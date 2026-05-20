Nove subvencije za električne avtomobile: več za najcenejše, manj za dražje

Skladno z napovedmi bo od sredine junija na voljo nova shema subvencij za električne avtomobile, ki bo še malce bolj podprla najcenejše modele, hkrati pa napovedujejo, da bo čez nekaj mesecev odpravljena podpora za dražje modele.

Kot so zapisali na Borzenu, je z novim javnim pozivom na voljo 9,4 milijona evrov za fizične osebe in 5 milijonov evrov za podjetja. Vloge bo mogoče oddati od 18. junija, tudi za avtomobile, kupljene vse od začetka leta. Medtem ko pri višini subvencije za podjetja ni sprememb, pa je pri fizičnih osebah nova kategorija, in sicer je uvedena doslej najvišja subvencija 7800 evrov za povsem električne avtomobile s ceno do 25 tisoč evrov. Po drugi strani se za fizične osebe s koncem avgusta ukinja subvencija za nakupe e-vozil, dražjih od 45 tisoč evrov (gre za 4500 evrov, kolikor je na voljo, če je cena od 45 do 65 tisoč), vloge za tovrstna vozila bo zato mogoče oddati le do tega datuma. Sicer enako kot doslej velja, da je tako za posameznike kot podjetja subvencija za električne avtomobile, ki stanejo od 25 do 35 tisoč evrov, 7200 evrov, za tiste po ceni od 35 do 45 tisoč pa 6500 evrov.

Če se vrnemo k najcenejšim avtomobilom, velja, da je drugače kot še pred letom ali dvema trenutno na trgu že kar nekaj električnih modelov s ceno do 25 tisoč evrov. Seveda so to večinoma mini oziroma majhni modeli. Že doslej se je dobro prodajal kitajski leapmotor T03, avto majcenih mer (3,6 metra, baterija 37 kWh), ki stane 19 tisoč evrov. Hyundaiev podobno velik malček inster z manjšo od dveh baterij (42 kWh) stane 24 tisoč. Dongfenbox, ki v dolžino meri štiri metre in ima podobno veliko baterijo (42 kWh), velja 25 tisočakov. Enako dolga je Fiatova grande panda elettra (44 kWh), torej električna različica modela, ki je na voljo z bencinskim (hibridnim) pogonom, prav tako stane 24 tisoč evrov.

Zelo podobno ceno ima tehnično sorodna električna izvedenka opel frontere, tu nekje je po ceni tudi električni fiat 500. Pri štirih metrih dolžine najdemo še enega kitajskega predstavnika – BYD dolphin surf stane, odvisno od baterije (30 ali 42 kWh), med 20 in 22 tisočakov. Nenazadnje je tu še malce manjši (3,8 m) novomeški renault twingo (27 kWh), katerega cena je prav tako od 20 do 22 tisoč evrov.

Kot smo že večkrat pisali, manjše električne avtomobile letos na trg uvaja tudi koncern Volkswagen; najbolj reprezentančni ID. polo bo najprej na voljo v dražji, zmogljivejši izvedbi, tisti z manjšo baterijo s 37 kWh po ceni 25 tisoč bo dosegljiv oktobra. Le omenimo še nekaj modelov, ki so vsaj trenutno malce nad mejo 25 tisočakov: citroën e-C3 stane 25.800 evrov, cupra raval, ki bo na trgu predvidoma poleti, ima najnižjo napovedano cena 26 tisoč evrov, kia EV2 velja 29 tisoč. Verjetno smo še katerega pozabili ali pa se bo kakšen pojavil s »popravljeno« ceno ...