Nova raziskava: ženske si ne želijo več alfa moških, privlačijo jih takšne lastnosti

Raziskava, izvedena za aplikacijo za zmenke Chyrpe, ki izpostavlja žensko pobudo v partnerskih odnosih, je razkrila zanimive podatke o tem, kakšne moške si ob sebi želijo ženske. Kar 70 odstotkov sodelujočih bi namesto lika Franka Martina, ki ga je Jason Statham upodobil v akcijskem filmu Prevoznik iz leta 2002, izbralo pevca Harryja Stylesa. Med zaželenimi sta se znašla tudi igralca Seth Rogen in Michael Cera, znana po sproščenem in dostopnem javnem nastopu. Po drugi strani so se skrivnostni, dominantni in čustveno zaprti liki, kot je Terry Malloy, ki ga je Marlon Brando upodobil v filmu Na dokih iz leta 1954, sodelujočim zdeli manj privlačni.

Samo šest odstotkov žensk si želi dominantnega partnerja

Posebej zanimiv je podatek, da je samo šest odstotkov sodelujočih žensk navedlo, da si želijo dominantnega moškega, medtem ko jih je 14 odstotkov odločnost označilo za pomembno lastnost partnerja. Priznavajo, da so takšni, kot sta Marlon Brando in Jason Statham, na prvi pogled privlačni zaradi samozavesti in močnega značaja, vendar menijo, da bi se njihovo nenehno igranje neomajnih, trdih moških hitro lahko izkazalo za naporno.

Raje bi izbrale nekoga, kot je Seth Rogen, ki ga dojemajo kot sproščenega in pripravljenega odkrito govoriti o čustvih. Takšen partner se jim zdi primernejši za dolgotrajno zvezo kot nekdo, ki nenehno poskuša ustvarjati vtis nedostopnosti.

Želijo odločati same

Strokovnjakinja za partnerske odnose Gigi Engle meni, da rezultati raziskave odražajo spremembe v tradicionalnem razumevanju privlačnosti in partnerskih odnosov. Pojasnjuje, da se moškim pogosto vsiljuje pričakovanje, da morajo biti dominantni, prevzemati nadzor in voditi odnos, če želijo biti privlačni. Ženske pa so tradicionalno predstavljene kot tiste, ki čakajo, da jih moški osvoji in prevzame pobudo.

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Po njenih besedah si vse več žensk želi svobode pri določanju dinamike partnerskega odnosa, brez vnaprej določenih pravil o tem, kdo mora imeti glavno besedo. Rezultati tako nakazujejo, da so čustvena dostopnost, odprta komunikacija in medsebojno spoštovanje lahko pomembnejši od tradicionalne podobe dominantnega partnerja. Vendar velja opozoriti, da podrobnosti o velikosti in reprezentativnosti vzorca niso bile objavljene, zato raziskava ne more dokazati, da takšno mnenje deli večina žensk, povzema 24sata.hr.