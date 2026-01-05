Novo leto je čas za spremembe: vodi naj nas želja po udobju

Novo leto, nov začetek. Zagotovo že marljivo kljukate po seznamu zaobljub, med katerimi zanesljivo ne manjka skrbi za zdravje, videz, bližnje. Pa tudi za dom? Okolje, v katerem se prebudimo in zaspimo vsak dan, je ključno za ohranjanje dobrega počutja in pozitivnih misli, zato naj bo januar, ko pospravimo praznično okrasje in se vrnemo v rutino, priložnost za nov začetek. Ne, ni nam treba načrtovati prenove ali dragih posegov, v naslednjih vrsticah si preberite o učinkoviti organizaciji domačih prostorov, v katerih se bomo dobro počutili prav vsak dan.

Prednost novostim

Za začetek odstranimo navlako. Potem ko smo se poslovili od praznične podobe, pomagamo domu, da še dodatno zadiha. Darila, ki smo jih prejeli, najverjetneje spadajo v kategorije živil, okrasja, čtiva in oblačil. Vsem namenimo ustrezen prostor; kar ne služi več svojemu namenu, mora oditi, novosti naj imajo prednost! Pri tem temeljito prevetrimo omare in omarice: kar tam tiči že dolgo, podarimo ali pa prodamo, dom bo tako zadihal, mi pa se bomo veselili osveženega videza in uporabnosti novih predmetov. Praznikov se praviloma veselimo vsi, pospravljanje pa nas po večini vznejevolji. Če smo sproti skrbeli za snago doma, verjetno ni potrebe po temeljitem čiščenju, a osvežitev je vedno dobrodošla. Izberemo lahko tudi samo en prostor, ki mu namenimo več pozornosti, denimo, izpraznimo in pospravimo kuhinjske omarice, pomijemo vse površine, ne pozabimo na pečico, ki je v zadnjem času zagotovo delala s polno paro, prevetrimo in očistimo hladilnik ter preverimo rok uporabnosti vseh živil. Omarice in predale lahko pri tem povsem preuredimo in jim spremenimo namembnost, morda se znebimo kakšne posode, uporabimo nov pribor, zamenjamo posodice za začimbe ...

Spremembe za svežino doma FOTO: Kostikova/Getty Images

Prijazen opomnik

Če je dnevna soba prostor, v katerem preživljamo največ časa, sami ali pa z družino, se ji še posebej posvetimo. Zamenjamo preprogo, prebarvamo eno steno ali pa jo prekrijemo z modno tapeto, v kot ali na okensko polico postavimo novo lončnico, dodamo polico za knjigo in nove okrasne blazine, zamenjamo fotografije v okvirjih. V dobro voljo nas lahko spravi tudi cvetje na kavni mizici, če ga do zdaj nismo imeli, morda nas bo navdušila kakšna nova dišava. Pričarajmo si udobje in toplino! Če smo se zaobljubili, da bomo v novem letu veliko več brali, si h kavču postavimo kupček čtiva, če smo sklenili, da bomo vsak dan krepili svoje telo, naj nas v kotičku kot prijazen opomnik vedno čaka telovadna podloga. Če smo pozabljive narave, a si želimo vzpostaviti red pri pospravljanju doma, si na vidno mesto izobesimo tablico s seznamom tedenskih obveznosti ali načrtov. Ne pozabimo, doma ne urejamo za goste, ampak sebi po meri.

Če si želimo več brati, naj bo knjiga vedno pri roki. FOTO: Webond Creations/Getty Images

Januar naj bo zato čas prijaznih sprememb in preizkušanja novih receptov za dobro počutje vsak dan. Brez skrbi: če sprememba ne izpolnjuje naših pričakovanj, jo lahko preprosto opustimo in začnemo znova. Če nam nov položaj postelje ne ustreza, jo vrnemo na prejšnje mesto, če nam nova kuhinjska ureditev prinaša več zmede kot koristi, poskusimo kaj drugega. Vodi naj nas želja po udobju!