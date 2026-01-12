  • Delo d.o.o.
NAZAJ H GUMBOM IN KOLESCEM

Notranjost električnega ID. pola kot vrnitev h klasiki (FOTO)

A nova ureditev se zdi predvsem vrnitev, tudi odgovor na kritike, da upravljanje le z dotikanjem zaslona ali drsanjem s prstom po njem ni prava stvar.
VW ID. polo bo imel za glavne funkcije spet tipke. FOTO: Volkswagen

VW ID. polo bo imel za glavne funkcije spet tipke. FOTO: Volkswagen

Tipke na volanu so konkretne. FOTO: Volkswagen

Tipke na volanu so konkretne. FOTO: Volkswagen

Kolesce za radio FOTO: Volkswagen

Kolesce za radio FOTO: Volkswagen

Zložljivi volan sta razvila Autoliv in Tensor. FOTO: Autoliv

Zložljivi volan sta razvila Autoliv in Tensor. FOTO: Autoliv

VW ID. polo bo imel za glavne funkcije spet tipke. FOTO: Volkswagen
Tipke na volanu so konkretne. FOTO: Volkswagen
Kolesce za radio FOTO: Volkswagen
Zložljivi volan sta razvila Autoliv in Tensor. FOTO: Autoliv
Gašper Boncelj
 12. 1. 2026 | 13:10
4:04
A+A-

Če bo prihajajoči Volkswagnov električni model ID. polo za znamko pomemben korak k bolj množični električnosti, ki naj bi bila ob vseh zastojih vendarle pogon prihodnosti, pa njegova notranjost pomeni vrnitev v času, vrnitev h klasiki. To je tudi tiho priznanje, da je bila usmeritev k popolni digitalizaciji armaturne plošče, ki so jo pred leti uvedli z modelom ID.3, napačna.

Volkswagen je objavo o novi ureditvi notranjosti seveda predstavil kot korak naprej, kar je deloma res. »Naša nova notranja arhitektura, prvič uresničena z novim ID. polom, dviga uporabniško izkušnjo na novo raven: z jasnimi linijami, kakovostnimi materiali ter intuitivnim konceptom upravljanja s fizičnimi tipkami in novo strukturo zaslonov. Poleg tega z naslednjo generacijo programske opreme omogočamo občutno več udobja in funkcij, na primer s tretjo generacijo sistema travel assist, ki bo v prihodnje prepoznaval tudi rdečo luč na semaforju in znake stop, ter udobnim upravljanjem z enim pedalom,« je dejal Kai Grünitz, član uprave in direktor tehničnega razvoja pri znamki Volkswagen.

Tipke na volanu so konkretne. FOTO: Volkswagen
Tipke na volanu so konkretne. FOTO: Volkswagen

Z naslednjo generacijo programske opreme napovedujejo več udobja in funkcij.

A nova ureditev se zdi predvsem vrnitev, tudi odgovor na kritike, da upravljanje le z dotikanjem zaslona ali drsanjem s prstom po njem ni prava stvar. Tako bo imel novi električni polo fizične tipke za nastavljanje klimatske naprave, kolesce za nastavljanje jakosti in programov radia, s kolescem v vratih se bosta nastavljali stranski ogledali. Vračanje v preteklost je opazno tudi v slogu prikazov za volanom: s pritiskom na gumb na volanu ali prek informacijskega sistema se digitalni prikazi na armaturni plošči spremenijo v klasične merilnike po vzoru prve generacije VW golfa iz 80. let prejšnjega stoletja. Pri zadnjem gre sicer le za prikaz nečesa, kar je bila nekoč standardna igla.

Poteza je ena prvih v tej povratni smeri

Volkswagnova poteza je ena prvih v tej povratni smeri, morda se bo tako odločil še kateri izmed proizvajalcev. Omeniti je treba, da se nekateri že doslej niso povsem predali digitalnosti, denimo Renault, Citroën, Hyundai, Kia, Honda, medtem ko tega ni mogoče reči za Teslo, Volvo, pa za marsikatero mlado kitajsko znamko, denimo Leapmotor. Pri slednjih smo po naših preizkušnjah zapisali, da je popolna digitalizacija armaturne plošče za voznika slaba, saj se mora tudi za nastavljanje najbolj običajnih funkcij večinoma ozreti na sredinski zaslon in se dotikati pogosto premajhnih ikon, zaradi česar je njegova pozornost odvrnjena od vožnje in pogleda na cesto, bolj kot če z roko seže in začuti gumb ali kolesce.

Kolesce za radio FOTO: Volkswagen
Kolesce za radio FOTO: Volkswagen

Ob tem naj omenimo napoved evropskega varnostnega konzorcija Euro NCAP, ki bo letos močno spremenil protokol ocenjevanja varnosti vozil v eni skupini, in sicer naj bi pri varnosti v avtomobilu poudarili pomen fizičnih gumbov za pogosto uporabljene funkcije. Kot so zapisali, bo to odgovor na povratne informacije potrošnikov, ki kažejo, da ti lahko zmanjšajo moteče delovanje.

Zložljivi volan sta razvila Autoliv in Tensor. FOTO: Autoliv
Zložljivi volan sta razvila Autoliv in Tensor. FOTO: Autoliv

Zložljivi volan

Če je armaturna plošča v Volkswagnovem ID. polu nekakšna vrnitev h klasiki, pa je zložljivi volan podjetij Autoliv in Tensor nekaj v drugi smeri. Izdelek švedskega proizvajalca zračnih blazin in varnostnih pasov ter proizvajalca osebnih avtonomnih vozil iz Kalifornije je namenjen samodejnim vozilom. Lahko se ga ročno upravlja ali zloži med avtonomno vožnjo četrte stopnje, ko vozilo brez človeškega posredovanja opravlja vse vozne naloge na določenih območjih, na primer na avtocesti. Ko je volan zložen, se v armaturni plošči aktivira sovoznikova zračna blazina, med ročno vožnjo se uporablja zračna blazina v volanu. To rešitev naj bi že kmalu uporabili v proizvodnem samodejnem vozilu podjetja Tensor – tensor robocar, na voljo naj bi bilo v ZDA, EU in na Bližnjem vzhodu.

volkswagenelektrični avtomobilinovostelektrična voziladigitalizacija
