo koncentracijo zaviralcev gorenja so izmerili pri modelih Marshall motif II ANC in Skullcandy grom kids, ki so jih uvrstili na rdeči seznam. V otroških slušalkah Enjoy Music, ki so jih nabavili na spletni tržnici Temu, so izmerili veliko koncentracijo ftalatov, ki je presegala zakonsko dovoljeno količino, zato so o tem obvestili prodajalca, ta pa je slušalke umaknil iz ponudbe. Klorirane parafine so našli v manjših količinah in v slušalkah ne predstavljajo večjih težav.

Kaj in kako so testirali?

Potrošniške organizacije so veliki test izvedle v okviru projekta Za življenje brez nevarnih kemikalij (ToxFree LIFE for All), ki ga financira EU. Strokovnjaki so v laboratoriju preizkusili 81 slušalk za odrasle in otroke, od katerih jih je 63 na prodaj tudi v Sloveniji. Testirali so žične in brezžične slušalke, naglavne in v-ušesne. Dodali so nekaj igričarskih slušalk, ki jih radi uporabljajo gamerji (ki so znani po večurni uporabi). V vzorcu so zajeli slušalke priljubljenih blagovnih znamk, kot so Apple, Beats, Bose, Huawei, JBL, Marshall in Sony, pa tudi tiste, ki so jih nabavili pri diskontnih prodajalcih in na spletnih tržnicah Amazon, Shein in Temu. Za oceno rezultatov so uporabili barve semaforja: zelene izdelke lahko priporočajo, rumene pogojno, rdeče pa odsvetujejo. Končna ocena slušalk je upoštevala dele, ki se dotikajo kože, in tiste, ki se je ne dotikajo. Večjo težo imajo seveda deli, ki so v stiku s kožo. Če je bil kateri od teh delov ocenjen negativno, so bile z rdečo ocenjene celotne slušalke.

»V različnih delih slušalk smo preverili 84 različnih kemikalij, kot so bisfenoli, zaviralci gorenja, ftalati, klorirani parafini in podobno. Kemikalije, ki smo jih našli, so rakotvorne ali sodijo med hormonske motilce, predvsem pa so večinoma zelo obstojne, se bioakumulirajo in so toksične na dolgi rok – tudi v recikliranih izdelkih,« je povedal vodja oddelka za testiranje pri ZPS Boštjan Okorn. Analiza količin neželenih snovi ni pokazala pomembnih razlik med izdelki priznanih blagovnih znamk, izdelki trgovskih znamk in cenejšimi modeli. Zanimivo pa je, da ima družba Apple svoja pravila glede kemijske varnosti izdelkov, ki naj bi jim sledili tudi podjetji Beats in JBL, a jih očitno ne upoštevajo vedno, je rezultate komentirala vodja projektov na ZPS Urša Šmid Božičevič.

Problematični kemijski koktajl

Je to razlog za zaskrbljenost? Kakor nam je pojasnil Okorn, nekoliko povečano tveganje velja pri slušalkah, ki so jih uvrstili v rdečo skupino, še posebej, če jih potrošniki uporabljajo pogosto (denimo celo med spanjem) ali pa se med uporabo znojijo (med športom). »Potrošniki naj upoštevajo dodatno tveganje zaradi kemikalij v slušalkah, kar pomeni, da naj omejijo čas uporabe slušalk in po možnosti glasbo poslušajo predvsem prek zvočnika. Čas uporabe slušalk naj bo omejen predvsem pri otrocih,« je poudaril.

»Upoštevati je treba predvsem dodajanje tveganih kemikalij k t. i. kemijskemu koktajlu, ki obsega vse kemikalije, ki smo jim izpostavljeni čez dan – pa čeprav v majhnih količinah. Ker so kemikalije obstojne, se akumulirajo v telesu, kasneje lahko tudi v naravi ali pa se vrnejo z reciklažo v nove izdelke. Z našim testom smo ponovno dokazali, da lahko izdelki, pri katerih tega ne pričakujemo, predstavljajo dodaten vir neželenih kemikalij in je treba kemijsko varnost izdelkov, ki jih potrošniki uporabljamo vsak dan, ustrezno nasloviti z zakonodajo, nadzorom in informiranjem potrošnikov,« je opozoril Okorn. Pri ZPS menijo, da je treba nujno poenotiti pravila kemijske varnosti slušalk na ravni EU – s celovitimi prepovedmi tveganih snovi, z varnejšimi standardi, jasnim razkritjem kemikalij in strožjo odgovornostjo proizvajalcev.

Nasvet ZPS • Če je mogoče, namesto slušalk uporabljajte zvočnik. • Za otroke izberite otroške slušalke. Te običajno vsebujejo manj škodljivih snovi. • Omejite čas, ko otrok uporablja slušalke. • Slušalke, v katerih prevladujejo kovinski materiali, praviloma vsebujejo manj škodljivih snovi. • Ne zaspite s slušalkami na ušesih oziroma v njih. • Ugledna znamka ali višja cena ne pomenita nujno, da je material manj obremenjen s kemikalijami.

