  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZANIMIVA POVEZAVA

Nov spolni trend je obnorel pare: strah in grozljivke povečujejo spolno vzburjenje

Medtem ko nekateri ob strašljivih prizorih zapirajo oči, se pri drugih zgodi nekaj povsem nepričakovanega.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 3. 11. 2026 | 18:00
3:28
A+A-

Po raziskavi, ki jo je leta 2025 izvedla aplikacija za zmenke Grindr, je kar 82 odstotkov vprašanih izjavilo, da jih vzburja gledanje strašljivih filmov. Med tistimi, ki so jih sodelujoči izpostavili, so bili Intervju z vampirjem, Ameriški psiho in Jenniferino telo.

Zakaj lahko strah povzroči spolno vzburjenje?

Čeprav se to na prvi pogled zdi nenavadno, psihologi poudarjajo, da ima ta pojav biološko razlago. Psiholog Justin Lehmiller pojasnjuje, da lahko gledanje grozljivk sproži telesni odziv, znan kot boj ali beg. Med tem odzivom se pospešita srčni utrip in dihanje, zviša se krvni tlak. Takšne telesne spremembe so v marsičem podobne tistim, ki se pojavijo med spolnim vzburjenjem. Zaradi te podobnosti možgani včasih fiziološke znake strahu napačno razumejo kot znake privlačnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Lehmiller je za revijo Men's Health pojasnil, da imajo sistemi, povezani z odzivom na nevarnost in spolnim vzburjenjem, nekatere skupne nevronske poti. Zato se lahko telo odzove na intenzivne dražljaje tudi, kadar oseba občuti nelagodje. Ta pojav je v psihologiji znan kot napačno pripisovanje vzburjenja.

Znan eksperiment s strašljivim mostom

Povezavo med strahom in privlačnostjo so raziskovali že leta 1974, ko sta psihologa Donald Dutton in Arthur Aron izvedla znani eksperiment. V njem so moški prečkali dva različna mostova. Prvi je bil visok, nestabilen in zastrašujoč viseči most, drugi pa precej varnejši. Po prečkanju mostu so se moški pogovarjali s privlačno raziskovalko. Rezultati so pokazali, da so sogovornico pozneje pogosteje kontaktirali tisti, ki so prečkali nevarnejši most, kot oni, ki so hodili po varnejšem. Raziskovalci so domnevali, da so sodelujoči del vzburjenja, ki ga je povzročil strah, pripisali privlačnosti do ženske. Ta eksperiment se, čeprav ne dokazuje, da strah nujno povzroči spolno željo, še danes pogosto omenja kot primer povezave med strahom in doživljanjem privlačnosti.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages

Nekateri pari strah vključujejo tudi v intimne odnose

Pri nekaterih se lahko povezava med strahom in spolnim vzburjenjem kaže tudi v praksi, znani kot fear play, ki spada na področje BDSM. Gre za vnaprej dogovorjene scenarije, v katerih partnerja raziskujeta občutke strahu, negotovosti ali izgube nadzora.

Takšne igre lahko vključujejo:

  • uprizorjene ugrabitve,
  • omejevanje čutnih zaznav,
  • simulirana zasliševanja,
  • scenarije, ki temeljijo na čustvenih strahovih, kot sta zapuščenost in ponižanje.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Pri tem je ključno, da udeleženca prostovoljno privolita v takšne dejavnosti, vnaprej določita meje in imata možnost igro kadar koli prekiniti. Čeprav večina strah povezuje z nelagodjem in nevarnostjo, ta pojav kaže, kako zapleten je lahko odnos med telesnimi odzivi in spolno privlačnostjo. Za nekatere je gledanje grozljivke zgolj način za dvigovanje ravni adrenalina, pri drugih pa lahko enaka napetost še dodatno okrepi občutek intimnosti in vzburjenja.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Velika starostna razlika med partnerjema: to so težave, o katerih se le redko govori

Velika starostna razlika med partnerjema lahko sčasoma prinese izzive, o katerih na začetku razmerja le redko razmišljamo.
27. 10. 2026 | 18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Pet malenkosti, ki jih počno pari v srečnih zvezah

Dokazi, da za srečno zvezo niso potrebne velike romantične geste.
13. 10. 2026 | 19:44

Več iz teme

spolno življenjestrahspolnostčustvaprivlačnostpsihologi
ZADNJE NOVICE
18:38
Bulvar  |  Tuji trači
RAK DOJKE

Po hudi bolezni umrla ameriška glasbenica, stara komaj 35 let (VIDEO)

Novico sta z javnostjo delili njeni sestri trojčici.
3. 11. 2026 | 18:38
18:19
Šport  |  Odmevi
GIRO D'ITALIA

Izjemna novica za ljubitelje kolesarstva! Legendarna dirka bo potekala tudi pri nas

Ali bo na domačih cestah kolesaril tudi Pogačar?
3. 11. 2026 | 18:19
18:10
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Malo znan vrh s čudovitim razgledom

Črni vrh se dviga visoko nad Savsko dolino, za vzpon potrebujemo tri ure; na vrhu nas pričakajo mogočen lesen križ, nekaj klopi in lep pogled daleč naokoli.
3. 11. 2026 | 18:10
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZANIMIVA POVEZAVA

Nov spolni trend je obnorel pare: strah in grozljivke povečujejo spolno vzburjenje

Medtem ko nekateri ob strašljivih prizorih zapirajo oči, se pri drugih zgodi nekaj povsem nepričakovanega.
3. 11. 2026 | 18:00
17:47
Bulvar  |  Domači trači
SLOVENŠČINA

Luka Dončić nasmejal do solz: poglejte, kako je svoje soigralce učil slovenščino (VIDEO)

Priljubljeni košarkar se je znova prelevil v učitelja slovenščine in s svojimi jezikovnimi lekcijami soigralce pri Lakersih ter spletne sledilce nasmejal do solz.
3. 11. 2026 | 17:47
17:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPLETNA GOLJUFIJA

En telefonski klic in denar je izginil! Slovencu izpraznili bančni račun v treh nakazilih

Policija ob tem opozarja na nevarno past.
3. 11. 2026 | 17:17

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 09:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Priprava podjetja za vstop na tuje trge

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
PromoPhoto
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki