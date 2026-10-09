Niso tako zelo nevarni, a nujno je temeljito čiščenje

Morda ste med mnogimi, ki so v zadnjih dneh naleteli na objave, da je cvrtnik na vroči zrak škodljiv ali celo strupen. Po družbenih omrežjih se namreč znova širijo opozorila o teh priljubljenih napravah, pri čemer se omenjajo plastika, premazi proti prijemanju, kemikalije in akrilamid, ki naj bi nastajal pri pripravi hrane na visokih temperaturah. Medtem pa raziskave kažejo precej manj dramatično sliko. Cvrtniki na vroči zrak sploh niso razglašeni za nevarne, še več, nekateri izsledki celo kažejo, da so lahko v določenih primerih bistveno boljša izbira od klasičnega cvrtja. Vseeno pa je treba pri uporabi upoštevati nekaj osnovnih pravil.
Bolj mastna živila so povzročila več onesnaževal kot manj mastna.
Pogosto se omenja tudi akrilamid. Ta lahko nastane pri pripravi škrobnih živil, na primer krompirja, in to pri visokih temperaturah, vendar ni značilen samo za cvrtnike na vroči zrak. Nastaja lahko tudi pri peki v pečici ali pri cvrtju v ponvi.
Vprašanja se pojavljajo tudi glede premazov proti prijemanju. Najpogosteje se omenjajo PFAS (skupina umetno izdelanih kemikalij), med katere spada tudi teflon. V Evropski uniji ta trenutno ni prepovedan v cvrtnikih na vroči zrak, poteka pa postopek za širše omejevanje PFAS. PFOA, ena od bolj znanih kemikalij iz skupine PFAS, pa je v EU strogo omejena.
Premaz se lahko poslabša pri najmanj 260 °C.
Pomembna je tudi temperatura. Premaz se lahko poslabša pri približno 260 stopinjah Celzija in več, medtem ko večina cvrtnikov doseže največ okoli 200 stopinj, nekateri do 240. Pri običajni uporabi zato ni mogoče preprosto sklepati, da se bo premaz razgrajeval in sproščal škodljive snovi. Več previdnosti je potrebne, če je premaz poškodovan: takšne košare ni priporočljivo uporabljati. Po dosedanjih raziskavah zatorej ni nobenega razloga, da bi cvrtnik na vroči zrak zavrgli zaradi strahu pred škodljivostjo. Če govorimo o kakovosti zraka v kuhinji, lahko povzroča precej manj emisij kot globoko cvrtje. Pomembno je le, da hrane ne prepečemo, poškodovane premaze zamenjamo, napravo pa redno in temeljito čistimo.