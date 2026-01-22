  • Delo d.o.o.
NOVOST

Nov BMW iX3: povsem električen, zmogljiv in drag

Njegov uradni doseg je 800 kilometrov.
BMW iX3 je na voljo tudi na slovenskem trgu. Foto: Gašper Boncelj

Marsikje bodo novega beemveja tržili skupaj z električnim supom slovenskega podjetja Sipaboards, ki ga je predstavil direktor marketinga Miha Raušl. Foto: Gašper Boncelj

Notranjost je zelo drugačna, kot smo jo v beemvejih poznali doslej. Foto: Gašper Boncelj

Gašper Boncelj
 22. 1. 2026 | 10:22
Pripravljali so ga dolgo, je le prvi avtomobil v novi generaciji. Je nekakšno novo poglavje sicer uspešnega podjetja iz Münchna. BMW iX3 je nared in dosegljiv na slovenskem trgu. Ni poceni, na začetku prodaje sploh ne. Ne bo edini iz tako imenovane Neue Klasse, dobil bo še široko družbo električnih in tudi klasično gnanih avtomobilov. Ponekod bodo skupaj z njim tržili električni sup našega podjetja SipaBoards. IX3 je povsem električni športni terenec, v katerem je vse znanje, ki ga bavarsko podjetje premore na temo novega pogona, digitalnosti in elektronike. Razvijali so ga več let, projekt se imenuje Neue Klasse, novi razred, po avtomobilu, s katerim je BMW v 70. letih prejšnjega stoletja naredil preskok in postal nadvse uspešen. Tisto je bil bencinski avto, danes je to električni križanec z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom. Baterija zmore kar 107 kWh, gre za tip NMC, s katodo iz litij-železo-manganovega oksida, a s cilindrično obliko baterijskih celic in vgradnjo teh neposredno v ohišje. Pripravljen je na 800-voltni električni arhitekturi, ki omogoča res hitro polnjenje z močjo do 400 kW. Uradni doseg je 800 kilometrov, tudi če bo v vsakdanji rabi kakih 200 manj, bo lahko brez polnjenja prevozil kar konkretno pot.

Deluje elegantno

Avto ima minimalističen dizajn, spredaj sta še ledvički, namesto kroma je simbol znamke pripravljen s svetlobnimi elementi. Kljuke vrat so umaknjene v karoserijo, zadaj so luči precej decentne. Kot celota deluje iX3 elegantno, kot antipod robustno-agresivni podobi dosedanjih večjih športnih terencev te znamke. Za volanom je ureditev nova, zaslon z imenom panoramic iDrive je kombinacija več stvari, najbolj izstopa prikaz na vetrobranskem steklu po celotni širini. Fizičnih kontrolnikov žal skoraj ni več.

Zatrjevano velik doseg in možnost zelo hitrega polnjenja.

Avto dolžine 478 centimetrov ima dobro izkoriščen prostor za potnike in prtljago, poleg konkretnega zadnjega prtljažnika ima še manjšega sprednjega. Pogon je štirikolesni, skupna moč sprednjega in zadnjega motorja pa zajetnih 345 kW. Avto ima nekakšen centralni računalnik, ki upravlja pogon in mnoge druge funkcije. Za uvodno izvedbo pridejo še druge, morda malo manj zmogljive različice. BMW iX3 nastaja v novi tovarni tega podjetja v Debrecenu na Madžarskem. To je prvi model novega razreda, v okviru katerega bo na trg zapeljalo še veliko električnih novosti, na primer sredi leta električna serija 3, poleg električnih modelov tudi kar nekaj avtov s klasičnim pogonom.

Veliki načrti

Po besedah Aleša Suhorepca, direktorja BMW Slovenija, so lani pri nas prodali 300 primerkov povsem električnih avtomobilov, kar je bila petina njihove prodaje, ta delež je bil večji kot na celotnem trgu. Če se štejejo še hibridi, je delež elektrificiranih avtomobilov v njihovi prodaji dosegel skoraj tretjino. Napovedi prodajnih količin novega modela ne dajejo, imajo pa z novim iX3 velike načrte. BMW iX3 je na voljo le v štirikolesni izvedbi z oznako 50x, stane 70 tisoč evrov. Ni malo in ni skrivnost, da se tu lahko še kaj doplača.

Prvenec nove generacije beemvejev je drugačen na vseh ravneh.

Ko omenjamo, da se pri novem beemveju lahko kaj dokupi: iX3 so pri nas predstavili skupaj s tehnično naprednim električnim supom (SUP je angleška kratica za stand up paddling, veslanje stoje) slovenskega podjetja SipaBoards, katerega solastnik je Ivo Boscarol. Med drugim se električni motorček, ki naj bo veslaču po potrebi v pomoč, upravlja kar z veslom. Na ukaz se samodejno napihne, po drugi strani ga je mogoče izpraznjenega praktično zložiti. Kot dodatni izdelek ga BMW v svojih salonih prodaja že v 20 državah, sup, ki stane 4000 evrov, naj bi imel letos več tisoč kupcev. 

