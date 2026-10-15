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Nova vrsta nezvestobe: nič nima s seksom, a lahko uniči zvezo

Gre za pojav, ko se med partnerja postavi digitalni svet.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

FOTO: Depositphotos

 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: Jacob Lund/Gettyimages

FOTO: Jacob Lund/Gettyimages

FOTO: Gettyimages
FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos
 FOTO: Gettyimages
FOTO: Jacob Lund/Gettyimages
M. Fl.
 15. 10. 2026 | 18:00
6:18
A+A-

Z dragim sedita za mizo in mu nekaj pripovedujete, on pa medtem gleda v telefon. Prikima, morda celo kaj odgovori, vendar vam je jasno, da v resnici ni prisoten. Za takšne trenutke obstaja nov izraz: nezvestoba s pozornostjo. Pojem je populariziral raziskovalec javnega mnenja Daniel Cox, avtor knjige Generacija brez partnerjev: nova spolna razdeljenost Amerike in kriza medčloveških odnosov (Generation Uncoupled: America’s New Gender Divide and the Crisis of Human Connection), ki obravnava vse večjo osamljenost, odtujenost in vpliv digitalnega življenja na prijateljstva ter partnerske odnose. Cox z izrazom nezvestoba s pozornostjo opisuje položaj, v katerem se začne digitalni svet enega partnerja vrivati med dva, ki sta fizično skupaj.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Z drugimi besedami, v to vrsto nezvestobe ni vključena tretja oseba, dovolj je telefon. To je lahko brskanje po družbenih omrežjih, medtem ko partner govori, branje sporočil med večerjo, preverjanje obvestil med skupnim gledanjem filma ali dobro znana situacija, ko oseba nasproti vas večkrat reče poslušam te, vendar pogleda skoraj ne odmakne od zaslona. Na prvi pogled so to malenkosti, težava je, kadar se te ponavljajo več desetkrat na dan.

Sporočilo, ki ga pošiljamo partnerju

Ljudje še nikoli niso bili tako dosegljivi drug drugemu, hkrati imajo pogosto občutek, da jih nihče zares ne posluša. Cox v svoji knjigi širše obravnava krizo človeške povezanosti: vse šibkejša prijateljstva, skupnosti, romantični odnosi in vsakodnevna bližina, zlasti med mlajšimi generacijami. Digitalna kultura je le del te težave, vendar igra pomembno vlogo: zaradi nje svojo pozornost hkrati delimo na deset različnih strani. V partnerskem odnosu ima to lahko še posebej močan učinek.

FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

Ko med pogovorom eden od partnerjev vzame telefon, drugi tega ne doživi zgolj kot nevtralno kretnjo. Med vrsticami prebere sporočilo: nekaj drugega me trenutno zanima bolj kot ti. Enkrat ali dvakrat to verjetno ne bo pomembno. Toda ko takšno vedenje postane vsakodnevni vzorec, se občutek prezrtosti začne kopičiti.

Za ta pojav že obstaja tudi drug izraz: phubbing

Psihologi že več let raziskujejo pojav, znan kot phubbing. Beseda je nastala s spajanjem angleških izrazov phone (telefon) in snubbing (ignoriranje oziroma odrivanje) ter označuje uporabo telefona, s katero v praksi ignoriramo osebo, ki je ob nas. Raziskave kažejo, da je pogostejši phubbing v partnerskih odnosih povezan z manjšim zadovoljstvom v zvezi. V eni od njih, ki je zajela več kot 500 odraslih, so ugotovili jasno negativno povezavo med ignoriranjem partnerja zaradi telefona in zadovoljstvom v romantičnem odnosu. Tudi novejše raziskave kažejo podoben vzorec. V dneh, ko so ljudje imeli občutek, da jih partner zaradi telefona bolj ignorira, so poročali o manjšem zadovoljstvu v zvezi, več frustracijah in slabšem razpoloženju. Zato se izraz nezvestoba s pozornostjo morda sliši kot še ena internetna skovanka, vendar opisuje težavo, ki ni nastala na družbenih omrežjih.

Zakaj nas tako boli, ko nas nekdo ne posluša?

Pozornost je eden najpreprostejših načinov, s katerimi nekomu pokažemo, da je za nas pomemben. Ni se treba vsak dan pogovarjati o globokih temah, niti vsakega trenutka preživeti ob gledanju drug drugega v oči. Toda občutek, da druga oseba zazna, kaj govorite, se odzove na vaše razpoloženje in opazi, ko se vam kaj zgodi, predstavlja velik del čustvene bližine.

Zato težava s telefoni pogosto ni v minutah, ki jih preživimo na družbenih omrežjih ali pri pregledovanju elektronske pošte. Ta nastane, ko eden od partnerjev dobi občutek, da se mora nenehno boriti za pozornost. Telefon je pri tem neprijeten tekmec. V njem so prijatelji, služba, novice, družbena omrežja, videoposnetki, sporočila in praktično neskončen tok novih dražljajev.

 FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages

Na drugi strani v vsakdanjih pogovorih nastaja občutek bližine. Ni treba, da sta dva popolnoma osredotočena drug na drugega 24 ur na dan. Nerealno je pričakovati, da bo nekdo vsakič odložil telefon takoj, ko spregovorite, ali da bo vsaka vaša zgodba deležna njegove popolne pozornosti. Ljudje se utrudimo, izgubimo zbranost in včasih brez razmisleka posežemo po zaslonu in težava ni občasno brskanje po telefonu. Veliko pomembnejše je vprašanje, ali je to postalo prevladujoč način preživljanja skupnega časa. Če eden od partnerjev nenehno poskuša začeti pogovor, medtem ko drugi preverja telefon, če večerje potekajo ob zaslonih ali če se nekdo večkrat na dan počuti prezrtega, ne govorimo več zgolj o slabi digitalni navadi. Govorimo o tem, kako si v odnosu razporejamo pozornost.

Najpreprostejša rešitev ni prepoved uporabe telefona

Ironično je, da rešitev ne zahteva nujno digitalnega razstrupljanja ali pravila, da morata telefona vedno, ko sta dva skupaj, ostati v drugi sobi.

Veliko bolj lahko pomagajo nekatere majhne navade.

  • Ko partner pripoveduje nekaj pomembnega, odložite telefon.
  • Če si s kom dopisujete ali morate dokončati službeno opravilo, povejte: »Daj mi dve minuti, samo da to dokončam.«
  • Med večerjo, skupno kavo ali zadnjimi tridesetimi minutami pred spanjem si namenoma vzemita nekaj časa brez zaslonov.

FOTO: Jacob Lund/Gettyimages
FOTO: Jacob Lund/Gettyimages

Ta preprosta dejanja pomenijo veliko razliko med ignoriranjem in dogovorom. Ne zato, ker bi bil telefon sovražnik zveze, temveč zato, ker odnos težko obstane, če mora vedno tekmovati z zaslonom. Coxova zamisel o nezvestobi s pozornostjo pravzaprav govori o nečem, kar je veliko starejše od pametnih telefonov: o človeški potrebi, da začutimo, da smo za nekoga pomembni. Danes se ta potreba spopada z napravo, ki je zasnovana tako, da nenehno vleče pozornost nase. Morda zato največji znak bližine ni več velika romantična gesta. Včasih je dovolj že to, da oseba nasproti vas, ko začnete govoriti, odloži telefon povzema zadovoljna.rs.

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