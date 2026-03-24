Nova generacija pametnih telefonov: galaktik, ki stavi na umetno inteligenco (FOTO)

​Samsung je nedavno v San Franciscu predstavil novo generacijo pametnih telefonov iz premijskega razreda galaxy S, ki nosijo oznake S26, S26+ in S26 ultra. Tudi tokrat so pri Samsungu spet na veliko izpostavljali umetno inteligenco, ki naj bi uporabniku resnično olajšala življenje. Morda tudi zato, ker drugače telefon (spet) ne prinaša nič pretresljivo novega ... Dobro, dobil je nov procesor, ki je zdaj za zahodni trg hišni exynos 2600 – Qualcommov snapdragon 8 elite gen 5 je rezerviran za kitajski in ameriški trg –, poleg tega so malenkostno spremenili dizajn trojice kamer na hrbtni strani. A kar se tiče kamer, ki so eden glavnih argumentov za nakup telefona za jurja oziroma še dvesto evrov več, če vzamemo različico z dvakrat več shrambe (12+512 GB), ni sprememb že zadnja štiri leta, odkar so nazadnje nekoliko posodobili kamere in vrnili pravo telefoto lečo s 3-kratno optično povečavo slike.

Prikupna modra

Saj to ne pomeni, da fotografije in videoposnetki niso dobri, a morda bi bil že počasi čas, da tudi pri osnovnih modelih razreda S pokažejo kakšno fotografsko novost, po katerih so nekoč sloveli. So pa zato vmes delali na programski opremi in UI funkcijah, kot sta fotografski pomočnik, ki omogoča enostavno urejanje fotografij z opisom želenih sprememb, in creative studio, ki ponuja orodja za ustvarjanje nalepk, vabil in prilagojenih ozadij. Zanimiva je tudi funkcija vodoravnega zaklepanja (horizon lock), ki stabilizira videoposnetke med gibanjem in ohranja vodoravno obzorje, tudi če telefon zavrtimo za 360 stopinj.

Umetna inteligenca

Uporabne so še druge UI funkcije, kot sta now nudge in now brief (kratek povzetek), ki ponujata predloge glede na kontekst uporabe, kar povečuje produktivnost in olajša vsakodnevna opravila. Z now nudge pravočasni predlogi pomagajo uporabniku ostati v toku. Če nas kdo v besedilnem sporočilu, denimo, prosi za fotografije z nedavnega potovanja, telefon samodejno predlaga fotografije iz galerije, s čimer se izognemo dolgotrajnemu iskanju po albumih ali preklapljanju med aplikacijami. Ko uporabnik prejme sporočilo o sestanku, lahko telefon prepozna ustrezne vnose v koledarju in preveri morebitna prekrivanja. S kratkimi povzetki (now brief) telefon postane bolj proaktiven in personaliziran, saj na podlagi dotedanjih izkušenj prikaže pravočasne opomnike za pomembne dogodke, od rezervacij do potovalnih posodobitev.

Tanek in eleganten

Kamere Hrbtne kamere tvorijo glavna širokokotna leča s 50 MP in telefoto leča z 10 MP, ki se lahko pohvalita z optično stabilizacijo slike in samodejnim ostrenjem, ter ultraširokokotna kamera z 12 MP, a žal brez avtofokusa. Selfie kamera ima ločljivost 12 MP in samodejno ostrenje.

Tu je seveda tudi iskanje v googlu z obkroževanjem, ki je v seriji galaxy S26 nadgrajeno z izboljšanim prepoznavanjem več predmetov, tako da lahko uporabniki hkrati raziskujejo več delov slike. Če opazijo videz, ki jim je všeč, funkcija prepozna vse od jakne do čevljev v enem samem iskanju. Galaxy prinaša tudi nadgrajenega pomočnika bixby kot pogovornega agenta. Poleg bixby pa S26 vsebuje še dva pomočnika: gemini in perplexity. Z gemini je npr. naročanje taksija tako preprosto kot vprašati, pregledati podrobnosti in se dotakniti gumba za potrditev. Perplexity pa omogoča izvajanje kompleksnih nalog med različnimi aplikacijami, kot sta denimo ustvarjanje dogodkov v koledarju in pošiljanje podrobnosti o dogodkih po e-pošti.

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 0,6x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 1x povečava. FOTO: Staš Ivanc

4300 mAh ima po novem baterija, ki pa se še vedno polni z le 25 vati.

Malce močnejša baterija

Zaslon je odličen 6,3-palčni amoled, ki je mičkeno zrasel in zagotavlja res odlično sliko, tople barve, močne kontraste in črnino. Povečali so tudi kapaciteto baterije, in sicer za slabo desetino, na 4300 mAh. Kljub temu ta izboljšava ni tako impresivna v primerjavi z drugima modeloma v seriji, da o konkurenci niti ne govorimo. S26 se mora zadovoljiti s starim 25-vatnim polnjenjem, medtem ko poznata modela S26+ in S26 ultra že 45- oziroma 60-vatno hitro polnjenje. Kar se tiče dizajna, ni pripomb: telefon je videti res dobro, če imate radi minimalizem.

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 2x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 3x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 10x povečava. FOTO: Staš Ivanc

Zumiranje s samsungom galaxy S26: 20x povečava. FOTO: Staš Ivanc