Ni vseeno, kam priklopimo napo

Življenje v stanovanjskem bloku pogosto zahteva veliko kompromisov tudi s sosedi. Skoraj povsod se najde kdo, ki skupne prostore razume kot podaljšek svojega stanovanja, pred vrati pušča čevlje ali smeti, vrta pozno zvečer ali pa se pravil preprosto ne drži.

Še več: zadnjič je našo pozornost pritegnila zgodba uporabnika, čigar starši živijo v starejši stavbi. Njihova kopalnica meji na sosedovo kuhinjo, sosedje pa naj bi kuhinjsko napo priklopili kar na skupni ventilacijski jašek. »Kopalnica nima drugega odprtja razen ventilacijskega. Ves smrad od njihovega kuhanja prihaja v kopalnico in nato po stanovanju. Prosili smo jih, naj napo prestavijo, a pravijo, da bi jih to preveč stalo, saj so priklop že plačali. Kaj naj še storimo?« se je spraševal.

Poznavalci opozarjajo, da težava še zdaleč ni samo v neprijetnih vonjavah. Nekateri menijo, da bi tak poseg lahko predstavljal tudi veliko nevarnost požara. »Masten zrak gre skozi napo, maščoba pa se sčasoma nabira na stenah ventilacije. Če zagori, postane gorivo,« opozarjajo tisti, ki imajo izkušnje z delom v kuhinji.

Masten zrak gre skozi napo, maščoba pa se sčasoma nabira na stenah ventilacije, če zagori, postane gorivo.

Napo na dimnik?!

Več ljudi je prav tako svetovalo, naj se družina obrne na predstavnika etažnih lastnikov, upravnika, dimnikarja ali gasilce. Nekdo je zapisal, da so imeli doma enako težavo in da so jo po prijavi rešili gasilci, saj predstavnik stanovalcev ni želel ukrepati. Drugi so predlagali preprostejšo rešitev: ventilator z nepovratno loputo, ki prepreči, da bi zrak iz skupne ventilacije prihajal nazaj v stanovanje. »Prej so se mi zaradi tujega kuhanja po kopalniških ploščicah delale rumene obloge. Poceni ventilacija z nepovratno loputo je težavo popolnoma rešila,« so opisovali.

Skoraj povsod se najde kdo, ki skupne prostore razume kot podaljšek svojega stanovanja.

Kljub temu številni opozarjajo, da je takšna rešitev zgolj začasna. Če je bila napa res brez dovoljenja priključena na skupni ventilacijski kanal, tedaj bi morali poseg preveriti pristojni. Skupna ventilacija je namreč del stavbe, v katero posamezni stanovalec praviloma ne more in ne sme posegati po lastni volji. Ta zgodba pa razkriva še več nenavadnih primerov ... Eden takih je bil tudi tisti, ko so stanovalci napo priključili celo na dimnik! Kadar eni kuhajo, sosedom skozi peč diši po kosilu. In ko nekateri kurijo, se tistim prvim po stanovanju skozi napo vali dim.