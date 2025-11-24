Nova Mazdina šestica je električna: elegantna limuzina z dosegom do 552 km

Mazda nima prav pogosto novih modelov, tako je nova mazda 6 zanjo pomembna novost. Pravzaprav je pravilna oznaka mazda 6e, kar pomeni, da je to povsem električen avtomobil. Mazda ga je pripravila v sodelovanju s kitajskim partnerjem Changan. Mazda 6 je imela že od prve izvedbe leta 2002 všečen dizajn. Dobila je veliko nagrad, tudi pri nas, ko je postala slovenski avto leto. Lahko rečemo, da je šestica za Mazdo takrat pomenila res preboj. Tudi tokratni avtomobil je po karoserijski zasnovi prostorna in všečno oblikovana (kombi) limuzina, ki v dolžino meri 4,9 metra. Zadaj ima spojler, ki se pri večji hitrosti samodejno dvigne. Ni pa karavanske izvedenke, ki je bila nekoč vsaj pri nas zelo priljubljena.

Medtem ko so bile vse mazde v notranjosti doslej zelo analogne in urejene tako, da voznik kar najbolj gleda na cesto, je novinka žal precej bolj digitalizirana. Za premnoge funkcije je treba z dotikom sredinskega zaslona vstopati v različne menije. Raven potovalnega ugodja je sicer visoka, avtomobil je tudi v drugi vrsti zelo prostoren, prtljažnik zadaj pač le solidno velik, ima pa še enega spredaj.

Mazda 6e ima dve izvedbi električnega pogona, ki je vselej speljan na zadnji kolesi. Lahko ima moč 190 kW ali 180 kW in baterijo z zmogljivostjo 69 kWh (tip katode LFP) ali 90 kWh (tip katode NCM), uradni doseg je 479 in 552 km. Z izmeničnim tokom se v obeh primerih polni z močjo 11 kW, z enosmernim pa z manjšo baterijo z močjo do 165 kW in z večjo z močjo do 90 kW. Mazda 6e z manjšo baterijo stane vsaj 43.500 evrov, z večjo pa 48 tisočakov, seveda je to še pred 6500 evrov subvencije. Letos jih bodo gotovo prodali 40, prihodnje leto računajo na 150 primerkov. Z vsemi modeli naj bi imeli prihodnje leto 800 kupcev, nekaj odstotkov več kot letos.