Ni kis niti soda: poceni sestavina, ki v hipu odstrani tudi najtrdovratnejši vodni kamen

Kis in jedilna soda že leta veljata za nepogrešljiva zaveznika čistega doma. Ta kombinacija učinkovito odstranjuje maščobo, nevtralizira neprijetne vonjave in razkuži površine. Vendar obstaja še ena naravna sestavina, ki, čeprav je izjemno učinkovita, velikokrat ostane spregledana. To je citronska kislina. Ti kristalčki so izjemno učinkovita rešitev za trdovratne obloge vodnega kamna in tudi rje. Nežno, naravno in presenetljivo močno sredstvo, lahko nadomesti tudi najmočnejša kemična čistila, piše žena.rs.

Zakaj je citronska kislina tako učinkovita pri čiščenju?

Medtem ko sta kis in soda idealna za odstranjevanje vsakodnevnih madežev, maščobe in za osvežitev površin, je citronska kislina pravi junak pri odstranjevanju trdovratnega vodnega kamna, rje, oblog v gospodinjskih aparatih in zanemarjenih površin, ki zahtevajo močnejše prijeme. Je namreč naravna kislina v kristalni obliki, zato je močnejša in bolj koncentrirana od denimo limoninega soka.

Kako odstraniti vodni kamen iz grelnika vode?

Vodni kamen v grelnikih vode je pogosta težava, običajni detergenti ga redko popolnoma odstranijo. Tukaj je učinkovit trik:

V grelnik nalijte en liter hladne vode in jo zavrite.

V vrelo vodo dodajte dve vrečki citronske kisline.

Premešajte in počakajte približno eno uro, da se voda ohladi.

Odlijte mešanico in grelnik dobro sperite s čisto vodo.

Rezultat? Notranjost bo čista in gladka kot novo.

FOTO: Yourapechkin/Gettyimages

Trik s citronsko kislino za sijoč pomivalni stroj

Za čiščenje pomivalnega stroja lahko tabletko zamenjate s citronsko kislino:

V predalček za tableto stresite eno vrečko citronske kisline.

Vklopite običajen program.

Po pranju bo stroj vidno čistejši, brez belih madežev in brez vodnega kamna.

FOTO: Geanna8/Gettyimages

Naravno čiščenje pomivalnega korita

Za sijoče pomivalno korito korito brez vodnega kamna in rje storite tole:

Korito posujte s sodo.

Čeznjo stresite vrečko citronske kisline.

Prelijte s sokom polovice limone.

Počakajte nekaj minut, da se zmes zapeni.

Nežno zdrgnite z gobico in sperite.

Korito bo kot novo, brez vodnega kamna in drugih madežev.

FOTO: Rodho/Gettyimages

Naravna sredstva za čiščenje

Naravna sredstva pogosto podcenjujemo, čeprav je dokazano, da kis učinkovito odstrani maščobo in razkužuje, soda nevtralizira vonjave, citronska kislina odstranjuje najtrdovratnejši vodni kamen in rjo. Kombinacija teh treh sestavin lahko nadomesti večino kemičnih čistil: brez škodljivih vonjav, agresivnih kemikalij in za bistveno nižjo ceno.