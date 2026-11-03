Nov spolni trend je obnorel pare: strah in grozljivke povečujejo spolno vzburjenje

Po raziskavi, ki jo je leta 2025 izvedla aplikacija za zmenke Grindr, je kar 82 odstotkov vprašanih izjavilo, da jih vzburja gledanje strašljivih filmov. Med tistimi, ki so jih sodelujoči izpostavili, so bili Intervju z vampirjem, Ameriški psiho in Jenniferino telo.

Zakaj lahko strah povzroči spolno vzburjenje?

Čeprav se to na prvi pogled zdi nenavadno, psihologi poudarjajo, da ima ta pojav biološko razlago. Psiholog Justin Lehmiller pojasnjuje, da lahko gledanje grozljivk sproži telesni odziv, znan kot boj ali beg. Med tem odzivom se pospešita srčni utrip in dihanje, zviša se krvni tlak. Takšne telesne spremembe so v marsičem podobne tistim, ki se pojavijo med spolnim vzburjenjem. Zaradi te podobnosti možgani včasih fiziološke znake strahu napačno razumejo kot znake privlačnosti.

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Lehmiller je za revijo Men's Health pojasnil, da imajo sistemi, povezani z odzivom na nevarnost in spolnim vzburjenjem, nekatere skupne nevronske poti. Zato se lahko telo odzove na intenzivne dražljaje tudi, kadar oseba občuti nelagodje. Ta pojav je v psihologiji znan kot napačno pripisovanje vzburjenja.

Znan eksperiment s strašljivim mostom

Povezavo med strahom in privlačnostjo so raziskovali že leta 1974, ko sta psihologa Donald Dutton in Arthur Aron izvedla znani eksperiment. V njem so moški prečkali dva različna mostova. Prvi je bil visok, nestabilen in zastrašujoč viseči most, drugi pa precej varnejši. Po prečkanju mostu so se moški pogovarjali s privlačno raziskovalko. Rezultati so pokazali, da so sogovornico pozneje pogosteje kontaktirali tisti, ki so prečkali nevarnejši most, kot oni, ki so hodili po varnejšem. Raziskovalci so domnevali, da so sodelujoči del vzburjenja, ki ga je povzročil strah, pripisali privlačnosti do ženske. Ta eksperiment se, čeprav ne dokazuje, da strah nujno povzroči spolno željo, še danes pogosto omenja kot primer povezave med strahom in doživljanjem privlačnosti.

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Nekateri pari strah vključujejo tudi v intimne odnose

Pri nekaterih se lahko povezava med strahom in spolnim vzburjenjem kaže tudi v praksi, znani kot fear play, ki spada na področje BDSM. Gre za vnaprej dogovorjene scenarije, v katerih partnerja raziskujeta občutke strahu, negotovosti ali izgube nadzora.

Takšne igre lahko vključujejo:

uprizorjene ugrabitve,

omejevanje čutnih zaznav,

simulirana zasliševanja,

scenarije, ki temeljijo na čustvenih strahovih, kot sta zapuščenost in ponižanje.

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Pri tem je ključno, da udeleženca prostovoljno privolita v takšne dejavnosti, vnaprej določita meje in imata možnost igro kadar koli prekiniti. Čeprav večina strah povezuje z nelagodjem in nevarnostjo, ta pojav kaže, kako zapleten je lahko odnos med telesnimi odzivi in spolno privlačnostjo. Za nekatere je gledanje grozljivke zgolj način za dvigovanje ravni adrenalina, pri drugih pa lahko enaka napetost še dodatno okrepi občutek intimnosti in vzburjenja.