Novi luksuzni žabi, to sta DS 8 in DS 4

Francoski DS 8, uradno ime je DS N◦8, je po zatrjevanju proizvajalca najboljši in najelegantnejši model te znamke doslej, s spoštovanjem tradicije in imena DS. Nekdanji model DS, žaba, letos sicer praznuje že 70 let. Osmica prinaša električni pogon, množico asistenčnih sistemov in veliko udobja. Že v izhodišču je bil DS 8, nekakšen kupejevski križanec, dolg 4,8 metra, načrtovan kot izključno električni model. Pravijo, da je z udobjem in zvočno zatesnjenostjo primeren za potovanja, govorijo o uradnem dosegu 750 kilometrov po standardu WLTP, pri avtocestni vožnji naj bi bil doseg 500 kilometrov. Te številke veljajo pri večji bateriji z zmogljivostjo 97 kWh, pri manj zmogljivi (74 kWh) so seveda manjše. V osnovi ima model sprednji pogon, moč motorja je 173 kW ali 180 kW, lahko pa je pogon štirikolesni z dodatnim motorjem in močjo 257 kW.

Njegova cena je v osnovi 56 tisočakov in se glede na izvedbo poveča do 71 tisočakov. Manjši DS 4 (DS N◦4) je prenovljen, dolg je 4,4 metra, največ sprememb je na sprednji maski, v notranjosti je nova armatura. Lahko bo povsem električen, lahko bo hibrid, priključni hibrid, prihodnje leto bo lahko imel tudi dizelski pogon. Vstopni hibrid bo stal 30 tisočakov, priključni hibrid 44 tisoč, povsem električni pa pred subvencijo 40 tisoč.