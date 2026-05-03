ŠKRIPAJO SUHI TEČAJI

Ni treba, da za vsako težavo doma zapravljamo denar za mojstre, nekatera popravila lahko opravimo sami

Doma se vedno najde kaj, kar nas spravlja ob živce. Iz pipe kaplja, vrata škripajo, predal se zatika, vijak v kljuki je spet popustil. Kaj lahko brez težav popravimo sami?
Pri večini pip tesnila ni težko zamenjati. FOTO: Riska/Getty Images

Za popravljanje kljuke potrebujemo le izvijač. FOTO: Fstop123/Getty Images

Pri zamašenem odtoku najprej poskusimo fizično odstraniti umazanijo. FOTO: Bilderlounge/Getty Images

A. J.
 3. 5. 2026 | 07:31
4:18
A+A-

Zagotovo je ena od reči, zaradi katerih ni treba takoj iskati mojstra, kapljanje iz pipe. Najprej preverimo, ali je pipa dobro zaprta. Če se kapljanje nadaljuje, je pogosto krivo obrabljeno tesnilo. Preden kar koli razstavimo, zapremo vodo. Nato odvijemo ročico pipe in pogledamo, ali je tesnilo poškodovano. Novo tesnilo je poceni, menjava pa je pri večini pip precej preprosta. Če voda še vedno kaplja ali če opazimo rjo, poškodovan navoj ali puščanje pod umivalnikom, je bolje poklicati vodovodarja.

Škripanje vrat je ena najpogostejših domačih nadlog. Največkrat so krivi suhi tečaji. Vrata odpremo, na tečaje nanesemo nekaj kapljic olja za mazanje ali silikonskega spreja, nato vrata večkrat odpremo in zapremo. Odvečno olje obrišemo s krpo, da ne steče po vratih ali podboju. Če vrata še vedno škripajo, preverimo, ali so tečaji zrahljani. Vijake po potrebi nežno privijemo.

Izpraznimo predal

Kljuka, ki se maje, je lahko zelo nadležna, a jo običajno popravimo v nekaj minutah. Najprej poiščemo vijake na rozeti ali ob strani kljuke. Če so vidni, jih privijemo z ustreznim izvijačem. Če so skriti pod pokrovom, tega previdno odstranimo in šele nato privijemo vijake. Če se kljuka kljub temu ne drži dobro, je lahko obrabljen notranji mehanizem. Takrat je najbolj smiselno zamenjati celoten komplet.

Predal se pogosto zatika zaradi umazanije, poškodovanih vodil ali prevelike obremenitve. Najprej ga izpraznimo in izvlečemo. Vodila obrišemo z vlažno krpo, nato jih dobro osušimo. Če so kovinska, lahko uporabimo malo silikonskega spreja. Pri lesenih vodilih pomaga, če jih rahlo podrgnemo z voskom. Predal nato vrnemo na svoje mesto in preverimo, ali teče gladko. Če je predal preveč napolnjen, težavo pogosto rešimo že s tem, da ga nekoliko razbremenimo.

Kdaj raje pokličemo mojstra

Sami se lotimo manjših in varnih popravil. Pri elektriki, večjem puščanju vode, plinu, resnih razpokah v stenah ali poškodbah nosilnih delov ne tvegamo. Takrat pokličemo strokovnjaka.

Voda ne odteka

Manjše luknje od žebljev, vijakov lahko hitro zapolnimo sami. Površino najprej očistimo prahu. Nato v luknjo nanesemo izravnalno maso in jo poravnamo z lopatico. Ko se posuši, mesto nežno pobrusimo s finim brusnim papirjem. Če želimo, da se popravek ne vidi, čez nanesemo še malo barve.

Kljuko, ki se maje, popravimo v nekaj minutah.

Ko se stol ali miza začne majati, najprej preverimo vijake. Velikokrat je dovolj, da jih privijemo. Če je spoj lesen in razrahljan, ga lahko utrdimo z lepilom za les. Površino očistimo, nanesemo lepilo, dele stisnemo skupaj in pustimo, da se dobro posuši. Če se maje samo ena noga, preverimo tudi tla. Včasih pohištvo ni krivo, ampak stoji na neravni podlagi. Takrat pomaga majhna podložka pod nogo.

Če v kuhinji ali kopalnici voda odteka počasi, najprej poskusimo brez agresivnih čistil. Odstranimo vidno umazanijo, lase ali ostanke hrane. Nato v odtok zlijemo vročo vodo. Pomagamo si lahko tudi z gumijastim odmaševalcem. V kuhinjski odtok ne zlivamo maščobe, saj se ta v ceveh strdi in povzroča zamašitve. Če voda kljub čiščenju ne odteka ali če iz odtoka prihaja neprijeten vonj, je čas za strokovno pomoč.

Manjše luknje od žebljev, vijakov lahko hitro zapolnimo sami.

