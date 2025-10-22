MAJA PLAZ, PREDSEDNICA DRUŠTVA SOS TELEFON

Za nasilje ni opravičila

Nasilje nad ženskami se ne dogaja nekje daleč, v »problematičnih« družinah, ampak v vseh družbenih slojih. Vseprisotno je, pogosto neprepoznano in še vedno obdano z molkom. V Društvu SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja vsak dan sprejemajo klice žensk, ki živijo v strahu, ponižanju in pod nadzorom.

Galerija Maja Plaz. FOTO: Leon Vidic

Nika Vistoropski

Njihova predsednica Maja Plaz že več kot tri desetletja opozarja, da nasilje nikoli ni prepir ali konflikt, temveč grob poseg v osebno integriteto druge osebe. Da se lahko ustavi šele, ko povzročitelj prevzame odgovornost. Po ovadbi zaradi nasilja, ki jo je zoper poslanca vložila njegova nekdanja partnerka, je javnost znova pokazala, kako hitro se razprava premakne od dejanj nasilja k odzivom povzročitelja. Maja Plaz opozarja, da politika ne sme dopuščati minimiziranja nasilja; še manj ga opravičevati ali prelagati krivde na žrtev. V pogovoru govori o kulturi tišine, ki nasilje omogoča, o ...