Neželeni izstrelki iz ponve: tako jih preprečite

Prekomerno škropljenje olja iz posode zna v hipu pokvariti razpoloženje. Namesto da bi kuhinjo napolnil mamljivi vonj po hrustljavem krompirčku, se moramo ukvarjati z oljem, ki je na vse strani streljal svoje kapljice, mi pa smo reševali, kar se je rešiti dalo, nervozno brisali štedilnik ter pazili, da nas ni opeklo. Dobra novica je, da se lahko temu izognemo z nekaj preprostimi triki, ki nam ne bodo vzeli veliko časa in ne bodo pokvarili okusa jedi. Ko ukrotimo cvrčanje in špricanje olja, kuhanje spet postane užitek. Vse je boljše: hrana ostane hrustljava, ponev se lepše obnaša, pa tudi štedilnik ni več videti, kot da je ravnokar preživel oljno nevihto. Ključ se skriva v malenkostih – predvsem v pripravi živil, in to še preden jih bomo položili v vroče olje.

Še preden vanj položimo hrano, v segreto olje dodajmo ščep moke ali soli.

Najhitrejši in najbolj preverjen trik je naslednji: še preden položimo vanj hrano, v segreto olje dodajmo ščep moke ali soli. Ta droben dodatek bo pomagal umiriti nastajanje kapljic, ki bi sicer kot ponorele letele iz ponve. Cvrčanje bo bolj enakomerno, kuhinja pa opazno manj umazana, zamaščena. Če za reševanje te težave ne želimo uporabiti moke, lahko dodamo v olje nekaj zrn koruze ali pa košček starega kruha. Delovala bosta kot nekakšna spužva ter s svojo vpojnostjo pomagala pobrati odvečno vlago, ki je pogosto glavni krivec za čezmerno cvrčanje. Pomagajo lahko ponve z višjim robom oziroma s pokrovom, ki bo zadržal kapljice. Za bolj mirno pripravo hrane nekateri prisegajo na kokosovo olje, ki naj bi prineslo manj neželenega špricanja.

Živčna disciplina

Še posebno previdni moramo biti pri zamrznjeni hrani. Še preden jo bomo dali v olje, jo moramo dodobra osušiti s papirnato brisačo – vlaga se v vročini hitro spremeni v paro in prav ta že kmalu izstreli prve kapljice olja. Enako velja za zelenjavo: če smo jo prej oprali, jo pred praženjem temeljito osušimo. Tu pa je še nekaj drobnih stvari, ki bodo naredile pomembno razliko: olje naj bo dovolj vroče, saj napačna temperatura prinaša več težav. Med praženjem imejmo pokrovko pri roki, ponve pa ne zaprimo popolnoma, saj bo para le tako normalno uhajala. Večje kose mesa ali rib narežimo na manjše, da se bodo enakomerneje spekli in bo olje manj brizgalo. Pomagalo bo, če jih rahlo pomokamo ali uporabimo koruzni škrob, saj bo že tanek sloj bolje zadržal vlago v notranjosti.

Cvrenje tako ne bo več živčna disciplina. Z nekaj potezami lahko preprečimo, da nas oljne kapljice ne bodo spravljale v slabo voljo, s čimer si bomo prihranili čas pri čiščenju in se končno posvetili tistemu, kar resnično šteje: kuhanju in hranjenju z užitkom, ne pa s krpo v roki.

