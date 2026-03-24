LAJŠA ŽIVLJENJE

Nova generacija pametnih telefonov: galaktik, ki stavi na umetno inteligenco (FOTO)

Samsung galaxy S26 se lahko pohvali z malce večjo baterijo in novim procesorjem; novosti so predvsem programske s poudarkom na funkcijah UI, ki nam olajšajo življenje.
Samsung galaxy S26 s svojimi kompaktnimi merami lepo sede v roko. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Prikupna modra

Tanek in eleganten

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 20x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 30x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Samsung galaxy S26 s svojimi kompaktnimi merami lepo sede v roko. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 24. 3. 2026 | 08:40
​Samsung je nedavno v San Franciscu predstavil novo generacijo pametnih telefonov iz premijskega razreda galaxy S, ki nosijo oznake S26, S26+ in S26 ultra. Tudi tokrat so pri Samsungu spet na veliko izpostavljali umetno inteligenco, ki naj bi uporabniku resnično olajšala življenje. Morda tudi zato, ker drugače telefon (spet) ne prinaša nič pretresljivo novega ... Dobro, dobil je nov procesor, ki je zdaj za zahodni trg hišni exynos 2600 – Qualcommov snapdragon 8 elite gen 5 je rezerviran za kitajski in ameriški trg –, poleg tega so malenkostno spremenili dizajn trojice kamer na hrbtni strani. A kar se tiče kamer, ki so eden glavnih argumentov za nakup telefona za jurja oziroma še dvesto evrov več, če vzamemo različico z dvakrat več shrambe (12+512 GB), ni sprememb že zadnja štiri leta, odkar so nazadnje nekoliko posodobili kamere in vrnili pravo telefoto lečo s 3-kratno optično povečavo slike.

Saj to ne pomeni, da fotografije in videoposnetki niso dobri, a morda bi bil že počasi čas, da tudi pri osnovnih modelih razreda S pokažejo kakšno fotografsko novost, po katerih so nekoč sloveli. So pa zato vmes delali na programski opremi in UI funkcijah, kot sta fotografski pomočnik, ki omogoča enostavno urejanje fotografij z opisom želenih sprememb, in creative studio, ki ponuja orodja za ustvarjanje nalepk, vabil in prilagojenih ozadij. Zanimiva je tudi funkcija vodoravnega zaklepanja (horizon lock), ki stabilizira videoposnetke med gibanjem in ohranja vodoravno obzorje, tudi če telefon zavrtimo za 360 stopinj.

Umetna inteligenca

Uporabne so še druge UI funkcije, kot sta now nudge in now brief (kratek povzetek), ki ponujata predloge glede na kontekst uporabe, kar povečuje produktivnost in olajša vsakodnevna opravila. Z now nudge pravočasni predlogi pomagajo uporabniku ostati v toku. Če nas kdo v besedilnem sporočilu, denimo, prosi za fotografije z nedavnega potovanja, telefon samodejno predlaga fotografije iz galerije, s čimer se izognemo dolgotrajnemu iskanju po albumih ali preklapljanju med aplikacijami. Ko uporabnik prejme sporočilo o sestanku, lahko telefon prepozna ustrezne vnose v koledarju in preveri morebitna prekrivanja. S kratkimi povzetki (now brief) telefon postane bolj proaktiven in personaliziran, saj na podlagi dotedanjih izkušenj prikaže pravočasne opomnike za pomembne dogodke, od rezervacij do potovalnih posodobitev.

Kamere

Hrbtne kamere tvorijo glavna širokokotna leča s 50 MP in telefoto leča z 10 MP, ki se lahko pohvalita z optično stabilizacijo slike in samodejnim ostrenjem, ter ultraširokokotna kamera z 12 MP, a žal brez avtofokusa. Selfie kamera ima ločljivost 12 MP in samodejno ostrenje.

Tu je seveda tudi iskanje v googlu z obkroževanjem, ki je v seriji galaxy S26 nadgrajeno z izboljšanim prepoznavanjem več predmetov, tako da lahko uporabniki hkrati raziskujejo več delov slike. Če opazijo videz, ki jim je všeč, funkcija prepozna vse od jakne do čevljev v enem samem iskanju. Galaxy prinaša tudi nadgrajenega pomočnika bixby kot pogovornega agenta. Poleg bixby pa S26 vsebuje še dva pomočnika: gemini in perplexity. Z gemini je npr. naročanje taksija tako preprosto kot vprašati, pregledati podrobnosti in se dotakniti gumba za potrditev. Perplexity pa omogoča izvajanje kompleksnih nalog med različnimi aplikacijami, kot sta denimo ustvarjanje dogodkov v koledarju in pošiljanje podrobnosti o dogodkih po e-pošti.

4300 mAh ima po novem baterija, ki pa se še vedno polni z le 25 vati.

Malce močnejša baterija

Zaslon je odličen 6,3-palčni amoled, ki je mičkeno zrasel in zagotavlja res odlično sliko, tople barve, močne kontraste in črnino. Povečali so tudi kapaciteto baterije, in sicer za slabo desetino, na 4300 mAh. Kljub temu ta izboljšava ni tako impresivna v primerjavi z drugima modeloma v seriji, da o konkurenci niti ne govorimo. S26 se mora zadovoljiti s starim 25-vatnim polnjenjem, medtem ko poznata modela S26+ in S26 ultra že 45- oziroma 60-vatno hitro polnjenje. Kar se tiče dizajna, ni pripomb: telefon je videti res dobro, če imate radi minimalizem.

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
10:05
Lifestyle  |  Stil
TRAJNOSTNA MODA

Slovenke razkrivajo, zakaj oblačila najraje kupujejo in prodajajo na tej aplikaciji

Prepolna garderobna omara, vi pa imate občutek, da nimate nič za obleči? Ne zapodite se v trgovine, ampak odprite aplikacijo, ki je revolucionirala izmenjevanje oblačil.
Barbara Kotnik24. 3. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

To vsi delamo narobe: zato imate po čiščenju oken vedno lise (rešitev je presenetljivo preprosta!)

Je sončen dan res pravi termin za čiščenje oken? Morda je oblačno vreme boljša ideja.
24. 3. 2026 | 10:05
09:46
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Operacija »Epski bes«: Netanjahu je prepričal Trumpa, da je napadel Iran?!

Netanjahu naj bi spretno igral na osebno noto in Trumpu dejal, da bi bilo to popolno maščevanje ...
24. 3. 2026 | 09:46
09:43
Novice  |  Slovenija
NAFTNI DERIVATI

Tako visoke cene nafte smo že imeli: Kovač napovedal tri scenarije za bencin! Slednjega si ne želi nihče

Cene goriv v Sloveniji znova rastejo, ob tem pa ekonomist Bogomir Kovač opozarja, da smo podobno visoke ravni že doživeli, in razkriva tri možne scenarije, ki jih lahko prinese zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu.
24. 3. 2026 | 09:43
09:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Nočna drama na Koroškem: to so prizori prometne nesreče (FOTO)

Voznik je z avtom zapeljal s ceste in zagorel.
24. 3. 2026 | 09:17
09:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih dejansko potrebujemo?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Zakaj nabava odloča o zmagovalcih in poražencih?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate denar na računu? Ni nujno najboljše

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih dejansko potrebujemo?

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
