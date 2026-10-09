Niso tako zelo nevarni, a nujno je temeljito čiščenje

Morda ste med mnogimi, ki so v zadnjih dneh naleteli na objave, da je cvrtnik na vroči zrak škodljiv ali celo strupen. Po družbenih omrežjih se namreč znova širijo opozorila o teh priljubljenih napravah, pri čemer se omenjajo plastika, premazi proti prijemanju, kemikalije in akrilamid, ki naj bi nastajal pri pripravi hrane na visokih temperaturah. Medtem pa raziskave kažejo precej manj dramatično sliko. Cvrtniki na vroči zrak sploh niso razglašeni za nevarne, še več, nekateri izsledki celo kažejo, da so lahko v določenih primerih bistveno boljša izbira od klasičnega cvrtja. Vseeno pa je treba pri uporabi upoštevati nekaj osnovnih pravil.

Bolj mastna živila so povzročila več onesnaževal kot manj mastna.

Nekatere raziskave kažejo, da so bistveno boljša izbira kot klasično cvrtje. FOTO: Andrey Sayfutdinov/Shutterstock

V referenčni raziskavi znanstvenikov z Univerze v Birminghamu, ki so preučevali emisije, ki nastajajo med pripravo hrane v cvrtniku na vroči zrak, so merili predvsem hlapne organske spojine (kemične spojine na osnovi ogljika, ki zlahka izhlapevajo v zrak še zlasti pri segrevanju), dušikove okside in ultrafine delce ter primerjali različna živila in načine priprave. Izsledki kažejo, da je bila količina emisij odvisna od vrste hrane. Bolj mastna živila, denimo, slanina, so povzročila več onesnaževal kot manj mastna. A ko so pripravo mastne hrane v cvrtniku na vroči zrak vseeno primerjali z globokim cvrtjem, je bila razlika velika: pri globokem cvrtju so izmerili kar od 10- do 100-krat več hlapnih organskih spojin. Znanstveniki so preverili tudi napravo, ki je bila uporabljena več kot 70-krat. Ta je ustvarila 23 odstotkov več hlapnih organskih spojin in več kot dvakrat toliko ultrafinih delcev kot nov cvrtnik. Razlog naj bi bili ostanki hrane in maščobe na mestih, ki jih je težje očistiti. Kljub temu pa emisije niso dosegle ravni, značilnih za nekatere druge načine cvrtja. Raziskovalci zato predvsem poudarjajo pomen temeljitega čiščenja naprave.

Pogosto se omenja tudi akrilamid. Ta lahko nastane pri pripravi škrobnih živil, na primer krompirja, in to pri visokih temperaturah, vendar ni značilen samo za cvrtnike na vroči zrak. Nastaja lahko tudi pri peki v pečici ali pri cvrtju v ponvi.

Pomembna je temperatura

Vprašanja se pojavljajo tudi glede premazov proti prijemanju. Najpogosteje se omenjajo PFAS (skupina umetno izdelanih kemikalij), med katere spada tudi teflon. V Evropski uniji ta trenutno ni prepovedan v cvrtnikih na vroči zrak, poteka pa postopek za širše omejevanje PFAS. PFOA, ena od bolj znanih kemikalij iz skupine PFAS, pa je v EU strogo omejena.

Premaz se lahko poslabša pri najmanj 260 °C.

Pomembna je tudi temperatura. Premaz se lahko poslabša pri približno 260 stopinjah Celzija in več, medtem ko večina cvrtnikov doseže največ okoli 200 stopinj, nekateri do 240. Pri običajni uporabi zato ni mogoče preprosto sklepati, da se bo premaz razgrajeval in sproščal škodljive snovi. Več previdnosti je potrebne, če je premaz poškodovan: takšne košare ni priporočljivo uporabljati. Po dosedanjih raziskavah zatorej ni nobenega razloga, da bi cvrtnik na vroči zrak zavrgli zaradi strahu pred škodljivostjo. Če govorimo o kakovosti zraka v kuhinji, lahko povzroča precej manj emisij kot globoko cvrtje. Pomembno je le, da hrane ne prepečemo, poškodovane premaze zamenjamo, napravo pa redno in temeljito čistimo.

Če imamo radi pomfri, je odlična naložba. FOTO: Enigma_images/Getty Images